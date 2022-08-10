舜宇7月出貨量跌大行看法分歧挫4% 可趁機吸納博炒蘋果概念？

手機設備股舜宇光學(02382)公布7月出貨量，受累智能手機需求疲弱，手機鏡頭出貨量按年跌15%，手機攝像模組出貨量按年跌34%，大行看法分歧，大摩料其手機及車載鏡頭出貨本季將持續復甦，予目標價150元，高盛及麥格理則叫人沽貨，其中麥格理只看86.6元，舜宇今日(10日)最多跌逾4%。另需留意舜宇上月中發了盈警，料中期純利最多跌五成，將於幾日後公布業績，不過，記得本月初一眾蘋果概念股包括舜宇曾因傳iPhone 14不漲價借勢炒過一轉，不知iPhone 14下月上市前會否仍有炒作呢？

(舜宇光學網頁截圖)

智能手機需求淡7月手機鏡頭出貨量按年跌15% 惟按月升23%

舜宇光學公布，今年7月手機鏡頭出貨量約8911.7萬件，按月升23.2%，按年跌14.9%，按年下跌主要因現時整體智能手機市場需求較淡，按月上升因個別客戶的新項目開始量產出貨。而手機攝像模組出貨量則約3679.3萬件，按月跌6.8%，按年跌33.5%。

另7月車載鏡頭出貨量約644.1萬件，按月升3.9%，按年升25.7%，按年上升主要因去年同期受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的影響出貨量基數較低。





大摩：料手機及車載鏡頭出貨本季持續復甦 目標價150元

摩根士丹利發表研報指，在看到舜宇7月出貨數據後，更加相信其手機和車載鏡頭在第三季將迎來持續復甦，而手機攝像模組仍將受益於低基數開始回升。如果車載鏡頭復甦勢頭持續，將對舜宇光學的估值有所支持。至於舜宇7月手機攝像模組出貨按月下跌，反映行業去庫存仍在進行，但在客戶組合上，舜宇的手機鏡頭更多接觸海外市場，因此較手機攝像模組具更佳的地位，予「增持」評級，目標價150元。



瑞信則指，舜宇7月手機鏡像模組出貨量按年大跌34%，同期丘鈦科技(01478)出貨量僅微跌4%，相信跟客戶組合有關，而小米(01810)佔舜宇出貨量比重較大，不過仍對舜宇前景感樂觀，相信隨著高端新智能手機面世、VR應用增多及汽車銷售增加，有助推動下半年業務增長，維持「跑贏大市」評級，目標價138元。另大和指，舜宇受惠iPhone份額提升，以及手機規格升級，有助提高平均售價，預期2023至24年將恢復30%至48%強勁盈利增長，維持「買入」評級，目標價140元。

高盛料毛利率顯著受壓維持沽售評級 麥格理予目標價86.6元

不過，高盛指舜宇首7月產品出貨量全線大幅落後於全年指引，再次印證手機市場發展成熟、競爭愈趨激烈的看法，估計舜宇毛利率將顯著受壓，維持「沽售」評級，目標價105元。麥格理則預期受下半年季節性因素，內地清零政策引致終端需求疲弱，以及環球通脹及新興市場貨幣貶值等影響，智能手機市場將不會於2023年首季前反彈，維持舜宇「跑輸大市」評級，目標價86.6元。

另野村指，舜宇上月中發盈警，預期中期純利按年跌45%至50%，介乎約13.44至14.78億元人民幣，低過市場預計的15至20億元人民幣，而管理層未對未來前景發表評論，相信主要是由於前景能見度低，由於第三季智能手機需求未見明顯復甦，維持「中性」評級，目標價125元。



傳iPhone 14不漲價下月上市 舜宇為廣角7P鏡頭最大供應商

據《路透》報道，蘋果已開始錄製9月的虛擬發布會，發布會或將於9月13日舉行，屆時有望發布新款iPhone 14、Apple Watch Series 8和新「耐用版」Apple Watch，按照蘋果慣例，iPhone 14系列將會在9月23日上市。而據內媒引述供應鏈消息報道，iPhone 14標準版這次並不會漲價，依然維持前代的5999元人民幣起步價。其實，本月初一眾蘋果概念股已因不會漲價消息炒過一轉，主要因憧憬會賣得好。

天風證券分析師郭明錤早前發布分析文章指，根據最新調查，舜宇的高階廣角7P鏡頭(用於兩隻高階iPhone 14 Pro)與較低階廣角7P鏡頭(用於兩隻較低階iPhone 14)的出貨比重分別為50%至60%與55%至65%，供應比重顯著超越大立光等公司，而舜宇亦可能在2023年成為iPhone 15的ToF鏡頭主要供應商。

舜宇收市跌3.97%報111.3元，成交7.49億元。其他手機設備股亦普遍下挫，瑞聲科技(02018)跌3.32%報14.58元，丘鈦科技跌3.06%報4.12元，比亞迪電子(00285)跌3.43%報21.15元，高偉電子(01415)跌1.24%報15.96元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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