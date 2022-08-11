太古扭虧增派息兼擬回購飆一成 國泰虧損收窄升2%創逾兩年高

太古今日(11日)中午公布中期業績，除扭虧賺近19億元增派息外，集團又擬回購最多40億元股份，午後太古A(00019)及太古B(00087)股價即飆逾半成，升勢有餘未盡，最終收市升一成，同系國泰航空(00293)亦於昨日(10日)公布業績，中期虧損收窄至50億元，績後獲大行普遍看好，其中匯證料其下半年將錄盈利，今日股價升2%創逾兩年高。

(太古公司視頻截圖)

中期息增15% 基本溢利增38%航空部門虧損收窄



太古公布，截至今年6月底止中期虧轉盈，錄得純利18.91億元，而去年同期則為虧損7.92億元。太A派中期息1.15元，太B派息0.23元，兩者均按年升15%。期內收益445.96億元，按年跌4.6%，營業溢利67.6億元，按年升42%。

集團基本溢利增38%至17.29億元。撇除兩個會計期內的重大非經常性項目後，經常性基本溢利為12.49億元，按年升59%。期內地產部門的經常性基本溢利為29.71億元，較去年同期跌1.9%，跌幅主要反映香港的零售物業於第一季受到第五波疫情的不利影響而令租金收入下跌，以及營業成本上升。太古可口可樂錄得溢利11.52億元，按年下跌22%，與疫情相關的限制令中國內地、香港和台灣的銷量受到不利影響，原料成本上漲令利潤受影響。航空部門錄得12.36億元虧損，而去年同期的虧損則為32.54億元。儘管疫情持續帶來不利影響以及聯屬公司的業績大幅減弱，國泰航空的虧損減少34%。

擬回購最多40億元股份 展示對業務前景充滿信心



另外，太古公布，擬於公開市場回購公司的普通A股和B股，回購股份的金額最高為40億港元，回購資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。

董事局表示，回購計劃符合公司及股東的整體最佳利益，於現況下進行股份回購可展示公司對業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值，而現有財務資源足以實施股份回購並維持穩健的財務狀況。

國泰中期虧損收窄至50億元 冀年底客運運力恢復至疫前25%

另方面，國泰中期虧損收窄，錄得虧損49.99億元，去年同期錄虧損75.65億元，期內收益185.51億元，按年升17%，可載客量減少26.6%，客運收益按年增加1.78倍至20.68億元。



國泰航空主席賀以禮表示，最新對入境旅客檢疫要求的調整預計有助提升旅遊意欲，集團目標是在2022年底將客運及貨運運力恢復至疫情前水平的25%及65%。而由於預期將會重開邊境，集團開始將停泊外地的飛機調回香港，並已展開全面招聘計劃，期望在未來18至24個月內招聘超過4000名前線員工。

匯證料國泰下半年錄盈利40億元 籲買入目標價11元

匯證發表報告指，國泰今年上半年虧損按年大幅收窄，原因是香港放寬旅遊政策，客運量回升，以及更高的旅客收益。隨著旅遊限制措施放寬，旅遊情緒亦有所改善，而隨著供需持續失衡，今年下半年貨運市場將繼續保持強勁勢頭，非常確定國泰將在7月份錄得盈利，料公司今年下半年將錄得盈利40億元，重申「買入」評級，目標價11元。惟由於早前國航(00753)發盈警，其聯營公司的虧損將大幅增加。

瑞信則指，國泰上半年虧損是由於疫情反彈，但自5月防疫措施放寬後，其營運現金流已經轉為正數，另貨運收益率(cargo yield)料將在下半年的季節性旺季中維持高企。相信國泰7月客運量可恢復約15%，而進一步放寬機組人員入境限制及重新開關均會是利好因素，對集團有可見的復甦保持正面，又看好其在本港的領導地位，維持目標價10.5元及「優於大市」評級。另富瑞維持國泰「買入」評級，目標價10元；大和維持「跑贏大市」評級，目標價9.5元。

美銀：國泰盈利增長仍面對挑戰 摩通：股價已反映樂觀情緒

另美銀證券指，國泰上半年業績稍勝該行預期，香港放寬旅客和機組人員的入境限制似乎有望令公司於下半年回復至收支平衡，但集團盈利增長仍面對一些挑戰，包括國航虧損擴大、更高的燃料成本以及貨運利潤正常化，維持「遜於大市」評級，目標價由6.15元輕微上調至6.3元。摩通則指，國泰股價今年累升35%，相對恒指跌16%，現價相當於市帳率1.4倍，估值比新加坡航空更高，相信大部分樂觀情緒已反映，維持「中性」評級及目標價8.2元。

太古A收市升10.4%報49.9元，成交2.78億元；太古B升10.27%報8.05元，成交6121萬元；國泰升2.09%報8.78元，成交2.03億元。太古地產(01972)則升0.43%報18.8元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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