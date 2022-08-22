  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】電動車新款搶灘　鋰或成下一個石油

22/08/2022

　　新能源車免徵車購稅第三度延長之際，中國電動車新舊勢力比亞迪、蔚小理紛紛上線新車型，誓要搶佔更多市場份額。跟節節走低的油價相反，電動車電池關鍵材料－－鋰，價格過去一年飆升了約4倍，面對此種銀白色金屬持續供不應求及未來全球電動車需求井噴，就連石油之王沙特，亦忍不住想分杯羹。



延長免徵車購稅，規模或達千億



　　本土感染激增、高溫缺水限電，面對大行接二連三下調內地全年增速預期，有何妙招為經濟兜底？選項之一當屬汽車消費。國常會上周末最新拍板，將原定2022年底到期的新能源車免徵車購稅，延長至2023年底，預計新增免稅規模1000億元人幣；按車輛購置稅稅率10%計，相當於購買新能源車可享9折優惠(不計增值稅)。

 


　　中央政策力挺，首7月新能源乘用車銷量達273.3萬輛，按年飆逾120%；7月將特斯拉擠壓至銷量第四位的一眾自主品牌，下半年誓要以吸睛新車型再接再厲。

 

 

 

 


　　從蔚來續航力達逾千公里的純電動豪華轎車ET5，到小鵬旗艦純電動SUV車G9，再到理想旗艦級全尺寸SUV車L9，全部擬定9月正式上市；搭載華為鸿蒙OS 3.0的AITO問界純電動M5，亦將於9月正式發布。除了造車新勢力，自主品牌大佬比亞迪本月同已啟動交付的重磅新車型海豹，定價硬撼特斯拉的Model 3。



油價跌鋰價飆，沙特布局供應鏈



　　好戲連台，乘聯會月初就上調中國全年新能源車銷量預測由550萬至600萬輛，加上美國總統拜登上周簽署的通脹法案明確將補貼電動車推廣，過去一年，作為電動車電池關鍵材料的碳酸鋰，價格飆升逾四倍，特斯拉首席執行官馬斯克就將鋰礦精煉形容為「印鈔許可證」。

 

 

 


　　盡管中國的鋰產量雄踞全球前三，但面對全球需求2030年或達200萬噸，國內電池及礦業巨頭將目光瞄準全球鋰資源最豐富的「南美鋰三角」阿根廷、玻利維亞、智利。但比亞迪年初跟智利礦業部簽署的8萬噸鋰礦開採合同，近期就遭智利最高法院亮起紅燈，因當地原住民反對。

 


　　鋰可能成為下一個地位堪比石油的戰略產品的證據，從石油之王沙特近日的動作亦可見一斑。該國不但跟電動車企Lucid簽署在沙特本土大規模生產電動汽車，還計劃建設世界級的金屬超級生產中心，以在電動汽車供應鏈佔有一席之地。

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

12.300

異動股

03690

美團－Ｗ

171.400

異動股

01810

小米集團－Ｗ

11.300

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 12.340
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.300
  • 00493 國美零售
  • 0.240
  • 00836 華潤電力
  • 16.420
股份推介
  • 01880 中國中免
  • --
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 21.300
  • 目標︰--
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.770
  • 目標︰$7.28
  • 01910 新秀麗
  • 20.050
  • 目標︰$23.00
  • 06638 金融壹賬通
  • 3.020
  • 目標︰$6.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 312.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.900
  • 02333 長城汽車
  • 12.340
  • 00941 中國移動
  • 52.950
  • 00388 香港交易所
  • 329.800
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 16.420
  • 目標︰$19.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.000
  • 目標︰$190.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.870
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2022 14:39  《異動股》瑞聲(2018)插逾8%，通過分拆誠瑞光學上市

22/08/2022 12:14  希慎(00014)中期純利跌86%，派息27仙

22/08/2022 11:28  【外圍經濟】新西蘭儲備銀行或加息至4厘以上以抑制通脹

22/08/2022 11:22  《異動股》國美零售挫逾19%創新低，公司向黃光裕收購兩物業

22/08/2022 09:48  【外圍經濟】鮑威爾或在本周舉行的央行年會重設市場預期

22/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３２億元，買快手沽美團

22/08/2022 08:37  【大行炒Ｄ乜】高盛降小米至１６元；五行升吉利目標

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】電動車新款搶灘　鋰或成下一個石油
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵新能源車購置稅延長　惟僅長汽傳今發布新車飆逾一成
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指百度染藍證快手仍有機會 商湯染藍之路仍遠
品味生活
生活
人氣文章

金錢世界．方元

有錢怕請唔到人 2
人氣文章

市場最熱點

譚朗蔚首騷薦一ETF！東方海外豪派息　最後逃生門？車股受累再度限電　難逃一跌？
人氣文章

容我世說．張翠容

現代奴隸前仆後繼，中國勞工奏出悲歌
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「跟你一起後，才發現沒法忘記他」：世上最荒謬的愛情，是你一直無法對前度死心
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

Nakation 赤裸假期！「裸體主義」信徒於世界各地出沒，由赤裸卡拉OK到天體燒烤，你樂意嘗試嗎？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

8杯水減肥法：跟著時間表飲水，就能輕鬆排毒瘦身？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天無胃口，凍飲、珍珠奶茶代餐反中「不瘦降」！正餐、甜品食咩最好？
人氣文章
人氣文章
今年熱浪特別多！炎熱天氣總想起東南亞美食！酸辣開胃食譜：泰式羅勒炒豆腐碎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2022 15:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2022 15:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2022 15:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2022 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS22/08/2022
【FOCUS】電動車新款搶灘　鋰或成下一個石油
人氣文章財經熱話22/08/2022
免徵新能源車購置稅延長　惟僅長汽傳今發布新車飆逾一成
人氣文章財經熱話22/08/2022
《午市前瞻》專家指百度染藍證快手仍有機會 商湯染藍之路仍遠
人氣文章財經熱話22/08/2022
【科技股業績】小米績後急挫　溫傑：未來業績難寄予厚望
人氣文章大行報告22/08/2022
【大行炒D乜】煤氣績後大行齊降目標價　最熊花旗睇$7.2
人氣文章開市Good Morning22/08/2022
溫傑料周大福、翰森製藥短期股價跑出　神華上望空間不大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金