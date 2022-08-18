潤啤炒復甦大行齊祝福 股價飆半成創個半月高

華潤啤酒(00291)昨日(17日)中午公布中期業績，純利及派息均跌11%，但營業額及毛利均升7%，在內地疫情和經濟放緩衝擊下仍錄得收入及毛利增長，大行普遍上調目標價，今日(18日)股價延續昨日升勢，一度再升逾半成，創近個半月高，其他啤酒股同樣逆市造好。

(截自華潤啤酒網頁)

中期純利派息均跌11% 營業額毛利均升7%

受內地疫情拖累，加上去年的一次性項目，華潤啤酒中期純利按年減少11.4%至38.02億元(人民幣．下同)，每股基本盈利1.17元，派中期息0.234元，按年跌11.4%，惟如撇除去年因為出讓土地獲得的一次性補償，上半年多賺27%。

期內營業額210.13億元，按年增加7.02%；毛利88.78億元，按年升6.9%。整體平均銷售價格較去年同期上升約7.7%。整體啤酒銷量與去年同期基本持平，錄得62.95億升，期內次高檔及以上啤酒銷量約11.42億升，按年10%。

潤啤：料疫情不會大範圍影響啤酒消費 冀7至8月銷售增雙位數

集團首席執行官侯孝海表示，上半年受成本、疫情和經濟下行壓力衝擊，保持穩健增長已屬不易，而集團高檔酒發展速度亦較預期慢，反映內地啤酒市場在疫情和經濟影響下，高檔酒的消費前景和場所受到限制，惟相信業務在未來會錄得改善。下半年隨著內地的疫情防控更科學和更精準，料疫情仍然對內地啤酒業務造成衝擊，但並不會大範圍及長期影響啤酒消費，而6至8月長江沿線省份因炎熱天氣及降雨量低，對啤酒消費有較大支持，預期下半年銷售、利潤和收入將會上升，情況亦會較上半年好，期望7至8月銷售可按年錄雙位數增長。

侯孝海又指，下半年集團沒有進一步全國性的產品價格調整計劃，但部分市場會根據實際變化作出局部和個別品種的價格調整，而早前已因應成本壓力完成調價，該加幅可以覆蓋成本上升。另集團今年沒有關閉任何工廠，目前正在杭州建設第三間工廠，並正計劃建設第四間工廠。集團亦計劃下半年推出「雪花全麥純生」等產品，豐富產品多樣性，以滿足消費者不同需求。而為應對行業競爭對手在酒吧和小酒館的布局，集團會積極研究拓展小酒館業務。

摩通：內地消費股首選目標價升至83元 高盛：料下半年增長強勁

摩通發表報告指，潤啤業績好過預期，預測銷售和經調整EBITDA將在2022年分別按年增長9%和22%，2022至24年的複合年增長率分別為9%和20%。另鋁罐成本通脹正在緩和，2022年首季成本按年升37.3%，次季已放緩至13.3%，7至8月成本則按年下降17.2%。本年至今鋁成本降15%，紙箱和玻璃成本降23.5%和19%，抵銷大麥成本通脹。總包裝材料成本每降5%，將令潤啤的息稅前盈利(EBIT)增長7%。而潤啤高端化趨勢依然堅挺，仍是內地消費領域首選，目標價由80元升至83元，評級「增持」。

高盛則指，在艱難經營環境中，潤啤上半年業績穩固，管理層對長期高端化及近期銷量強勁復甦的前景正面，並上調全年銷量指引至增長約2%，以及經常性EBIT增長達雙位數，預期受惠於高端增長加速、成本下降及低基數下，公司下半年增長強勁，目標價由73元上調至75元，予「買入」評級，維持列入確信買入名單內。



花旗：開始變現多年品牌投資及成本優化 瑞信：料複合年增長率勝同行





花旗表示，潤啤上半年核心純利增長20%，顯示管理層有意開始變現其多年來的品牌投資及成本優化，料會主要透過今年下半年往後的EBIT利潤率擴展，因行業高端化在內地進一步重新開放下再次加快。上調集團今年至2024年核心純利預測分別7%、3%及3%，目標價由67.1元升至72.3元，評級維持「買入」，並與蒙牛(02319)同為中資必需消費行業中首選。

瑞信則指，潤啤上半年收入增長7%，符合市場預期；經常性純利增20%，勝預期；次高檔或以上的啤酒銷售按年增10%，主要是由於「喜力」及「雪花」品牌分別上升三成以上及約10%。集團預期次高檔或以上的產品銷量將增長中雙位數，而整體產品則增長低單位數。潤啤有清晰的經常性純利目標，預計在2021至25年複合年增長率達24%，為同行中最高，亦相信集團將會良好執行高端化策略，目標價由70元上調至71元，維持「跑贏大市」評級。

大和：炎熱天氣封控放寬帶來復甦 大摩：利潤勝預期近期銷量良好

另大和指，潤啤上半年業績好過預期，預測EBITDA按年增長9%，比該行估計高出8%，並相信炎熱天氣和疫情封控措施放寬後帶來的復甦將支持下半年業務增長。惟將其2022至24年收入預測下調4%，以反映疫情影響和大眾市場銷售量下降，目標價由75元降至71.4元，評級「買入」。

摩根士丹利表示，潤啤管理層對銷量增長及進一步高端化持樂觀態度，料下半年整體銷量錄得低單位數增長，以推動全年銷量呈正增長，並對高端化趨勢持正面看法，料未來5年行業增長達20%以上。考慮到上半年利潤表現優於預期以及近期銷量表現呈良好走勢，料公司今年銷售及經常性利潤分別升9%及20%，將目標價由60元上調至64元，維持「增持」評級。

林家亨：短期值博率低應先沽出 待回落至55元可再買

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，潤啤股價已升穿保歷加通道頂線至58元，短期值博率低，有貨應先沽出，可待回落至中軸線約55元才買入。他又指，潤啤3、4個月前已開始U形反彈，當時股價約48元，U形反彈現已完成，正開始W形反彈，現已逼近6月尾高位59元形成雙頂，短線只宜沽貨。

潤啤半日升3.75%收報58.1元，最多升6.43%至59.6元，連升兩日，累積升幅7.79%，成交7.38億元。青啤(00168)則升2.32%報77.35元，百威亞太(01876)亦升1.97%報23.25元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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