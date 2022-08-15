五大國企擬自美退市 股價集體下挫中石油插4%

中石油(00867)(滬:601857)、中石化(00386)(滬:600028)、中國鋁業(02600)(滬:601600)、中人壽(02628)(滬:601628)及上石化(00338)(滬:600688)5家國企上周五(12日)宣布，計劃將其美國存託股份(ADR)自美國退市，預計9月初成事。雖然中央指退市出於企業自身商業考慮，不影響融資，市場人士也多認為對其股價影響有限，但今日(15日)5間國企均集體低開，半日普遍跌逾2%，其中中石油同時受油價下跌影響插4%。

(Shutterstock)

中證監：退市出於自身商業考慮 官媒：應理性看待不意味退市潮

中證監表示，上市和退市都屬於資本市場常態，這些企業作出退市選擇是出於自身商業考慮，它們都在多地上市，在美上市的證券佔比很小，目前的退市計劃不影響企業繼續利用境內外資本市場融資發展，中證監將與境外有關監管機構保持溝通，共同維護企業和投資者合法權益。



官媒《上海證券報》引述專業人士、從業者及接近監管的權威人士認為，5家企業主動退市，不會對中概股、對中美兩個資本市場構成大的影響或衝擊，應當理性看待、不必過度解讀。5家企業在美國上市的存托股(ADR)股份佔比較小，影響非常有限，同時5家公司均為A股、H股、美股上市公司，自美退市不會影響其後續融資活動。預計5家公司A股、H股的股價表現在短期內可能受到擾動，但其中長期走勢不會改變。此外，5家公司的ADS是以H股為基礎證券發行的，自美退市後可直接轉換為港股交易，不涉及ADS回購，也不涉及同步在A股或H股市場融資的問題，不會對A股市場產生所謂「抽血」效應。



報道又引述資深投行人士指，個別企業自美退市並不意味著「退市潮」，大部分中概股主動退市的條件和意願不足，因大部分仍以美國為主上市地或者唯一上市地，多數或者全部股份在美上市，除非進行私有化，或有其他可以承接全部股份的上市地，企業基於正常商業考慮一般不會主動退市；另美國市場在支持科技創新型、初創型企業方面仍有優勢，對部分企業融資發展仍具備吸引力。接近監管的權威人士則指，中國著力構建雙循環發展格局，積極融入全球市場，不會主動推進金融「脫勾」。

中金：加大中概股擔憂 富瑞：訊號正面將篩選可在美上市公司

中金指，5家國企在美退市象徵意義或大於實質，對港股上市地位和成交影響有限，但是卻會加大市場對於更多主上市地在美國的其他中概股面臨退市風險的擔憂，對於這些企業而言，由於主上市地和主要成交都在美國，因此如果退市的話對其自身成交和港股流動性的影響都可能更大，預計更多符合條件的中概股回歸港股、且採用或者轉為主要上市方式將成為主流。

富瑞則視為正面訊號，指內地將會決定允許哪些公司可在美國上市，應會積極與美國證券交易委員會(SEC)合作，確保沒有敏感信息的內地公司不會被美國資本市場切斷，而剩下在美上市央企自然亦會主動退出美國市場，意味內地「篩選過程」已開始，而不是將沒有協議的跡象。

盛寶：央企自願退市樹立榜樣 科網巨頭股價阻力更大

另盛寶銀行大中華市場策略師Redmond Wong表示，通過中央企業自願退市，中國當局可能為網際網路和平台公司包括阿里巴巴(09988)、百度(09888)、嗶哩嗶哩(09626)、京東(09618)等樹立了榜樣，這些公司在紐交所或納斯達克交易活躍，股價將面臨更大阻力，一些受投資授權限制的美國機構資金和傾向於家庭偏見的散戶投資者將減持所持股票，而不是將其美國存託憑證換成H股。對於那些尚未在聯交所上市的公司而言，不確定性和干擾將更加顯著，港股通的內地投資者資金流向可能會在一定程度上減輕影響，但最初可能會出現一些動盪。

溫傑：退市屬預期內 對中長線股價影響不大



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑分析，他認為有國企自美退市已在預期內，中方常說審計談判有進展但美方從來不認同，退市只是遲早問題，加上近日台海局勢升溫，除佩洛西外，又有5個美國跨黨派議員擬訪台。另5間公司都指於美股交易量少、行政成本大，故決定退市，事實的確如此，美股每日交易量只佔中港美三地5%，ADS佔公司股票總發行比例亦很小，而因各國監管不同，做財務報表要另花一筆錢，交投低亦難於美國集資，再者在美上市政治不正確，應該退市。

至於對5間公司股價影響，溫傑指，知道會退市，美股投資者會提早沽貨，股價料受壓，連帶港股短線也有些少下跌空間，但料中長線影響不大，因相對美國全面制裁，這只是純粹上市地點更改。不過，不要憧憬美股那邊的投資者會轉買港股，部分之前已退市的電訊股在股價及成交上也不見表現特別好。

信誠證券投資服務董事蕭猷華則認為，事件主要因為這5間國企在美國存託交易近年成交量很低，國際投資者參與程度小，而且退市亦可節省行政費，料對股價影響不大。

中石油半日跌3.98%收報3.38元，中石化跌2.95%報3.62元，中國鋁業跌2.4%報2.85元，中人壽跌2.38%報11.48元，上石化跌1.58%報1.25元。中概科技股則個別發展，阿里跌0.11%報92.8元，京東升0.72%報224.2元，百度跌1.1%報134.9元，嗶哩嗶哩升0.86%報200.2元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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