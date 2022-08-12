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市場接下来重點關注美聯儲9月加息幅度！

12/08/2022

上周五美國的非農數據，讓市場大跌眼鏡，基於美聯儲進行大幅的加息，並在一定的程度上會降低對就業的需求，便會逐漸的增加市場的失業率。因此，市場都預期美國就業變化會開始降低，但實際上就業變化增加了（528K），失業率降低了（3.5%），平均時薪也上漲了（0.5%）此信息證明美國大幅的加息並沒有影響就業的需求，也可顯示未來的通脹率會持續維持高位。因此，並提升了美聯儲在9月加息75點預期，從可能性位40.5%，而提高了62%，便導致週五引起一波美元的上漲趨勢，而相對的影響了其他的金融交易產品。基於美聯儲成員都聲稱未來調整升息的幅度都會取餘經濟數據，並可判斷市場對經濟數據會相對的銘感。但實際上是美聯儲希望持續將發展，因為會提前讓市場消化此信息的影響，而當美聯儲決定加息的幅度的時候，便會大幅的減弱市場的波動幅度。因此，可判斷接下來市場的波動幅度會相對的大，可留意（美元，貴金屬，股指）走勢來判斷市場的情緒情況。

 

Vantage Market, 王健興, 加息

 

目前市場會重點關注週三美國的消費者價格指數，此數據是反應美國的通脹率。因此，短期內市場會面臨一波較大的波動幅度。上個月美國的通脹率突破新高到達9.1%，從美國的消費者價格指數顯示，通脹的漲幅廣泛，汽油、住房和食品指數漲幅最大貢獻者。基於大宗商品回落和供應鏈瓶頸也開始緩解，7月能源的價格便開始大幅回落開始起到作用，而農業產品價格也隨著烏克蘭糧食外運也緩和對食物的通脹。因此，可判斷短期內通脹會開始緩解，並會間接的降低美聯儲加息的幅度，並會讓美元的走弱。  總結來說，未來經濟會開始受壓，消費情緒也逐漸下跌，可判斷在第4季度便會開始考慮將加息幅度降低至25-50基點。

 

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

Vantage Market, 王健興, 黃金

 

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