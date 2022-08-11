  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》幣策定調仍偏鬆　本土陽性突倍增　A場勁升成交活躍

11/08/2022

　　人民銀行發布2022年第二季度中國貨幣政策執行報告，在定調上幾無變化，經濟復甦乏力、地產風險釋放仍未見底，仍離不開相對寬鬆的貨幣政策環境。分析師表示，美國大幅加息概率變小，外圍擾動因素轉弱。人行報告釋放暖意，政策短期料難收緊。大金融板塊全線大漲，帶動滬深股市向好，滬綜指周四（11日）隨美股漲勢高開，午後升幅進一步擴大，以全日最高位收市，總結全日升1.6%，報3281.67點，深成指漲2.05%，創業板指更飆2.37%。個股漲多跌少，兩市超3600股飄紅，銀行、保險午後走高，券商、半導體等板塊漲幅居前。

 

（資料圖片）


　　人民銀行連續第11日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，周四有20億元逆回購到期，完全對沖到期量。兩市全日成交10667億元，按日大增長10.4%，外資循陸股通淨流入近133億元，創6月15日以來新高。


　　市場人士並認為，人行進一步強調警惕結構性通脹壓力，再次預示短期內貨幣政策增量工具想象空間有限。另外人行首度正面回應7月以來逆回購縮量是因需求不足導致，一方面或將緩和市場對資金收緊的憂慮，但同時也預示著8月MLF（中期借貸便利）被動縮量續做的可能性越來越大。


今日新聞精選


1. 美國商務部長雷蒙多表示，眾議院議長佩洛西訪台之後，地緣政治局勢變得「格外複雜」，總統拜登正在非常謹慎地權衡3000多億美元中國進口商品關稅，希望任何決定都不會傷害美國勞工的利益。另有知情人士透露，此事讓拜登政府重新思考是否取消對中關稅，或實施其他措施。拜登政府評估取消對中關稅已有好幾個月的時間，財長耶倫和貿易代表戴琪在此議題上意見分歧。雷蒙多表示，拜登「非常謹慎」，不希望做出會傷害美國勞工的決定，但兩人最近才再次討論此事，預料拜登不久後就會有所決定。在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，美方不要指望中方拿自己的核心利益做交易。美國貿易代表戴琪近日在美國鋼鐵工人聯合會（USW）拉斯維加斯年會上發表講話，誓言要對中國在經貿領域的不公平行為採取新作法，包括通過527億美元的晶片法案等舉措，投資於美國工人和基礎設施，以及與美國盟友合作，形成對華統一戰線。而法國外貿銀行（Natixis）認為，台海危機更大程度上是中美戰略競爭的一部分，任何進一步的升級都可能對台灣、亞洲和世界產生非常負面的影響，包括供應鏈受阻和新一輪的通脹壓力，而此次危機還可能加速正在進行的供應鏈重組。


2. 人民銀行10日發布2022年第二季度中國貨幣政策執行報告，釋放出貨幣政策新信號。就下一階段主要政策思路，報告提出，加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。報告預計，今年下半年內地CPI運行中樞較上半年1.7%的水平將有所抬升，一些月份漲幅可能階段性突破3%，結構性通脹壓力加大。報告指出，分析近年來信貸結構的演變和趨勢，隨著城鎮化進程邊際趨緩和房地產長周期趨勢演變，過去量級較大的基建貸款和房地產貸款需求減弱，房地產貸款比重由2019年峰值的29%回落至2022年6月末的25.7%。而普惠小微、高技術製造業等貸款體量仍相對較小，加上直接融資呈上升趨勢，信貸增速在新舊動能換擋和融資結構調整過程中可能會有所回落。報告同時明確，要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持。


3. 中國國務委員兼外長王毅再次針對台海局勢新動向，闡明了中方的立場。王毅說，台海形勢目前還在發展，尤其要警惕三個危險動向：一是警惕美國不甘心失敗，糾集一些夥計拱火澆油，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級，圖謀制造新的更大危機。二是警惕「台獨勢力誤判形勢，不自量力，繼續加緊內外勾連，在分裂國家和民族的道路上一意孤行，越走越遠。三是警惕一些國家的政治人物罔顧是非，跟風炒作，甚至企圖借機效仿，進行政治表演，謀取政治私利。這將嚴重破壞與中國交往的政治基礎，嚴重衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。另一邊廂，美國眾議院議長佩洛西周三（10日）談及日前訪問台灣在內的亞洲之行時表示，華府不會容許中國持續威脅台灣的行動成為新常態。洛西重申，訪問台灣是為展示美國對台友好立場，並表明中國不能夠孤立台灣。國務院日前發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書發表後，台灣當局稱大陸「一廂情願」設定兩岸終局。在北京，國台辦發布發言人馬曉光答記者問稱，民進黨當局百般詆毀、惡意攻擊，再次暴露其頑固謀「獨」挑釁的政治本性。


