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《午市前瞻》專家料中石油分拆成事高 科技股仍有染藍機會

19/08/2022

　　恒生指數半日收報19852，升89點或0.45%，主板成交437.48億元。恒生中國企業指數報6752，升52點或0.78%。恒生科技指數報4225，升32點或0.79%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及比亞迪股份(01211);騰訊控股收報318.6元，升6元或1.92%，成交41.85億元;阿里巴巴-SW收報90元，升1.75元或1.98%，成交10.97億元;比亞迪股份收報277元，跌6.4元或2.26%，成交10.89億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及快手(01024);快手收報74.2元，升3.5元或4.95%，成交9.99億元。

 

(中國石油網頁截圖)

 

葉尚志：分拆利好中石油  惟仍受累油價回落

 

　　今日有傳中石油(00857)在油價年初升至高位時，考慮將其銷售業務分拆上市，當中包括成品油銷售及遍布全國的加油站網絡等子業務，年收入超過2萬億元人民幣。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，企業分拆成熟業務上市有釋放價值，故縱然油價現時已回落，成事機會仍大。但他坦言暫時未能評估相關銷售業務的投資價值，因仍有待估值表及上市資料數據公布後才能判斷。他亦提到，過往港股未曾有油公司分拆銷售業務。


　　葉尚志又指，分拆對中石油股價有正面作用，但油價持續回落，認為三桶油股價於下半年都會反覆偏軟。儘管原油供應下半年預期維持緊張，但全球需求量將主導油價發展，經濟衰退的憂慮將成主要影響因素。

 

「蔚小理」均屬染藍黑馬


　　恒指公司將於今日收市後公布季檢結果，若按市值及代表性而言，快手(01024)及百度(09888)為最有力的染藍黑馬，但上次季檢4隻染藍股均非科技股，令市場揣測恒指公司有意避免過多科技股進佔恒指成分股，加大其影響力。

 

　　葉尚志強調不會因為上次沒有科技股染藍就斷言今次情況相同，認為恒指會維持根據市值和代表性而調整恒指成分股，故快手和百度仍大有機會染藍，但提到科技股現時有點「生不逢時」。他指，現時恒指已包含各行各業，難以估計哪一行業或個股有較大機會染藍，但他認同近期熱炒的「蔚小理」亦為候選之列。

 

 

中石油傳分拆油品銷售業務上市，股價今早曾升2.7%。(經濟通HV2報價系統)

 

 撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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