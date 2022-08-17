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熊麗萍：中電信已消化派息料3元有阻力　中資電訊股仍首選中移動

17/08/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　港股上日（16日）被騰訊(00700)減持傳聞震散，失守兩萬關收市，跌市下成交增加，後市仍不樂觀？中電信(00728)首度派發中期息，派息比率高達60%冠同業，惟純利增幅為三大中資電訊股之中最慢，值得買入收息嗎？騰訊今天（17日）收市後發布業績，目前股價已反映預期？業績有甚麼關鍵位要留意？

 

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