4. 被譽為「民營房企最後一個堡壘」的龍湖地產(00960)周三錄得股債雙殺，原因是有傳聞指龍湖票據逾期，引發投資者信心坍塌。公司管理層緊急召開投資者臨時電話會議溝通，澄清企業根本沒出任何狀況，上海票據交易所也罕見專門澄清，稱龍湖集團無商票違約和拒付記錄，對謠傳行為予以譴責。值得留意的是，交易所出面澄清一家企業的票據逾期傳聞，在國內並不多見，反映房地產行業的信心危機有多嚴重。此外，貝殼研究院早前發布《2022年中國主要城市住房空置率調查報告》。調查結果顯示，內地28個大中城市平均住房空置率為12%，處於相對較高區間，為內地樓市投下震撼彈。不過，該機構周四凌晨又發布一份《關於住房空置率報告的說明》，對8月5日發布的報告中所涉及到的「空置率」調研數據問題做出說明稱，本次調研問卷由一線從業人員填寫，在實際執行中，填寫人的主觀判斷存在的偏差，調研樣本和程序不夠規範，覆蓋範圍不夠全面，部分調研問卷數據採集有誤，導致數據不準確。惟值得留意的是，報告提及廊坊市住房空置率高至19%，而就在報告發布後不久，廊坊市決定取消戶籍、社保（個稅）等不適應當前房地產市場形勢的限制性購房條件。


5. 人民銀行發表今年第二季中國貨幣政策執行報告，於下一階段主要政策思路，講述健全金融險預期部分時提及存款保險，是去季報告中未有提及，人行指要進一步深化存款保險早期糾正和風險處置職能，發揮風險差別費率的激勵約束作用，提高早期糾正的權威性。今年4月河南四間村鎮銀行儲戶出現提款難問題，涉資高達400億元。河南銀保監局自7月起向符合資格的銀行客戶墊付存款，至今已進行四輪墊付，但所用資金沒有涉及存款保險。在下一步政策思路中，人行指出，要持續壓實金融機構及其股東的主體責任、地方屬地責任和金融管理部門的監管責任，形成風險處置合力，確保處置措施有效執行和落地。人行報告談及防風險的內容包括：健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，構建防範化解金融風險長效機制。


6. 內地周三新增本土確診及無症狀感染合計1993宗，較前日增逾一倍。海南疫情仍在擴散，海南的本土個案有1364宗，三亞市佔1200多宗。當局說，三亞市已安排14架次飛機，接載2100多名因疫情滯留當地的旅客回程。在11日三亞市召開的新型冠狀病毒疫情防控工作指揮部發布會上，海南省疾控中心首席專家金玉明介紹：三亞大力排查前期積壓的陽性混管，使近日積壓的陽性混管得到清零。同時加大方艙醫院和方艙酒店的建設力度，將高風險區居家隔離的陽性感染者應收盡收，增派醫務人員將收治在方艙醫院未及時明確診斷的加快診斷並報告。根據上海衛健委通報，截至周三，上海已連續7日無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。不過，閔行區周三晚間發布通知稱，將於11日早晨05:00-08:00開展全區全員核酸篩查（梅隴鎮另行安排）；而梅龍鎮公布，8月11日-13日（周四至周六）將連續3天開展全鎮全員核酸篩查。此外，浙江紹興、嘉興兩市的公眾號10日和9日推送的「疾控中心提醒」和「防控辦緊急通告」稱，省內、省外多市發現本土陽性病例，至9日15時全國有1234個中高風險區，倡導市民非必要不出省、少出市。


7. 中汽協數據顯示，7月，汽車產銷分別完成245.5萬輛和242萬輛，環比分別下降1.8%和3.3%，同比分別增長31.5%和29.7%，增長率高過6月的增逾20%。分析指，7月當月產銷量雖然低於上月，但為歷年同期最高值。1-7月，汽車產銷分別完成1457.1萬輛和1447.7萬輛，產量同比增長0.8%，銷量同比下降2%。上年8月份行業受芯片短缺影響嚴重，產銷量水平較低，因此今年1-8月有望實現產銷雙增長。新能源車產銷繼續高速增長，7月新能源汽車產銷分別完成61.7萬輛和59.3萬輛，同比均增長1.2倍，惟銷量增長率較上月的1.3倍有所放緩。累計1-7月，新能源汽車產銷分別完成327.9萬輛和319.4萬輛，同比均增長1.2倍。出口方面，7月汽車企業出口29萬輛，連續創歷史新高，出口量環比增長16.5%，同比增長67%。


