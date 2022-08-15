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【騰訊預測】騰訊次季料少賺28%　廣告收入續弱視頻號變現可期

15/08/2022

　　騰訊(00700)將於本周三（17日）公布第二季業績。綜合市場預測，騰訊第二季非通用會計準則（Non-GAAP）純利介乎167.34億元至298.63億元（人民幣．下同），中位數為246.02億元，較去年同期倒退27.7%。第二季收入預測中位數為1348.88億元，按年微跌2.4%。

 

（iStock）


　　科指股表現持續疲弱，早前台海局勢更令市場恐慌，加上內地8月下發的遊戲版號仍未見騰訊身影，其股價月初曾插至288港元，創逾三年半以來新低，其後一直在300港元大關徘徊。不過，各大行普遍維持或小幅調低騰訊的目標價，中信証券最淡看424元，其次是瑞信將目標價下調近8%至437港元；大和及富瑞亦稍為調低目標價，最新分別看450港元和491港元；而麥格理最牛看513港元。


手遊表現看法存異 續看淡廣告業務


　　新冠疫情爆發伊始，市場吹奏內地大規模封城對遊戲、短視頻等娛樂產業反有幫助，但疫情大流行至今踏入第三個年頭，今年第二季內地疫情再度反彈，北京、上海等主要城市實際嚴格封控，大行對騰訊次季的遊戲業務預測看法分化，但普遍認為「視頻號」商業化步伐加快，廣告業務則續呈倒退。


　　花旗的研報指，受持續造好的《王者榮耀》、《和平精英》等國內遊戲、《PUBG》貢獻海外收入以及旗下遊戲公司Supercell的帶動下，手遊業務收入料按年增6%、按季增7%至433億元；電腦遊戲收入料按年增1.8%、廣告收入料按年跌25.3%。而麥格理亦估計騰訊次季遊戲按年增長3.9%。


　　相比之下，富瑞對騰訊次季遊戲和廣告收入的預測則更為保守，認為受未成年人保護政策，和國內和海外經濟利淡影響，手遊收入按年料跌3.5%至394億元；網上廣告收入料按年跌29%至163億元。此外，瑞信、信証、美銀等則估計手遊收入回落1%—6%。


版號落空仍樂觀 視頻號提速變現


　　對於騰訊仍未獲發新遊戲版號，花旗認為新一批版號「展示出審批流程正常化方面的改善跡象」，相信這批版號可能會加快小型工作室遊戲的新商業化進程，而隨著遊戲版號的發放變得更加頻繁，對未來可能獲批仍持樂觀態度。富瑞亦指出，儘管未有新版號獲批，但相信旗下遊戲庫存充足，強調對其遊戲表現預測的調整並非一次性，未來數年集團亦計劃於海外發表約30隻新作。


　　大行普遍對視頻號的發展感到樂觀。大和認為，視頻號長遠將迎來多個變現機會，預期在2023—2024年信息流廣告收入可能是視頻號的主要收入來源，其次是直播打賞和電商；預計明年來自信息流廣告的收入為47億元，用戶參與度和宏觀環境改善料成為催化劑。而野村則相信，透過微信強大的社交網絡，視頻號在份額和時間花費上將遂漸縮窄與兩大龍頭抖音和快手(01024)的差距。


回購呼聲高漲 惟無跡象延續


　　騰訊南非大股東Naspers及旗下Prosus宣布將逐步減持騰訊，借此套現資金回購自身股份。美銀推測，騰訊在6月28日至7月14日期間共斥4.6億美元回購1.04億股，只消化Prosus部分沽盤，而騰訊在8月17日公布中期業績前30天須暫停買賣股份，現時並無跡象表明集團會於在業績公布後繼續回購股份。


　　野村指出，騰訊今年累計花費13億美元回購股票，較同業阿里巴巴(09988)僅在第一季度已斥20億美元進行回購，加上剩餘的150億美元授權相形見絀。鑑於騰訊股價疲弱和持續存在風險，聽到越來越多的投資者呼籲騰訊考慮更積極的回購，因此該行認為市場將密切關注它是否會聽取市場的意見。

 

表列各大行對騰訊(00700)的最新評級及目標價

 

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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