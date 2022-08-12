【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，COINBASE遭SEC調查

隔晚美股走勢平穩，加密貨幣亦未見有太大波動，市場仍然消化通脹數據及預測未來加息路徑，惟加密貨幣交易商COINBASE隔晚股價再跌5%，有消息稱其加密貨幣質押項目正在接受美國證交會（SEC）的調查，該項目讓用戶通過持有某些加密貨幣獲得獎勵。



另外，據外地媒體報導，津巴布韋將從11月起出售小面額金幣，並正在準備採用數字貨幣的計劃。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23972.47元(美元．下同)，升0.17%(24小時比較．下同)；以太幣現報1882.96元，升0.15%；艾達幣報0.5289元，跌0.25%；瑞波幣報0.37851元，跌0.53%。



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