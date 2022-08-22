  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《新貴邊隻好》周大福翰森製藥爆冷染藍　股價先升後回仍值博？

22/08/2022

　　恒指公司上周五(19曰)收市後公布季檢結果，加入4隻股份，當中以相隔兩年再重新納入的中國神華(01088)及周大福(01929)最令市場意外，市值較細的翰森製藥(03692)也屬冷門，百度(09888)則大熱跑出。4隻恒指新貴今日(22日)開市全造好，周大福及翰森製藥更曾飆逾半成，但收市一倒跌一升幅收窄，究竟應否追入呢？染藍魔咒又會否再現呢？

 

(資料圖片)

 

國指納入商湯剔除太保　匯控友邦權重降騰訊阿里升

 

　　中國神華、周大福、翰森製藥及百度獲納入恒指成分股，惟分別只佔恒指比重0.65%、0.26%、0.15%及0.65%。無股份剔走，成分股數目將由69隻增加至73隻，將於9月5日(星期一)起生效。另恒生中國企業指數成分股將納入商湯集團(00020)，剔除中國太保(02601)，成分股數目維持50隻，而科指則未有變動，成分股維持30隻。

 
　　另值得留意，今次季檢金融股比重明顯下降，將由35.69%降至33.82%，其中匯控(00005)權重由8.68%下調至8%，友邦(01299)由8.01%下調至7.61%，相反，部分新經濟股如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等則上升，騰訊權重上調至8%，阿里則由6.71%上調至7.34%。

 

中金：料四新貴及商湯將吸引資金流入　匯控太保將有資金流出

 

　　中金發表研究報告指，周大福、翰森製藥、中國神華、百度和商湯等料將吸引被動資金流入，料分別流入5390萬美元(約4.2億港元)、3110萬美元(約2.44億港元)、1.35億美元(約10.59億港元)、1.35億美元(約10.59億港元)及2330萬美元(約1.83億港元)，但對中國太保及匯控等的資金流向則有負面影響。


　　中金又指，周大福、翰森製藥、中國神華和百度被調入恒生指數，預計被動資金流入分別需要7.1天、3.9天、2.1天和1.2天，匯控因超過8%的權重上限而被重置，預計將帶來1.2天左右的被動資金流出。另由於商湯在恒生科技指數中的流通系數調整，納入權重從0.15%提升至1.76%，預計將帶來1.7億美元被動資金流入。

 

恒指罕見消費股周大福或可炒起　翰森製藥交投疏落易舞高弄低

 

　　今次藍籌新貴中，周大福最令市場意外，而因下半年本地零售有復甦憧憬，加上恒指成分股中消費類股份較少，股價受消息刺激作用或最大。至於2020年9月遭剔出藍籌的神華，兩年後再回歸，但其股價由被剔出至今已累漲近八成，單計去年12月至今已累飆45.4%，升至約14年高，需提防市場會借好消息出貨。

 

　　另外，今次新納入恒指的4隻股份總市值僅為6878億元，其中翰森製藥市值最細僅918億元，其不計大股東持股的自由流通市值僅為184億元，創恒指實施優化以來的最低納入市值，翰森製藥一向交投疏落，股價容易舞高弄低。

 

保誠獲納入恒生綜合指數有望吸北水　貝殼未滿足要求

 

　　另方面，關連港股通可交易名單的恒生綜合指數加入24隻股份，當中大部分符合市值50億元的納入港股通要求，如保誠(02378)、創新奇智(02121)、匯通達網路(09878)及樂普生物科技(02157)市值皆逾百億，都有望吸北水。361度(01361)、中國華融(02799)及渤海銀行(09668)等多隻北水曾熱炒股份，料亦重開予內地投資者買入。另剔走14隻股份，包括陽光房地產信託(00435) 、建業地產(00832)、利福(01212)、中國動向(03818)等，成分股數目由508隻增加至518隻。

 

　　中金表示，今次恒指季檢適逢恒生綜合指數半年度指數審議，這將成為滬深交易所決定港股通可投資範圍的主要依據。該行根據調整情況結合港股通納入要求，分析出將有18家公司股價可能符合港股通標的，包括保誠、海昌海洋公園(02255)、海螺環保(00587)、大唐新能源(01798)、創夢天地(01119)、渤海銀行、創新奇智、中國華融(02799)等 。不過也有一些公司因為不滿足港股通額外條件可能暫時無法納入，如市值千億的貝殼(02423)作為同股不同權公司，還未滿足上市滿6個月20個交易日的要求，快狗打車(02246)和香港航天科技(01725)市值不足50億元，可能也暫無法納入深港通。

 