8. 美國通脹升幅有放緩跡象，投資者料聯儲局可能放軟鷹派立場，美元周三下挫，美匯指數紐約尾盤跌逾1%至105.23，盤中一度跌至104.64。市場預料9月加息75基點的機率由70%降至42%。人民幣中間價大幅反彈288點至近一個月高，即期匯率（CNY）周四早上亦大幅高開277點子，全日漲191點，收報6.7386，收盤價創7月13日以來一個月新高。交易員稱，美國通脹數據仍有韌性，美指走勢料反復，人民幣短期亦將延續區間波動。低於預期的美國通脹數據緩和了美聯儲9月加息75基點的預期，中美利差倒掛可能收窄，境內美元／人民幣長端掉期企穩。另外二季度貨幣政策執行報告就匯率部分前置了「堅持底線思維」的提法，或許表明人行有意穩定匯率而非容忍進一步貶值。摩根士丹利最新觀點表示，不那麼看跌人民幣，因為當前人民幣更多地受到國際收支而非中國經濟增長的推動，監管層會持續關注地產行業發展以緩解市場擔憂，資本也不大可能重復2-5月的大量外流狀況，估計在今年二十大之前監管層會保持人民幣匯率穩定。

 

撰文：經濟通中國組

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,193.54

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

22.990

最大成交額股票

滬511990

華寶添益

99.997

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.550
  • 00669 創科實業
  • 96.450
  • 00960 龍湖集團
  • 22.100
股份推介
  • 00916 龍源電力
  • 11.640
  • 目標︰$14.00
  • 00941 中國移動
  • 51.750
  • 目標︰$55.50
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.880
  • 目標︰$4.14
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.830
  • 目標︰$7.36
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 303.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.750
  • 00941 中國移動
  • 51.750
  • 00001 長和
  • 52.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.400
報章貼士
  • 02246 快狗打車
  • 7.120
  • 目標︰$10.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.630
  • 目標︰$8.59
  • 01818 招金礦業
  • 7.610
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/08/2022 14:34  【新冠肺炎】內地三大航企宣布恢復中英直航

11/08/2022 12:23  太古宣布40億元股份回購計劃

11/08/2022 12:07  太古中期虧轉盈賺18.9億，太A派息1.15元，太B息23仙

11/08/2022 12:12  太古地產中期純利升1.2倍至43.19億元，派息0.32元

11/08/2022 09:53  【外圍經濟】美國官員重申持續加息，CPI升幅降無礙抗通脹決心

11/08/2022 17:40  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒６億人幣，買美團沽港交所

11/08/2022 08:27  【大行炒Ｄ乜】多行調低創科目標價，大和、花旗齊看１３５元

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》幣策定調仍偏鬆　本土陽性突倍增　A場勁升成交活躍
人氣文章

新聞>財經熱話

太古扭虧增派息兼擬回購飆一成　國泰虧損收窄升逾兩年高
人氣文章

新聞>樓市「胡」言

【胡．說樓市分析：當建築期付款成為主流，加息真係無得轉凍飲咁簡單? 】
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

農曆7月｜鬼月如何自保？幫督脈「充電」！還要避開陰地、陰色、陰招！
人氣文章

娛樂情報

馮德倫48歲生日 舒淇祝老公好戲過梁朝偉
人氣文章

小薯茶水間

JUPAS放榜｜8大學畢業生年薪、失業率排行榜！2020／21年度平均月薪有咁多！邊間Freshgrad人工最高？失業率最高竟是這間大學？
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

傳承有序的拍品「明天青釉盞」，除了看釉色、支燒，還可以看圈足、釘痕？為何它不能成為日本國寶？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

性價比高Pet-Friendly酒店歐陸餐廳！$550吃盡西班牙烤八爪魚、澳洲和牛里脊、香草檸檬批7道菜！提供毛孩餐單，池畔山景Hea足大半天！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

戰亂有時，重光有時：翻開《香港老美》系列，隨著作者細探香港的動人歷史與小故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遺傳血管水腫易誤當過敏！嚴重可致窒息？3個因素影響病發
人氣文章
立秋喇！大雨連場脾胃易濕滯！推介「芒果核雲苓芡實湯」！利水滲濕、健脾安神迎接初秋 新文章
人氣文章
暑邪、落雨，下身易水腫！飲利水消暑「老黃瓜淮山薏仁紅棗雞湯」，可補脾肺腎！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2022 18:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事11/08/2022
《神州經脈》幣策定調仍偏鬆　本土陽性突倍增　A場勁升成交活躍
人氣文章財經熱話11/08/2022
太古扭虧增派息兼擬回購飆一成　國泰虧損收窄升逾兩年高
人氣文章樓市「胡」言11/08/2022
【胡．說樓市分析：當建築期付款成為主流，加息真係無得轉凍飲咁簡單? 】
人氣文章財經熱話11/08/2022
【車股反彈】蔚來曾飆逾7%　比亞迪已跌完？林Sir呢個位買咗！
人氣文章FOCUS11/08/2022
【FOCUS】CPI引驢象口水仗　9月放緩加息難定論
人氣文章財經熱話11/08/2022
創科業績符預期兼增派息　懶理大行降目標價照飆一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金