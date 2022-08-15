《神州經脈》金融經濟數據全線低迷 降政策利率沖喜 滬指僅微跌

上周五（12日）公布的7月金融數據低迷，周一（15日）早上公布的7月工業增加值、零售及固定資產投資「三頭馬車」數據亦全遜預期，多地新冠疫情持續拖慢經濟復甦步伐，人行周一送出意外驚喜，出乎意料下調中期借貸便利（MLF）及7天逆回購操作中標利率10基點，是7個月以來首次下調。人行護航資金面，滬深股市個別發展，滬綜指低開0.18%後，小幅衝高後回落翻綠，全日收跌0.02%，報3276.09點，深成指收升0.33%，創業板指升1.03%。兩市下跌個股略大於上漲數，白酒和醫藥股領挫，光伏板塊則逆市勁揚。

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人行周一縮量續做4000億元（人民幣．下同）MLF的同時意外降息10個基點，逆回購利率亦同幅度調降10個基點。分析指出，7月經濟金融數據再度全面轉弱，人行急降政策利率，是應對疫情和房地產行業風險，希望刺激需求，而MLF縮量續做，反映人行減少投放，同時降低成本。兩市全日成交9763億元，按日少2.3%，外資循陸股通淨流入10.87億元。



疫情散發且房地產困境未明顯扭轉，內地7月宏觀經濟數據整體偏弱。7月社會消費品零售總額和工業增加值同比分別增長2.7%和3.8%，均遜於市場預期的增5%和4.6%。今年1-7月，固定資產投資同比增長5.7%，亦略低市場預期的增6.2%。



此外，內地電力供需緊張，為確保民生用電，不出現拉閘限電，四川、浙江、江蘇等省份陸續祭出工業用電限電。



今日新聞精選



1. 國家統計局周一早上公布的7月工業、投資及消費數據全面走弱；城鎮調查失業率回落至5.4%，但16-24歲人口調查失業率在6月創下19.3%的有數據公布以來的最高後，7月再擴大至19.9%。統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，7月份以來多地出現了散發疫情，疊加南方地區的高溫多雨不利因素，對經濟運行造成了一些不利影響，令保持經濟平穩運行難度加大。通脹方面，從7月份來看，主要是受食品價格漲幅擴大影響。從下階段情況看，仍存在一定的上漲壓力，但價格保持總體穩定仍具備較多有利條件，豬肉價格不具備大幅上漲的基礎。房地產方面，今年以來，市場整體上呈現下行態勢，房地產投資也有所下降，可能對相關的消費也產生了一些影響。總的看，房地產行業規模較大、鏈條較長、牽涉面較廣，對經濟增長和社會民生影響較大。房地產市場總體下行態勢趨緩，整體上處於築底階段。付凌暉強調，近期國內局部疫情有所反彈，對服務業發展帶來新的挑戰。下階段，還是要加大財政金融支持力度，助力服務業企業脫困發展。



2. 美國聯邦參議員、參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領的參眾議員5人訪團周日（14日）搭飛機抵台灣，據報訪團將於14至15日訪台兩日。這是在美國眾議長佩洛西訪問台灣後第12天，再有美議員訪台。東部戰區新聞發言人施毅表示，8月15日，解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。國防部新聞發言人吳謙強調，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉。解放軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀。外交部發言人汪文斌重申，一個中國原則是中美建交和兩國關係發展的政治基礎。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空一個中國原則的路上越走越遠，以免給兩國關系造成進一步損害。



3. 中國石油、中國石化、中國鋁業、中國人壽、上海石化5家國有控股企業上周五宣布將從美國退市，引發各界關注。《上海證券報》引述專業人士、從業者及接近監管的權威人士認為，5家企業主動退市，不會對中概股、對中美兩個資本市場構成大的影響或衝擊，應當理性看待、不必過度解讀。5家企業在美國上市的存托股（ADR）股份佔比較小，影響非常有限。同時，5家公司均為A股、H股、美股上市公司，自美退市不會影響其後續融資活動。個別企業自美退市也並不意味著「退市潮」。對於中美金融是否會脫勾一說，接近監管的權威人士指出，中國著力構建雙循環發展格局，積極融入全球市場，不會主動推進金融「脫勾」。中金亦認為，5家國企退市的直接影響都相對有限，但是卻會加大市場對於其他更多主上市地在美國的中概股面臨退市風險的擔憂，但在外部環境依然面臨較大變數情況下，預計更多符合條件的中概股公司回歸港股、且採用或者轉為主要上市方式將成為主流。



4. 統計局周一公布7月份70個大中城市商品住宅售價變動情況，據《路透》根據數據測算，7月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅擴至0.9%，較上月擴大0.4個百分點，跌幅自2015年9月以來最大；環比依舊持平。經測算，7月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有30個（上月為31個）；持平零個（上月一個）；下跌40個（上月38個）。統計局城市司首席統計師繩國慶稱，7月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數略增。一線城市商品住宅銷售價格環比微漲、同比漲幅回落，二三線城市環比整體呈降勢、同比降幅擴大。國家統計局公布，首7月全國房地產投資下降6.4%，降幅較1—6月續擴大1個百分點。其中，住宅投資60238億元，下降5.8%，跌幅亦較1—6月再擴大1.3個百分點。期內，商品房銷售額75763億元，下降28.8%，降幅基本與1-6月持平；其中，住宅銷售額下降31.4%，較1—6月降幅略收窄0.4個百分點。7月末，商品房待售面積54655萬平方米，同比增長7.5%。其中，住宅待售面積增長14.1%。1—7月份，個人按揭貸款14169億元，下降25.2%。



