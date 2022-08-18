《神州經脈》外行再降中國經濟預測 滬指全日低迷 人幣三個月弱

內地高溫天氣持續，四川限電由工業蔓延至民生用電，電力股續拉漲，不過內地新增新冠本土病例續創逾三個月新高，旅遊股、白酒、豬肉等消費股領跌。滬綜指周三（17日）創四周新高後有所回調，全日低開低走，最多跌0.67%，低見3270點，最終收跌0.46%，報3277.54點，終止連升兩日。深成指跌0.62%，創業板指軟0.08%。分析稱，市場更深度反彈需等待8月經濟數據轉好支撐。兩市成交連續第三個交易日破萬億，全日成交10541億元（人民幣．下同），按日少1.9%。

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大行高盛發表最新報告指出，經濟數據差過預期、內需不足、疫情封控持續及電力供應緊張，令該行對今年中國經濟成長預測從3.3%下調至3%；野村發表報告表示，因7月中國經濟數據弱於預期，以及近期的其他負面因素，將中國全年經濟增長預測由3.3%下調至2.8%。銀保監副主席肖遠企撰文表示，通貨膨脹可能確實可以在短期內提振經濟、降低失業，但長期來看，在「貨幣中性」影響下，超額貨幣投放的唯一結果只會是物價水平的上升，實際產出增長不會受到影響。宏觀經濟決策應盡力避免這種情況出現。



內地周三全國新增本土陽性病例3424宗，較上日的2888宗再增近兩成，並續創5月9日以來逾三個月新高。北京一私募人士指出，近期疫情反復，海外通脹壓力依舊存在，市場對經濟復甦預期仍處謹慎觀望態度。



今日新聞精選



1. 國務院總理李克強16日—17日在深圳考察，他強調要進一步鞏固經濟恢復發展基礎，把穩增長放在更加突出位置，以改革開放激活力增動力。在擴大消費方面，他要求抓緊研究延續支持新能源汽車稅收政策，擴大大宗消費。李克強一連兩日在深圳考察，專程到蓮花山公園瞻仰鄧小平銅像，並敬獻花籃。他稱廣東及深圳是改革開放的前沿，依靠改革開放發生了翻天覆地變化，廣東是第一經濟大省，深圳已發展成國際化大都市，要繼續發揮改革開放引領作用和經濟挑大樑作用。李克強參觀比亞迪公司(01211)(深:002594)，他鼓勵企業把科學精神和工匠精神結合起來，進一步做大做強。他說，新能源汽車在異軍突起，要抓緊研究延續實施支持新能源汽車的相關稅收政策，擴大大宗消費。他又到鹽田港(深:000088)考察，指鹽田港是華南地區的重要港口，要繼續保持港口貨運通暢、高效運轉，穩定產業鏈供應鏈，他形容鹽田已變成銀田，要打造更高水平國際集裝箱幹線港，努力成為金田。



2. 商務部發言人束珏婷周四（18日）在例行新聞發布會上公布，今年1—7月，全國實際使用外資（FDI）金額7983.3億元人民幣，按可比口徑同比增長17.3%；折合1239.2億美元，增長21.5%。期內，中國對外非金融類直接投資（ODI）為4,242.8億元人民幣，同比增長4.4%；折合650.6億美元，同比增長3.6%。束珏婷稱，前七月中國對外投資流向批發和零售業、製造業、建築業等領域，且均呈增長態勢。此外，浙江義烏近期因新冠疫情實施多日臨時性全域靜默管理，市場擔憂嚴格的防疫政策將影響當地電商企業營商。對此，束珏婷表示，8月以來，疫情對義烏電商企業的正常經營活動帶來多重困難，人員和物資流動受限，商品的生產、集拼、運輸、報關等環節均受到影響，部分企業面臨違約風險。地方商務主管部門積極開展工作，包括要用足用好重點外貿企業白名單機制，落實重點企業「一企一策」，支持具備條件的企業開展閉環生產等。



3. 國務院副總理韓正17日到國家電網公司調研並主持召開座談會，研究進一步做好能源電力供應保障工作，提出要繼續做深做實有序用電方案，確保民生公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電；要完善和加強政府調控，確保一次能源價格穩定。韓正表示，目前中國電力供需屢創歷史新高，部分地區遭受極端高溫乾旱天氣影響，迎峰度夏能源電力保供正處於關鍵時期。要加強全國統籌協調，全網統一調度，完善分級用電負荷管理，強化重點地區保障，確保電力安全保供。長江流域遇上逾60年來最強熱浪，四川、重慶相繼啟動「有序用電」，重慶工業限電時間為17日至24日。四川省委書記王曉暉周三到國網四川電力公司考察，要求全力保障生產生活用電。此外，據安徽省農業農村廳發布的統計數據，持續高溫已造成安徽全省大部分地區土壤墑情不足。截至8月14日18時，沿淮淮河以南在地秋糧受災373.01萬畝，較前日新增20.96萬畝；受災132.79萬畝、絕收15.79萬畝。



