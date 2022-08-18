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銀娛中期盈轉虧股價受壓　惟仍獲大行力撐花旗看$57

18/08/2022

　　濠賭股近日陸續放榜，一如市場預期深受疫情影響虧損連連，連一向被視為最優質的銀娛(00027)也難逃虧損，集團今日(18日)中午公布中期盈轉虧8.5億元，經調整EBITDA(除息稅、折舊及攤銷前溢利)大跌九成，淨現金單季減63億至203億，但資產負債表仍算強勁，核心債務不多，績後大行不算看得太淡，花旗更予目標價57元籲買入。然而，在防疫限制仍嚴格下相信澳門賭收回升需時，銀娛績後股價受壓跌約2%，其他濠賭股亦普遍下跌。

 

(銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖)

 

內地旅遊限制影響訪澳客量　中期蝕8.5億元經調整EBITDA跌90%

 

　　銀娛截至2022年6月30日止未經審核之中期淨虧損8.5億元，而上年同期純利9.47億元；每股基本虧損19.5仙，而上年同期每股基本盈利21.8仙，不派中期息。經調整EBITDA為1.91億元，按年下跌90%；淨收益為65億元，按年下跌39%。單計第二季，經調整EBITDA虧損3.84億元，去年同期賺11.32億元、今年首季則賺5.75億元。集團指，內地多個城市在2022年上半年大部分時間實施旅遊限制，這些跨省旅遊限制影響訪澳旅客量，並對收益及盈利構成負面影響，加上澳門發現新冠肺炎個案，澳門政府宣布於7月11日至22日暫停所有工商業運作，進一步影響旅客到訪、收益和盈利。

 

　　「澳門銀河」上半年淨收益為45億元，按年下跌38%；經調整EBITDA為5.36億元，按年下跌68%。第二季度淨收益為14億元，按年下跌62%，按季下跌53%；經調整EBITDA為虧損1.88億元，對比2021年第二季度為9.24億元；五間酒店的入住率為33%。澳門星際酒店方面，上半年淨收益為6.44億元，按年下跌67%；經調整EBITDA為虧損2.16億元，對比2021年上半年為3.05億元，期內酒店入住率為42%。

 

淨現金單季減63億至203億　續推進路氹第四期項目


　　另外，集團截至2022年6月30日，現金及流動投資為290億元，淨現金為203億元，核心債務大致維持於3億元。銀娛流動性依然為澳門博彩股中最強，但淨現金水平單季減少63億元，較2019年底疫情前的517億元，已累減約314億元。

 

　　銀娛主席呂志和表示，未來新冠肺炎疫情的反覆將可能影響日後的財務表現，但展望中至長期，對澳門仍然充滿信心，又指集團資產負債表維持高流動性及穩健，讓集團能彈性調整業務，同時支持投資發展計劃。路氹第三期已基本竣工，並持續推進第四期工程，第四期乃屬新世代的綜合度假城，將令集團在路氹的發展全局得以完成。另集團已為競投其中一個澳門娛樂場幸運博彩經營批給作好最充分準備，期待競投過程在年底前完成。

 

瑞信：次季經調整EBITDA勝預期　擁強勁現金惟賭收回升需時

 

　　瑞信發表報告指，主要由於疫情影響澳門旅遊業，銀娛第二季經調整EBITDA虧損達3.84億元，勝市場預期虧損5.09億元。第二季總體博彩收入按季下跌59%，跌幅高於行業同期的跌53%，僅達到疫情前水平約10%，當中貴賓廳及中場的份額都因訪澳旅客減少而下降。

 

　　瑞信指，目前銀娛資產負債表依然表現強勁，核心債務維持在3億元的最低水平，亦未有錄得與澳門業務相關的債務，預期利息收入可覆蓋相應借貸成本。管理層對澳門的長期前景仍然充滿信心，惟預期賭收要回升將需要一段時間，消費者信心需時修復，同時防疫限制預期將繼續影響行業表現，8至9月賭收數據將繼續拖累濠賭股股價表現。瑞信繼續看好銀娛強大的資產負債表及未來新項目，認為有助於支持其長期增長，強勁現金可應付行業低潮，給予「跑贏大市」評級，目標價49元。

 

花旗：艱難季度中有效削減營運支出　資產負債表仍強勁


　　花旗則指，銀娛今年第二季淨收入為24.24億元，按季下跌41%；經調整EBITDA虧損3.84億元，表現好過該行預期的虧損5.11億元，及市場預期的虧損5.09億元，主要由於在艱難的季度中有效削減營運支出。銀娛的資產負債表仍然強勁，核心債務仍然很少，維持「買入」評級，目標價57元。

 

　　另摩根士丹利指，銀娛第二季正常化後經調整EBITDA虧損錄4.08億元，符合該行預期，但較市場預期為佳。撇除銀河娛樂貢獻的中場收入按季下跌56%，對比行業按季下跌53%，表現遜於金沙(01928)及澳博(00880)。期內每日營運開支按季減少6%，與2019年同期對比減少39%，反映成本控制措施見效。估計銀娛上半年資本支出為37億元，下半年及明年預期分別達51億及88億元，相信在手的290億元現金餘額應能支持未來資本支出及約34個月營運開支消耗，予「與大市同步」評級，目標價47.5元。

 

今起入境澳門毋須出示打針證明　大和指本月賭收恢復緩慢

 

　　疫情方面，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，過去一天(8月17日凌晨零時至晚上11時59分)，共新增5宗輸入性個案。應變協調中心昨晚(17日)又宣布今日凌晨零時起，由外國、香港和台灣入境澳門人士均毋須出示新冠疫苗接種證明，但仍須遵守相關核酸陰性檢測證明及醫學觀察規定。

 

　　大和近日發表報告表示，自8月初珠澳邊境的檢疫措施解除以來，賭收恢復緩慢，遊客流量已從7月份的低點回升，但似乎已達到反映當前邊境政策的「穩定狀態」，目前珠海和澳門之間的邊境政策仍然非常嚴格，對遊客和博彩顧客不友好。好消息是自7月22日以來，澳門沒有報告任何新的本地傳播的病例，這增加了未來幾周逐步放寬核酸檢測要求的可能性，建議投資者保持耐心和謹慎，直到看到明顯的復甦訊號。大和較偏好銀娛及金沙。

 

　　銀娛今日跌2.12%收報46.25元，金沙則跌2.98%報16.94元，永利澳門(01128)跌2.91%報4.67元，美高梅(02282)跌1.24%報3.99元，惟新濠(00200)升0.58%報5.25元，澳博無升跌報3.03元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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