5. 內地周日新增本土確診及無症狀感染合計2312宗，較前日略少6%，但仍是連續多日多於2000宗。海南省三亞市周日新增306宗新冠本土確診病例和472宗無症狀感染者。8月1日至8月14日24時，累計發現確診病例3305例、無症狀感染者4006例。海南海口市及東方市分別延長靜態管理時間。海南爆發疫情，約15萬名旅客滯留當地，國務院副總理孫春蘭視察海南疫情時要求，刻不容緩落實各項防控措施，以快制快盡早撲滅疫情，並要求加快建設方艙醫院。另對於因疫情滯留約15萬名遊客，要做好服務保障工作，加快進度，相關省市不得拒收或限額接收。三亞疫情防控指揮部最新宣布，自周一起，有序恢復三亞鳳凰國際機場國內客運航班商業化運行，部分符合要求的滯留旅客可安排返程。上海周日新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者5例，其中1例確診病例和4例無症狀感染者均在隔離管控中發現，社會面發現1例病例。上海市疫情防控工作領導小組辦公室上周六（13日）宣布，上海免費核酸檢測服務將延長至9月30日。



6. 在短暫反彈兩個月後，中國7月金融數據重回低迷。人行上周五公布的數據顯示，7月社融增量為7561億元，遠低於市場預期的1.3萬億元，並創下6年新低；7月人民幣貸款增加6790億元，同比少增4042億元，同樣低於預期；7月末，廣義貨幣供應量M2同比增長12%，高於預期，增速創下2016年4月以來新高。分析認為，7月新增人民幣貸款超預期下滑，反映出實體經濟融資需求偏弱，復甦基礎有待夯實。從結構看，居民、企業新增貸款同比均少增，但存款增長明顯，反映居民消費和企業投資意願偏弱；其中，居民中長期貸款同比收縮，反映房地產復甦基礎有待鞏固。而7月個別樓盤「爛尾」問題也對樓市復甦構成一定擾動，影響了房地產市場融資。預計在經濟修復和政策發力作用下，8月金融數據會再度回暖，但如何有效緩解貸款需求不足問題，將持續成為下半年的宏觀政策的一個重要著力點。



7. 國家統計局公布，7月份，規模以上工業原煤、原油、天然氣、電力生產均保持增長。與6月份相比，原煤、天然氣、電力生產增速加快，原油保持穩定增長。7月份，發電8059億千瓦時，同比增長4.5%，增速比上月加快3.0個百分點。1—7月份，發電4.77萬億千瓦時，同比增長1.4%。分品種看，7月份，火電由降轉增，水電、風電增速放緩，核電降幅收窄，太陽能發電增速加快。7月份，生產原煤3.7億噸，同比增長16.1%，增速比上月加快0.8個百分點。進口煤炭2352萬噸，同比下降22.1%，降幅比上月收窄10.9個百分點。1—7月份，生產原煤25.6億噸，同比增長11.5%。進口煤炭13852萬噸，同比下降18.2%。7月份，生產原油1713萬噸，同比增長3.0%，增速比上月放緩0.6個百分點。進口原油3733萬噸，同比下降9.5%，降幅比上月收窄1.1個百分點。1—7月份，生產原油12000萬噸，同比增長3.7%。進口原油28984萬噸，同比下降4.0%。



8. 銀保監有關部門負責人12日表示，截至8月11日晚，河南、安徽五家村鎮銀行已累計墊付43.6萬戶、180.4億元，客戶、資金墊付率分別為69.6%、66%，進展總體順利。不過墊付過程中也出現了一些新情況。共有14.7萬客戶未登記，除長期睡眠戶（帳戶金額100元以下）外，還有少量可疑帳戶，這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾，冒名開戶，需進一步核實信息，甄別和判斷交易行為。銀保監至，目前還有40家村鎮銀行吸收帳內互聯網存款，餘額39億元。除河南、安徽5家村鎮銀行外，尚未發現其他村鎮銀行存在或持有帳外非法吸收的互聯網存款。截至6月末，全國共有村鎮銀行1648家，資產總額2.2萬億元，負債總額2萬億元，貸款餘額1.4萬億元，存款餘額1.8萬億元。全國村鎮銀行總體運行平穩，資產質量略好於全國中小銀行平均水平，流動性充裕，風險完全可控。南銀保監局、河南省地方金融監管局發布公告稱，按照墊付工作安排，自周一上午9時起，對轄內四家村鎮銀行帳外業務客戶本金單家機構單人合併金額25萬元至35萬元（含）的開始墊付，25萬元（含）以下的繼續墊付。



9. 經濟數據反映美國通脹可能已觸頂，投資者觀望聯儲局政策變化，美匯指數上周五收高，但美元周線走低。人民幣中間價微升3點，惟人行意外調降政策利率，即期匯率（CNY）周一早上顯著低開138點子，盤中險穿6.77關，全日挫283點，報6.7632，收盤價創7月22日以來逾三周新低。交易員稱，人行意外調降政策利率疊加經濟數據不佳，人民幣承壓下行，短期市場對經濟復甦預期偏弱，這對走勢會有一定拖累。他們並表示，政策利率調降加劇中美利差倒掛幅度，境內美元／人民幣長端掉期下破負900點創逾11年新低，短期可能繼續承壓。另外關注周三（17日）將公布的美聯儲會議記錄以思考後續加息節奏。中金公司觀點認為，歐美市場依舊處於暑期休假期間，8月匯率市場整體交易量較少，匯率波動性較低，預計本周人民幣匯率或為平盤走勢，區間或為6.70-6.80。此外，人行公布，7月末人行口徑外匯佔款餘額213179.97億元，當月外匯佔款減少7.51億元，為連續第四個月錄得下跌，但降幅較6月續收窄。

撰文：經濟通中國組

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