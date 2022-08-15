【虛幣世界】主要加密貨幣攀升，比特幣曾試25000美元

市場靜候美國聯儲議息會議紀錄公布，早前美國公布通脹數據開始回落，市場預計下次加息幅度或轉溫和，加密貨幣走勢普遍向好，比特幣曾一度突破25000美元水平，以太幣亦高見2000美元，市場資金開始轉入加密貨幣等風險資產。



另外，黃金好友Peter Schiff預測，由於被迫拋售，比特幣的價格仍可能跌破1萬美元。他認為比特幣在去年11月達到的6.9萬美元就是峰值，並且覺得比特幣不會再創新高，而近期的反彈亦只是一個「傻瓜式」的反彈。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報24382.02元(美元．下同)，升0.32%(24小時比較．下同)；以太幣現報1954.66元，升1.00%；艾達幣報0.5742元，升0.01%；瑞波幣報0.3787元，升0.01%。



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