溫傑：沒預期入選且成交少或可炒起　惟料只升高單位數


　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指股份染藍，第一日或會受刺激上升，但之後卻變成「藍籌魔咒」，通常都成立，跌多過升。至於結果公布後，哪隻較大機會炒起？溫傑指，理論上神華追貨意欲大，至於較冷門而又成交較疏旳股份，第一日反應或會較大，周大福及翰森製藥就是如此，但料最多只升高單位數，如無貨一開市才追貨似乎太遲，有貨就可當中了獎續持有。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　神華收市升2.13%收報24元，成交7.54億元；周大福跌0.61%報16.26元，最多升6.85%至17.48元；翰森製藥升3.23%報16元，最多升7.23%至16.62元；百度則升0.94%報128.9元，商湯升4.29%報2.19元。

 

 

 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 



其他藍籌股相關新聞：
《午市前瞻》專家指百度染藍證快手仍有機會 商湯染藍之路仍遠
《小傳日記》周大福染藍，季檢出奇蛋！原來係跟概念揀？
標普：騰訊削減成本措施將支撐其利潤率，監管仍是主要風險
【恒指季檢】中金：季檢後料神華百度商湯將吸引資金流入
《異動股》染藍百度跌１％，神華升近２％，列入國指商湯升逾２％
《國企紅籌》樂普生物（０２１５７）獲納入２項恒生指數成分股

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

12.180

異動股

03690

美團－Ｗ

171.100

異動股

01810

小米集團－Ｗ

11.280

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 12.180
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.280
  • 00493 國美零售
  • 0.232
  • 00836 華潤電力
  • 16.280
股份推介
  • 01880 中國中免
  • --
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 20.950
  • 目標︰--
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.760
  • 目標︰$7.28
  • 01910 新秀麗
  • 19.900
  • 目標︰$23.00
  • 06638 金融壹賬通
  • 3.050
  • 目標︰$6.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 310.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.500
  • 02333 長城汽車
  • 12.180
  • 00388 香港交易所
  • 330.000
  • 00941 中國移動
  • 52.900
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 16.280
  • 目標︰$19.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.100
  • 目標︰$190.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.830
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2022 17:03  《盤後部署》恒指下試19469機會大，長汽反彈後可以點部署？

22/08/2022 18:10  騰訊(700)斥3.54億元回購113萬股

22/08/2022 12:14  希慎(00014)中期純利跌86%，派息27仙

22/08/2022 17:22  同程(780)中期盈轉虧蝕3099萬人幣，經調整盈利跌50%

22/08/2022 16:36  康師傅(00322)中期少賺38%，派特別中期息6.63美仙

22/08/2022 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２９億元，買恒指國企沽美團

22/08/2022 08:37  【大行炒Ｄ乜】高盛降小米至１６元；五行升吉利目標

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市　四川限電延五日　滬指高收
人氣文章

新聞>財經熱話

《新貴邊隻好》周大福翰森製藥爆冷染藍　股價先升後回仍值博？
人氣文章

新聞>專訪

【陶冬專訪】傑克遜年會舉行在即　惟市場難從鮑威爾掌握清晰指引（有片）
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

自認非精明人妻 「大花筒」王菀之遭老公禁止購物
人氣文章

Foodie What’s On

今夏必吃雪糕大集合！集體回憶乳酪雪糕、傳說中的完美6圈半旋風、一致好評榴槤Gelato、意大利名店買一送一！抹茶雪糕有新星出現？
人氣文章

市場最熱點

林嘉麒拆解光伏股不升之謎！長汽急飆有何啟示？把握商湯逃生門！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

大館展覽「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」：以柔軟之名，凝聚堅韌之力
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

性價比高Pet-Friendly酒店歐陸餐廳！$550吃盡西班牙烤八爪魚、澳洲和牛里脊、香草檸檬批7道菜！提供毛孩餐單，池畔山景Hea足大半天！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷拍是一種失控？成功的偷拍，支撐了一顆失落的內心？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
為甚麼食完包裝食品會肚脹放屁？與食物添加劑有關！營養師：小心這兩大脹氣「慣犯」！
人氣文章
【路路看天下】滴水恩 湧泉報
人氣文章
為瘦身滴油不沾有反效果！營養師：皮膚鬆弛出皺紋，嚴重可傷及內臟！揀油有4大原則
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2022 18:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事22/08/2022
《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市　四川限電延五日　滬指高收
人氣文章財經熱話22/08/2022
《新貴邊隻好》周大福翰森製藥爆冷染藍　股價先升後回仍值博？
人氣文章專訪22/08/2022
【陶冬專訪】傑克遜年會舉行在即　惟市場難從鮑威爾掌握清晰指引（有片）
人氣文章FOCUS22/08/2022
【FOCUS】電動車新款搶灘　鋰或成下一個石油
人氣文章財經熱話22/08/2022
免徵車購稅延長卻遇限電車股軟　惟長汽傳今發布新車飆逾一成
人氣文章財經熱話22/08/2022
《午市前瞻》專家指百度染藍證快手仍有機會 商湯染藍之路仍遠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金