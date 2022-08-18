  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大行點睇QQ、388、潤啤？一表盡掌握

18/08/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

312.600

異動股

01024

快手－Ｗ

70.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

88.650

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 312.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.100
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.650
  • 01910 新秀麗
  • 19.980
  • 00291 華潤啤酒
  • 58.150
股份推介
  • 06638 金融壹賬通
  • 3.150
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 103.100
  • 目標︰$117.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 4.930
  • 目標︰$6.26
  • 00270 粵海投資
  • 7.790
  • 目標︰$8.60
  • 01193 華潤燃氣
  • 32.450
  • 目標︰$36.65
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 312.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.650
  • 00388 香港交易所
  • 335.400
  • 02333 長城汽車
  • 10.980
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.000
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 335.400
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 58.150
  • 目標︰$59.00
  • 01798 大唐新能源
  • 2.140
  • 目標︰$2.75
熱炒概念股
即時重點新聞

18/08/2022 09:47  【通關在望】據報李家超擬月底訪廣東，料探討「逆向隔離」等措施

18/08/2022 09:24  《異動股》騰訊高開逾4%，次季經調整盈利跌17%勝預期

18/08/2022 09:47  【外圍經濟】蘋果計劃9月7日發布iPhone 14系列產品

18/08/2022 09:31  【外圍經濟】聯儲局可能下調加息幅度，官員提到政策過度收緊風險

18/08/2022 08:55  【限電停產】韓正:堅決防止拉閘限電，確保民生重點行業安全用電

18/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒１億人幣，買中國電力沽美團

18/08/2022 08:37  【大行炒Ｄ乜】騰訊、港交所上日放榜，一表睇晒各行最新目標價！

12/08/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行，憧憬新車銷量宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點睇QQ、388、潤啤？一表盡掌握
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨料美團將被騰訊減持　騰訊短期上望325元
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】美股收跌，比特幣連跌四日
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

被傳與陳自瑤11年夫妻情斷 王浩信否認離婚︰一切安好
人氣文章

時事要聞

縮檢疫期後外遊團升8成 港人遊日確診 滯留隔離7天多付數千
人氣文章

市場最熱點

【美股篇】黃偉康：美股重返牛市？沃爾瑪績佳　零售股點揀？SEA增長不復再？
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

紅肉好定白肉好？爭議幾十年！最新研究：經過代謝，紅肉增心血管病風險！完全不吃？進食上限多少？
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

刺身並非日本專利！盤點六國生肉美食：牛肉他他、意式生肉片、檸汁醃魚生
人氣文章

Fashion

凱特皇妃穿起經典條紋衫，散發溫文上流氣質！這簡約時尚單品，不少名人都愛穿！怎樣配搭出時尚感、慵懶風？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽管癌年輕化！不吃早餐、節食減肥、情緒不穩人士風險大增！眼白、皮膚發黃與肝有關？
人氣文章
手機不離手隨時「彈弓手」！過度勞損手指疼痛、腫脹、僵硬、難伸屈！中醫用咩方法治療「扳機指」？
人氣文章
最新疫情｜突破5千宗！新增5563宗本地個案！翡翠長者之家爆疫需全院撤離！8成留醫病人屬60歲以上，醫管局籲長者快打針 7
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2022 12:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2022 12:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2022 12:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2022 11:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告18/08/2022
【大行炒D乜】大行點睇QQ、388、潤啤？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning18/08/2022
林家亨料美團將被騰訊減持　騰訊短期上望325元
人氣文章財經熱話18/08/2022
【虛幣世界】美股收跌，比特幣連跌四日
人氣文章中國故事17/08/2022
《神州經脈》李克強要求鞏固經濟　多省停電限產　滬指難破三千三
人氣文章財經熱話17/08/2022
港交所績曳兼減派息　股價受壓創兩月低　花旗叫沽看$310
人氣文章FOCUS17/08/2022
【FOCUS】熱浪、乾旱、限電　催生下一個賽道？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金