4. 華安基金17日發布公告稱，為客觀反映基金公允價值，華安基金根據中國證監會相關規定，調整停牌股票估值。自8月15日起，華安基金對旗下「華安CES港股通ETF」持有的世茂集團(00813)、融創中國(01918)、中國恒大(03333)、恒大物業(06666)，分別按照1.33港幣／股、1.37港幣／股、0.01港幣／股、0.01港幣／股進行估值。華安基金此次估值下調幅度分別為69.9%、70.09%、99.39%、99.57%。這也意味著，經由此次估值調整，華安基金將世茂集團、融創中國的股價相當於打了三折，而中國恒大、恒大物業的股價相當於打了一折都不到，基本是清零了。另據內媒消息，恒大汽車可能被另一家汽車公司併購。《界面新聞》引述知情人士表示，此次的牽頭方或為地方政府。恒馳汽車總裁劉永灼回應稱，公司一直在積極引入戰略投資者，但不存在併購一說。對於生產恒馳5的天津工廠被指一共只生產了約200輛恒馳汽車，劉永灼回應，天津工廠停工是謠言，目前生產正常。恒馳5量產正有條不紊推進中，超過1800名員工正在天津工廠奮戰，確保9月量產、10月開始交付。



5. 美國政府8月9日正式簽署美國參眾兩院通過的《2022年芯片與科學法案》。對此，中國商務部發言人束珏婷周四回應表示，《法案》對美國本土芯片產業提供巨額補貼和稅收優惠，是典型的差異化產業扶持政策。其中部分條款限制有關企業在華正常經貿與投資活動，具有明顯的歧視性，嚴重違背了市場規律和國際經貿規則，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此堅決反對。國防部15日表示，人民解放軍近期將抽組部分兵力赴俄羅斯參加「東方-2022」演習，國防部並稱，解放軍赴俄參與軍演「與當前國際和地區局勢無關」。據國防部聲明，除俄羅斯及中國外，印度、白俄羅斯、塔吉克斯坦、蒙古國等多國也將參與此次軍演。另據內媒報道，中國證券投資基金業協會近日向本土私募基金管理人發送通知，要求落實中國對美國眾議院議長佩洛西及其直系親屬採取的制裁措施。同時，管理人應當在宣傳推介、資金募集和投資運作等環節，進一步完善內部控制流程、機制，主動關注和嚴格落實《反外國制裁法》規定及具體反制措施。



6. 商務部發言人束珏婷周四在例行新聞發布會上表示，當前中國外貿發展依然面臨諸多挑戰，外需擴張勢頭放緩，企業獲取訂單的難度較大。將挖掘外貿新的增長點，努力降低疫情對外貿發展的不利影響。無獨有偶，國務院副總理胡春華周三在京出席全國穩外貿穩外資擴消費電視電話會議時強調，要堅定信心、迎難而上，推動穩外貿穩外資擴消費取得更大成效，努力實現全年商務發展主要目標。胡春華強調，要積極支持外貿企業獲取訂單、穩住市場，保障糧食和能源資源等進口安全，確保外貿物流暢通，推動服務貿易創新發展、發揮更大作用。胡春華指出，要拿出務實管用的舉措，著力提振外資企業預期、穩住存量外資，下大力氣吸引新的外商投資，提升產業鏈穩定性和國際競爭力，以實際行動增強外資企業信心。中共高層本周頻頻高調現身。國家主席習近平到遼寧省考察，調研遼瀋戰役紀念館、東湖森林公園、科技企業以及當地基層社區，就防汛工作、東北振興、科技創新、基層黨建等領域作出指示。



7. 全國社會保障基金理事會正式發布2021年社保基金年度報告。報告顯示，2021年社保基金實現投資收益額1131.8億元，投資收益率4.27%。社保基金自成立以來的年均投資收益率為8.3%，累計投資收益額近1.8萬億元。全國社保基金會相關負責人表示，2021年，國內外宏觀經濟環境更趨嚴峻複雜，資本市場波動加劇，基金投資面臨的風險挑戰明顯增多。2021年末，社保基金資產總額30198.1億元。其中，直接投資資產10213.08億元，佔社保基金資產總額的33.82%；委托投資資產19985.02億元，佔社保基金資產總額的66.18%。其中，委托投資由全國社保基金會委托投資管理人管理運作，主要包括境內外股票、債券、證券投資基金，以及境外用於風險管理的掉期、遠期等衍生金融工具等。此外，年報介紹了財政撥入全國社保基金情況。2021年，財政性撥入全國社保基金資金361.3億元，其中:一般公共預算撥款50億元，彩票公益金310.89億元，追溯撥入執行原國有股轉持政策的境內轉持股票0.41億元。



8. 美國聯儲局會公布的7月份議息會議紀錄顯示，FOMC委員認為通脹仍然高得無法接受，當局將會維持積極的加息行動，直到通脹明顯放緩，但可能需要付出更大的經濟代價，但當局亦承認過度加息的風險，認為未來可能在某個時點要減慢加息步伐。人民幣中間價止步兩連貶，暫時脫離三個月低位；惟即期匯率（CNY）周四早上輕微低開3點子，盤中再度下試6.8關，全日貶168點，收報6.7925，收盤價創5月16日以來三個月新低。交易員稱，美聯儲堅持對抗通脹表態令美元持堅，人民幣再度承壓；短期美指料維持強勢，匯價則繼續區間震盪。他們並表示，人民幣真正企穩回升仍取決於經濟基本面預期能否回暖。中國連續第七個月減持美國國債，6月持有量續創12年新低。中銀證券全球首席經濟學家、國家外匯管理局國際收支司前司長管濤表示，對中國持有美債餘額的變化不宜過度解讀，尤其是不要賦予過多的非經濟涵義；同時中國外儲規模變動與中國美債持有變動也沒有必然聯繫。而對於近期人民幣匯率調整，管濤認為，美債收益率飆升是本輪人民幣匯率回調的重要誘因。

撰文：經濟通中國組

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