  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫傑料周大福、翰森製藥短期股價跑出　神華上望空間不大

22/08/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指公司上周五（19日）收市後公布季檢結果，加入4隻股份。當中中國神華(01088)「凱旋回歸」，其餘3隻為周大福(01929)、翰森製藥(03692)，以及百度(09888)，下月5日起生效，如何評價恒指公司今次的決定？染藍魔咒會否再現？小米(01810)第二季按年少賺83%，印度業務陰霾重重，如何影響未來發展？內地限電情況持續，周末期間四川省更啟動突發事件能源供應保障一級應急響應，如何判斷今次限電的影響，尤其是對車企的衝擊？

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

313.800

異動股

01024

快手－Ｗ

73.950

異動股

02321

雙財莊

0.820

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 313.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.850
  • 02321 雙財莊
  • 0.830
  • 03319 雅生活服務
  • 7.680
  • 00175 吉利汽車
  • 17.200
股份推介
  • 01880 中國中免
  • --
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 20.450
  • 目標︰--
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.840
  • 目標︰$7.28
  • 01910 新秀麗
  • 20.150
  • 目標︰$23.00
  • 06638 金融壹賬通
  • 3.060
  • 目標︰$6.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 313.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.400
  • 02333 長城汽車
  • 11.740
  • 00388 香港交易所
  • 329.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 172.500
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 16.880
  • 目標︰$19.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 172.500
  • 目標︰$190.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.790
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2022 09:48  【外圍經濟】鮑威爾或在本周舉行的央行年會重設市場預期

22/08/2022 09:24  《異動股》染藍百度跌1%，神華升近2%，列入國指商湯升逾2%

22/08/2022 09:23  【國際要聞】日本首相岸田文雄確診新冠肺炎

22/08/2022 08:45  【內房困局】人行等通過政策性銀行專項借款支持內房逾期項目交付

22/08/2022 08:45  【國務會議】新能源車免徵購置稅延至明年底，繼續免徵車船稅等

22/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３２億元，買快手沽美團

22/08/2022 08:37  【大行炒Ｄ乜】高盛降小米至１６元；五行升吉利目標

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑料周大福、翰森製藥短期股價跑出　神華上望空間不大
人氣文章

新聞>財經熱話

【陶觀天下】英國通脹率先破頂　聯儲年會隨即出場
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】市場憂慮全球通脹問題，比特幣價格急跌
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

《明日戰記》| 《明日戰記》疑被偷票房？古天樂勁撐香港電影業，8年投資/出品逾20部好戲！必睇《逆流大叔》、《翠絲》！你睇過／最喜歡邊齣？（附全名單）
人氣文章

Member Zone

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

時事要聞

「賣豬仔」案累計36人求助 22港人仍被禁錮 警拘5人包括2骨幹
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

在不安中，怎麼得以安心？寂光堂主理人Katrina：在燃起沉香之際，讓一切歸零
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「有你在旁就安心、相處起來毫不費力」那些閱歷無數的人會告訴你，婚姻面前，外在條件已非關重要
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

紅了將近40年的女王！盤點Meryl Streep 5大經典時尚電影造型，細味她在銀幕上綻放的光芒
健康好人生 Health Channel
人氣文章
紅肉好定白肉好？爭議幾十年！最新研究：經過代謝，紅肉增心血管病風險！完全不吃？進食上限多少？
人氣文章
夏天無胃口，凍飲、珍珠奶茶代餐反中「不瘦降」！正餐、甜品食咩最好？
人氣文章
記性轉差未必係腦霧？中醫：可能關肝腎不足事！食豬腦以形補形真係得？呢幾款小食可補腎補腦！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2022 10:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2022 10:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2022 10:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2022 10:18
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning22/08/2022
溫傑料周大福、翰森製藥短期股價跑出　神華上望空間不大
人氣文章財經熱話22/08/2022
【陶觀天下】英國通脹率先破頂　聯儲年會隨即出場
人氣文章財經熱話22/08/2022
【虛幣世界】市場憂慮全球通脹問題，比特幣價格急跌
人氣文章財經熱話19/08/2022
【恒指季檢】百度神華周大福翰森製藥染藍　成分股數目增至73隻
人氣文章中國故事19/08/2022
《神州經脈》限電累汽車生產　人行周收水2千億　人幣近兩年低
人氣文章財經熱話19/08/2022
《盤後部署》電力股升得多不宜高追 專家講京東 小鵬最新部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金