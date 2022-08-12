【大國博弈】五家中資ADR在美退市 分析指對股價及大市影響微

今天有5家中資企業收市分別宣布，計劃將其美國存託股份（ADR）在美退市，預計生效日期為9月初。當中包括國壽(02628)、中石油(00857)、中石化(00386)、上石化(00338)及中國鋁業(02600)。



上述5隻股份今天全部報升。國壽收報11.76元，升0.34%；中石油收報3.52元，升1.15%；中石化收報3.73元，升1.91%；上石化收報1.27元，升2.42%；中鋁收報2.92元，升2.82%。

(資料圖片)



林嘉麒：海外投資者ADR持貨量低



在現時環球處於加息周期、經濟收縮，以及中美關係愈趨緊張的情況下，多家中資企業宣布退出美國股市，這是否中國對美國採取反制措施的其中一步？兩國關係會否進一步惡化？對上述股份的表現，以至會否對港股短期表現產生重大影響？



元宇證券基金投資總監林嘉麒接受《經濟通》訪問時表示，上述股份僅以ADR在美上市，並非中概股，外國投資者持貨量不大，而近期中美關係轉差，上述股份退出美國股市以展示姿態居多，理應不會對該些股份有太大負面影響。



一如中國移動(00941)在去年1月退出紐交所，股價雖裂口低開，但其後快速反彈，並持續走高。故不排除上述股份下周亦有類似表現。至於恒指方面，炒家或會借勢試穿二萬點心理關口，但亦有可能出現單日轉向倒升。整體而言，上述事件短期不應該有太大負面影響。



郭家耀:內房問題更需關注



另外，正榮金融業務部副總裁郭家耀亦持類似觀點，上述5家中資企業自紐交所退市，對相關股價乃自港股短期表現不應產生太大負面影響。



郭家耀指出，早前已有中概股阿里巴巴(09988)自美股退市，而目前大市成交低迷，反而內地房地產問題影響廣泛，奈何未見中央有大手政策支持。即使內房企業獲得資金完全「爛尾樓」，但亦無資金繼續買地建屋，置業者亦對相關房企失去信心。港股方面，恒指仍然受制於20500點，近期科技股表現較佳支持大市，中移動業績理想兼增派息，亦成為支撐大市的動力來源。下周內地將會公布一系列經濟數據，市場亦在等待中央的政策回應。

撰文:經濟通通訊社市場組

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