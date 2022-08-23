  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】聯儲局料繼續派鷹，加密貨幣遭拋售

23/08/2022

　　由於投資者擔心貨幣政策及宏觀經濟的不確定性，市場預計聯儲局將繼續派鷹，市場關注聯儲局主席鮑威爾即將發表的言論，隔晚美股道指大跌逾640點，而加密貨幣普皮納都遭拋售，其中比特幣企穩21000美元之上，以太幣則穩守1600美元水平。


　　Oanda 高級市場分析師 Edward Moya向媒體表示，隨著風險資產在傑克遜霍爾研討會之前走軟，比特幣的勢頭已經消失，而華爾街有太多人預計通脹需要兩年或更長時間才能讓美聯儲控制住通脹。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報21349.09元(美元．下同)，跌0.24%(24小時比較．下同)；以太幣現報1622.62元，跌0.13%；艾達幣報0.4611元，跌0.07%；瑞波幣報0.3429元，跌0.32%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

12.020

異動股

03690

美團－Ｗ

167.000

異動股

01810

小米集團－Ｗ

11.160

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 12.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 166.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.280
  • 00493 國美零售
  • 0.242
  • 00836 華潤電力
  • 16.100
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.280
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 3.940
  • 目標︰$4.50以上
  • 01880 中國中免
  • --
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 20.900
  • 目標︰--
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.760
  • 目標︰$7.28
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 329.000
  • 00673 中國衛生集團－新
  • 1.120
  • 00001 長和
  • 52.900
  • 02333 長城汽車
  • 12.000
  • 00700 騰訊控股
  • 315.000
報章貼士
  • 01308 海豐國際
  • 23.350
  • 目標︰$27.40
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 212.200
  • 目標︰$225.00
  • 03918 金界控股
  • 6.450
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/08/2022 08:46  【國際要聞】美韓恢復大規模聯合軍演，平壤警告或釀全面戰爭

23/08/2022 08:44  《駐京專電》人行要求五大行貸款總量穩定增長，保障地產融資需求

23/08/2022 07:50  《華爾街內望》美債孳息率上升加劇恐慌，美股下挫道指瀉643點

23/08/2022 07:50  《匯市走勢》美匯指數盤中破109，歐元再度跌破1算

23/08/2022 08:20  《中國監管》滴滴出行、美團打車等11家平台公司遭提醒式約談

23/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２９億元，買恒指國企沽美團

23/08/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】三行降郵儲行目標；富瑞、中銀國際升康師傅至買入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】聯儲局料繼續派鷹，加密貨幣遭拋售
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市　四川限電延五日　滬指高收
人氣文章

新聞>財經熱話

《新貴邊隻好》周大福翰森製藥爆冷染藍　股價先升後回仍值博？
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

小心YouTube收費
人氣文章

辦公室政治．潘少權

不表態也是一種表態！上司為自保默許下屬「搞破壞」，最佳拆解方法是「順水推舟」？
人氣文章

玩樂 What’s On

《明日戰記》| 《明日戰記》疑被偷票房？古天樂勁撐香港電影業，8年投資/出品逾20部好戲！必睇《逆流大叔》、《翠絲》！你睇過／最喜歡邊齣？（附全名單）
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

淺談意大利酒：釀酒歷史文化四千年，全球產酒量最多葡萄屹立之地！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷拍是一種失控？成功的偷拍，支撐了一顆失落的內心？
人氣文章

Fashion

盲目追從潮流，不是時尚之道！堅守7大穿搭、購物原則，讓你追上「永恆經典時尚」！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
以人為本的安老服務：如何幫助長輩追求自我實現，讓晚年生活「老有所學、老有所樂」？
人氣文章
今年熱浪特別多！炎熱天氣總想起東南亞美食！酸辣開胃食譜：泰式羅勒炒豆腐碎
人氣文章
長期姿勢不良脊椎受壓！3組腰部動展伸展運動，KO腰痠背痛！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 09:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 09:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 09:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/08/2022 09:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/08/2022
【虛幣世界】聯儲局料繼續派鷹，加密貨幣遭拋售
人氣文章中國故事22/08/2022
《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市　四川限電延五日　滬指高收
人氣文章財經熱話22/08/2022
《新貴邊隻好》周大福翰森製藥爆冷染藍　股價先升後回仍值博？
人氣文章專訪22/08/2022
【陶冬專訪】傑克遜年會舉行在即　惟市場難從鮑威爾掌握清晰指引（有片）
人氣文章FOCUS22/08/2022
【FOCUS】電動車新款搶灘　鋰或成下一個石油
人氣文章財經熱話22/08/2022
免徵車購稅延長卻遇限電車股軟　惟長汽傳今發布新車飆逾一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金