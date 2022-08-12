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《午市前瞻》專家指成交淡靜升跌難有指標性 中移動現價追料蝕價

12/08/2022

　　恒生指數半日收報20146，升64點或0.32%，主板成交392.56億元。恒生中國企業指數報6855，升32點或0.47%。恒生科技指數報4349，升22點或0.53%。


　　恒指三大成交股份依次為中國移動(00941)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);中國移動收報52.6元，升0.85元或1.64%，成交14.75億元;騰訊控股收報302.6元，跌1元或0.33%，成交13.27億元;阿里巴巴-SW收報92.7元，升0.95元或1.04%，成交11.91億元。國指三大成交股份依次為中國移動、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報178.3元，升1.9元或1.08%，成交11.04億元。

 

(中國移動深圳網頁)

 

葉尚志：觀望氣氛非一日之寒


  兩大藍籌中移動(00941)及港鐵(00066)於上日公布業績，同時宣布增加派息。惟恒指高開後走勢反覆。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，近期港股成交淡靜，變相升跌或重上主要移動平均線的指標作用都不大。他提到，港股濃厚的觀望氣氛已是冰封三尺，恒指自22000回落以來，阿里(09988)、騰訊(00700)及比亞迪(01211)等遭大股東減持風波，以至港元弱勢，都令投資者卻步。未來需要繼續留意日均大市總成交有否出現回升趨勢，才能判斷投資氣氛是否回暖。


息率3.5厘以上才有收息價值


  中移動將於明年初前逐步擴大派息比率至70%，息誘奏效令股價近期逐步攀升。葉尚志指若買入中移動作收息之用，起碼需要持有一年半載，儘管現價仍可追入，但相比早前50元水平時已大為蝕價，吸引程度較低，現價才追入收息要做好輸價準備。


  葉尚志分享，息率起碼達3.5厘以上才算是合格的收息股，因為美國三十年期長債息率為3厘多一點，他認為股份必須高於3.5厘才有投資收息價值；另外業務穩定與成交量大均有助部署買入收息。他提到藍籌股之中，內銀股、平保(02318)等都是符合他的收息股條件。然而，儘管中海油(00883)息率達14厘，但因為早前派息包含特別息，加上油價呈回落趨勢，現時買入作收息並不適合。

 

中移動中期多賺19%兼增派息，股價今早裂口上升。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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