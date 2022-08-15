【陶冬專訪】西方制裁對俄羅斯石油產業衝擊不大（有片）

俄烏戰事近半年，西方國家對俄羅斯石油發起了一場聲勢浩大的制裁，也把歐洲推向能源危機，可是最新數字顯示俄羅斯的石油生產和出口所受到的衝擊其實不大。

根據國際能源組織（International Energy Agency）公布的數據，俄羅斯在7月份的石油產量，僅僅比戰前水平每天減少了31萬桶，相當於總產量的3%。出口每天亦只減少了58萬桶。由於油價大漲，俄羅斯7月出口石油賺了190億美元。



瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時形容，「這個數字挺讓人困惑」。由於美國政府指美歐日的聯合制裁讓俄羅斯每天減少了220萬桶石油出口，但實際數字上看，減少了不到四分之一。原來以印度、土耳其為首的亞洲國家大做石油轉口生意，進口俄羅斯石油，然後包裝一下再賣給歐洲。俄羅斯已取代沙特，成為印度的第二大石油供應國，因為俄羅斯石油比沙特石油每桶便宜10-15美元。更有趣的是，印度成為了石油出口大國。



陶博指出，美國和歐洲對第三國轉口這個制裁漏洞「隻眼開，隻眼閉」。疫情後的石油市場處於緊平衡狀態，油價高企，能啟動的產能早已投入生產。俄羅斯是世界第二大石油出口國，硬生生將俄羅斯石油排斥在市場之外，根本就沒有替代產能來填補真空，帶來的只是石油價格的乾升。OPEC+絞盡腦汁才增加每天10萬產能，相當於需求的0.1%，就是一個佐證，石油生產能力已經到了極限。由於各國激進的減碳政策，這些年石油業一直投資不足。



陶博說，天然氣的情況和石油不同。天然氣運輸主要靠輸油管道，船運也需要特別的氣罐，增加運輸渠道和工具需要很長的建設期，這就使得俄羅斯天然氣對歐洲經濟的打擊非常大。俄羅斯天然氣輸歐的主動脈北溪一號目前接收到的俄氣，僅有正常時候的20%，德國等國無法在夏季補充庫存，今年冬季的取暖問題會非常嚴重，能源通脹和企業停產減產看來無法避免。歐洲國家正在把部分燒氣的發電站改成燒油，這又會進一步增加對石油的需求。



陶博續說，俄羅斯對能源的壟斷地位，普京要求石油、天然氣以盧布結算，歐洲國家抗議了幾天之後都乖乖地遵從了，盧布匯率大升，比俄烏衝突之前的水平還強勁。



「西方對俄羅斯進行的能源制裁，似乎沒有取得預期的效果，反而有點搬起石頭砸了自己的腳的感覺，對歐洲尤其如此。」

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