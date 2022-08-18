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【虛幣世界】美股收跌，比特幣連跌四日

18/08/2022

　　聯儲局公布上次議息會議紀錄，內容提及將會放慢加息步伐，美股三大指數收跌，而比特幣亦連跌四日，自8月14日短暫突破25000美元之後，已經累積下跌6%，而以太幣走勢一同，而且24小時內已經下跌1.2%。


　　Binance 的首席執行官趙長鵬向媒體表示，目前看到加密市場走勢穩定，但不會完全說加密貨幣的冬天已經完全結束，比特幣的峰值約為68000 美元，但今天它仍然是 23000 美元，所以它從底部反彈了一點，但仍不確定它是否是已經到達底部，他認為加密市場現在最需要的是時間。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23430.75元(美元．下同)，升0.38%(24小時比較．下同)；以太幣現報1845.53元，升0.62%；艾達幣報0.5400元，升0.30%；瑞波幣報0.3800元，升0.11%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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