  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】企鵝易熬寒冬？ 騰訊飛刀未止

18/08/2022


　　Meta、Twitter、阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)……一眾營收歷史性停滯的科技巨頭中，誰最有望熬過寒冬？「騰訊，因為它是企鵝。」

 

　　笑話歸笑話，大氣候難逆。「鵝廠」周三(17日)收市後公布，第二季營收增長錄2004年上市以來首次見負；員工數按季大減近5500人，亦為8年來首現。面對大股東Naspers「無上限、長期、有序地」減持，再回看Naspers於2018年3月、2021年4月兩次精準減持後的股價走勢，讓飛刀再落一陣。



「過冬」論後終錄營收倒退



　　自首席執行官馬化騰去年底預警「過冬」，身為中國上市公司市值頭把交椅的騰訊，終於加入「營收倒退」之列，第二季錄1340億元（人民幣．下同），按年跌3.1%。

 


　　分業務類別看，「網絡廣告」最傷，收入按年挫18%；最吸金的「增值服務」，收入亦按年跌0.5%，為2013年首季單獨披露以來首錄倒退；唯一正增長的「金融科技及企業服務」，0.8%亦較去年的34%大幅放緩。

 

 

 


　　季度營收增速曾經高達61%(2017年第三季)，2020年大流行之初的首兩季亦分別錄26%、29%，如今史上首次見負，加上死對頭阿里同告史上首次零增長，都應了馬化騰那句「整個行業突然來到寒冬，好像氣溫下降了，我還在穿短袖，毫無準備。」



裁員恐未到頭，視頻號突起



　　如何過冬？8個字－－降本增效、強化協作。對於前者，無論是第二季員工數按季大減5498人，密集停運QQ堂、搜狗地圖、騰訊看點等昔日明星產品，還是傳聞將原本的5檔評價體系改為3檔(第三檔意味走人)，乃至取消員工餐廳免費水果，瘦身勢未到頭。

 


　　對於後者，扎根微信社交剛需生態的「視頻號」異軍突起，次季總播放量按年飆逾200%，推動第二季社交網絡收入按年增1%。就在上月，騰訊宣布接入視頻號信息流廣告，緊接著上線「視頻號小店」，誓要在電商領域跟抖音等分一杯羹。

 

 

 

 


　　騰訊預估，公司有約一半收入來自「金融科技和商業服務」及「在線廣告」，將受益中國經濟重新加速，並在未來數季實現收入增長；其甚至指，公司股價被嚴重低估。

 


減持壓頂，售美團實有誘因


　
　　股價較2021年2月歷史高位758.9元腰斬逾半的騰訊，是否真的遭「嚴重低估」，還是仍未跌夠？暫時不論有「東南亞小騰訊」之稱的Sea，最新股價較去年11月峰值蒸發逾八成，印證非理性下跌隨時超乎想像；看看懸在騰訊股價頭頂的「達摩克利斯之劍」－－大股東Naspers減持，再回想其兩次減持往績－－2018年3月以405元賣出近2%股份，騰訊股價一路跌至當年10月底的232.6元才見底；2021年4月以595元賣出近2%股份，騰訊股價一路下行至今。

 


　　鑑於此，自稱「持續思考未來資本回報途徑」的騰訊，可謂有十足誘因如市場傳聞般減持美團(03690)，用於實物派發股息或套現回購，以支撐股價吸引力。

 


　　是也，非也？未來兩季料見分曉。

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

313.400

異動股

01024

快手－Ｗ

70.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.900

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 313.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.900
  • 01910 新秀麗
  • 19.980
  • 00291 華潤啤酒
  • 58.100
股份推介
  • 01910 新秀麗
  • 19.980
  • 目標︰$23.00
  • 06638 金融壹賬通
  • 3.110
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 101.600
  • 目標︰$117.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 4.930
  • 目標︰$6.26
  • 00270 粵海投資
  • 7.770
  • 目標︰$8.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 313.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.900
  • 00388 香港交易所
  • 333.000
  • 02333 長城汽車
  • 10.660
  • 00001 長和
  • 52.000
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 333.000
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 58.100
  • 目標︰$59.00
  • 01798 大唐新能源
  • 2.110
  • 目標︰$2.75
熱炒概念股
即時重點新聞

18/08/2022 11:49  匯豐上調H按封頂息率至P-2.25%，推出首年定息按揭計劃

18/08/2022 12:17  東亞銀行(23)中期純利跌44%至15億元，中期息0.16元

18/08/2022 12:12  銀娛(00027)中期盈轉虧8.5億元，不派息

18/08/2022 12:08  吉利汽車(0175)中期純利跌35%至15.5億人幣，不派息

18/08/2022 09:47  【通關在望】據報李家超擬月底訪廣東，料探討「逆向隔離」等措施

18/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒１億人幣，買中國電力沽美團

18/08/2022 08:37  【大行炒Ｄ乜】騰訊、港交所上日放榜，一表睇晒各行最新目標價！

12/08/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行，憧憬新車銷量宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】企鵝易熬寒冬？ 騰訊飛刀未止
人氣文章

新聞>財經熱話

潤啤炒復甦大行齊祝福　股價飆半成創個半月高
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指騰訊遊戲業務勝預期 視頻號有望帶動廣告收入
品味生活
生活
人氣文章

我家私房菜．韋太

百吃不厭！惹味鮮甜「蒜蓉粉絲蒸扇貝」！如何用急凍扇貝做出水準？ 1
人氣文章

時事要聞

涉光顧無牌按摩院 供稱曾訪4至5次 蔡展鵬︰沒接受性服務
人氣文章

娛樂情報

落區賣旗吸粉絲排隊 鍾柔美露腰曬腿派福利
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

紅肉好定白肉好？爭議幾十年！最新研究：經過代謝，紅肉增心血管病風險！完全不吃？進食上限多少？
人氣文章

港女講男．妮洛

他說會辦理離婚，把關係處理好？愛上人夫，一切真的如此簡單嗎？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

一方面出軌進行危險性行為，一方面說要「保護」太太？歪理與道理，是分不清，還是不想正視？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
【路路看天下】滴水恩 湧泉報
人氣文章
婦科病│持續經痛、血塊大如豬紅， 可能是子宮生瘤？常見婦科病幾多歲最易病發？
人氣文章
一個方法即知水果是寒涼定燥熱！榴槤殼煲水真係可清熱？西瓜皮點有益？中醫教煲時令水果湯，寒熱底對號入座！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2022 15:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2022 15:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2022 15:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2022 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS18/08/2022
【FOCUS】企鵝易熬寒冬？ 騰訊飛刀未止
人氣文章財經熱話18/08/2022
潤啤炒復甦大行齊祝福　股價飆半成創個半月高
人氣文章財經熱話18/08/2022
《午市前瞻》專家指騰訊遊戲業務勝預期 視頻號有望帶動廣告收入
人氣文章財經熱話18/08/2022
【業績揭秘】吉利績前挫3％　林家亨：業績有竅妙　17元必失無疑！
人氣文章大行報告18/08/2022
【大行炒D乜】大行點睇QQ、388、潤啤？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning18/08/2022
林家亨料美團將被騰訊減持　騰訊短期上望325元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金