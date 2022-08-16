內地連日高溫限電停產 中資電力股叉足電

連日高溫令內地電力嚴重超負荷，四川、江蘇、浙江及安徽等地相繼採取限電措施，包括要求工業企業錯峰生產「讓電於民」，其中四川電力供需形勢加劇，當地啟動三級保供電調控措施，工業電力用戶昨日(15日)起停產6天，中資電力股憧憬用電需求大增，電價或可上升，今日(16日)延續近日升勢逆市造好，其中華潤電力(00836)及華電國際(01071)都升逾半成，有券商料本季全社會用電量增速超預期，火電板塊有望量利雙升，電力股升勢或可持續。

(華潤電力網頁截圖)

四川用電負荷料增25% 工業電力用戶昨起停產6天

四川電力保供面臨最嚴峻局面，全省電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力「緊缺」，轉變為全天電力電量「雙缺」的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。國網四川省電力公司直指，所有電力入川通道目前已全部滿載運行，組織省外電力支援難度增大，電力供需形勢極度緊張。

四川省經濟和信息化廳、國網四川省電力公司聯合下發緊急通知，從8月15日起取消主動錯避峰需求響應，在全省(除攀枝花、涼山)的19個市(州)擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶(含白名單重點保障企業)實施生產全停(保安負荷除外)，放高溫假，讓電於民，確保民生用電，確保不出現拉閘限電，時間從昨日00:00至本周六(20日)24:00。





發改委：7月全國發電量增4.5% 火電轉增水電增速大幅放緩

國家發改委發布，7月份全國發電量8059億千瓦時，同比增長4.5%，增速比上月加快3個百分點。分品種看，火電由降轉增，同比增長5.3%；由於來水偏枯，水電增長2.4%，增速比上月放緩26.6個百分點；風電增長5.7%，增速比上月放緩11個百分點；核電下降3.3%，降幅比上月收窄5.7個百分點；太陽能發電增長13%，比上月加快3.1個百分點。

國家發改委政研室主任金賢東表示，今年入夏以來，受持續性大範圍高溫天氣、經濟恢復增長等因素影響，全國用電需求持續走高；同時，由於來水偏枯，水電出力不足，導致電煤供應保障持續面臨較大壓力。8月1日至14日，全國統調電廠日均耗煤816萬噸，比上年同期增長15%，其中8月3日耗煤849萬噸，創歷史新高。

發改委促企業加快釋放煤炭先進產能 狠抓電煤中長期合同履約監管



針對今年夏季用煤新情況新問題，發改委指導督促有關地方和企業加快釋放煤炭先進產能產量，全力做好電煤中長期合同簽訂履約工作，著力加強運輸保障，推動電煤供應保障取得積極成效。

為確保能源電力供應安全，發改委指，一是加強督促落實，各產煤省區已簽訂煤炭安全保供責任書，將指導督促落實煤炭生產和電煤供應等任務。二是加快產能核准、核增等手續辦理，及時協調解決突出問題，推動先進產能加快釋放。三是狠抓電煤中長期合同履約監管，適時組織開展履約核查，常態化開展不履約案例歸集核查工作，確保合同履約到位。四是加強電煤中長期合同運輸保障，優化調度組織，最大限度發揮鐵路運輸效率，盡可能多地保障電煤運輸。

光大證券：料本季全社會用電量增速超預期 火電板塊有望量利雙升

光大證券預期，在高溫天氣及復工復產將推高用電需求的情況下，第三季全社會用電量增速有望階段性超預期。從天氣情況來看，7月全國平均氣溫為1961年以來第二高，推高7月用電水平。據國家氣象局預測，8月全國大部氣溫預計接近常年同期到偏高，且江浙滬、華中等用電高峰地區降水較常年同期少兩至五成，將加劇當地高溫情況，8月各地用電需求有望同比繼續上升。



復工復產方面，光大指，7月疫情防控形勢向好，企業復工達產節奏加快，全國製造業用電量按年增長1.2%，其中高技術及裝備製造業增長5.5%，用電需求穩步復甦。綜合高溫天氣及復工復產等因素，8至9月全社會用電需求將持續攀升，累計按年增速有望突破8%。而縱觀歷年8至9月用電情況，2011、2013、2016、2018等年份全社會用電量增速均超過8%，考慮到今年第三季將處於電力緊平衡狀態，8至9月全社會用電量增速8.38%處於可實現水平，火電板塊有望演繹量、利雙升的投資邏輯。



東莞證券則表示，7月全國有245個國家氣象站日最高氣溫突破7月歷史極值。截至8月13日，中央氣象台已經連續24天發布高溫預警，並且未來高溫仍將持續一到兩周左右。較高的氣溫將增加空調等電器的使用頻率，從而提升電力需求。

林嘉麒：限電未必利好兼受制煤價高企 惟華能國電或可升至4.2元



今日《hot talk 1點鐘》節目請來元宇證券基金投資總監林嘉麒，他對限電是否利好電力股有保留，因不會因此賺多了錢。他指現時大部分停用電都是工廠，其電價反而較高，但民生用電不能加價，另煤炭價格高企會令電力公司延續第二季較高煤炭成本，令盈利表現不理想。電力股現時炒上因短期跌得多，且部分業績未必如預期那麼差。至於炒賣氣氛可延續多久就要看天氣會否持續酷熱，另如果國家有刺激措施令工廠加大生產，令用電量增加，反比短線博電價上升實際。不過，他指華能國電(00902)早前已發盈警且已公布業績，股價已反映負面因素，8月已於3.4元打了底，升至4.2元機會大。

中資電力股今日全線上升，除華電國際及華潤電力升逾半成，華能國電及中國電力(02380)都升逾4%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午在【hot talk 1 點鐘】點評電力股及港股大市，立即重溫





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