【虛幣世界】市場憂慮全球通脹問題，比特幣價格急跌

比特幣於上周五（19日）遭大幅拋售，目前企穩於21500美元水平，且在過去24小時曾急跌8%，過去一周下跌13%。投資者憂慮全球通脹問題，令市場對加密貨幣興趣減低，其中德國 7 月份的年度生產者通脹數據升至創紀錄的 37%，而預期為32%。



市場預計比特幣有機會持續下跌，觀看8月16日的未平倉比特幣期權，當中看淡期權的比特幣數由2000枚比特幣升至3300枚，意味著如果比特幣如果跌穿21000美元水平的話，將會令比特幣帶來下行壓力。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報21490.62元(美元．下同)，跌0.12%(24小時比較．下同)；以太幣現報1614.18元，跌0.24%；艾達幣報0.4612元，跌0.32%；瑞波幣報0.3431元，跌0.49%。



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