中生製藥疑受累新冠疫苗滯銷發盈警急插 復星醫藥得益口服藥造好

中國生物製藥(01177)發盈警，指受累聯營公司財務表現，料中期盈利跌78%，股價今日(12日)一度插7.2%低見4.15元，收市仍挫近4%。雖然公司公告沒有提到是哪間聯營公司，但估計與公司投資產銷新冠疫苗有關，去年公司曾因此大賺，但隨著新冠疫苗銷售大減，今年反拖累業績。另邊廂，復星醫藥(02196)卻受惠新冠口服藥上市，指定價具優勢，料對業績有正向貢獻，今日股價造好。

(中國生物製藥網頁截圖)

中生製藥：受累聯營公司表現最多少賺78% 主營業務穩定增長



中國生物製藥公布，預期截至6月30日止中期純利比去年同期減少最多約78%，至約18.71億元人民幣，去年同期純利84.8億元人民幣。集團指，純利下跌主因一聯營公司財務表現低於去年同期，令應佔聯營公司溢利下跌，但主營業務表現符預期，業績同比穩定增長。集團將於本月23日公布業績。

野村：科興疫苗銷售大減令純利大跌 德銀：擁多元化產品組合



野村近日才發表報告指，中生製藥上半年業績有可能勝市場預期，惟由於其他收益大幅減少，源於夥伴科興生物新冠疫苗銷售大減，料其上半年純利按年跌60%至38億元人民幣。野村將中生製藥全個財年的淨利潤預測下調10%，以反映新冠疫苗銷售的潛在疲軟，維持「買入」評級，目標價由8.53元下調至8.19元，仍是製藥領域首選股之一。



德銀早前指，中生製藥擁有多元化的產品組合，相信能緩解中國產品價格壓力，而受到研發投資方面的推動下，公司應會繼續推出創新藥品及仿製藥。持續的營運和對科興疫苗的成功投資為公司帶來充足的資源，這亦將會支持進一步潛在的併購。預計公司2021年至24年核心淨利潤(不包括新冠疫苗)複合年增長率為12.7%，首予「買入」評級，目標價6.5元。

投資科興中維產銷新冠疫苗 去年中期多賺近6倍



新冠疫情肆虐下，人們更加注意健康，政府及民間都加大醫藥投入，令不少醫藥股去年中期業績亮麗，中生製藥就多賺近6倍，其有份投資的科興中維就是主要生產及銷售新冠疫苗，當時據多家券商估算，新冠疫苗淨利率高達40至50%，令相關公司進帳不少。



不過，除了新冠疫苗，中生製藥產品包括多種生物藥和化學藥，在肝病、腫瘤、心腦血管病、骨科、消化系統、抗感染及呼吸系統疾病等多個領域處於優勢地位。去年中期新產品銷售額大升43%，而抗腫瘤藥則升25%。





復星醫藥獨家商業化阿茲夫定 料對業績有正向貢獻

中生製藥受累科興疫苗銷售大減的同時，復星醫藥卻受惠新冠口服藥上市。內地首家新冠口服藥生產商真實生物核心產品「阿茲夫定」上月已獲國家藥監局附條件批准用於治療新冠肺炎，料每年自家生產約10億片劑，真實生物與復星醫藥旗下復星醫藥產業就獨家商業化訂立戰略合作協議。復星醫藥此前又與國藥控股(01099)簽署戰略協議，加速推進阿茲夫定片全國渠道網絡覆蓋。

近日復星醫藥聯合真實生物緊急調配阿茲夫定片，已陸續運抵河南、海南、新疆等地，其價格也首次曝光，每瓶定價270元人民幣。復星醫藥表示，相較於目前已上市的新冠治療藥物，價格具有較大優勢，對公司業績有正向貢獻。

復星醫藥受累投資BioNTech等股價跌 首季純利急跌45%

不過值得留意，復星醫藥去年與德國BioNTech公司簽訂協議，參與復必泰疫苗研發，擁有該疫苗在內地及港澳台地區的獨家商業權益。而今年首季純利卻按年急跌45.4%至4.62億元人民幣，業績大倒退主要受累旗下投資BioNTech等金融資產股價下跌，期內公允值變動損失3.38億元人民幣，去年同期為收益1.89億元人民幣。





中生製藥今日收市跌3.8%報4.3元，成交2.15億元；復星醫藥則升1.46%報27.85元，成交9283萬元。另國藥跌0.45%報17.64元，石藥(01093)跌1.17%報8.45元，藥明生物(02269)跌1.53%報70.85元，華潤醫藥(03320)跌1.72%報4.58元，石四藥(02005)跌1.51%報3.91元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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