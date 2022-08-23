  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】小米績後券行齊降目標價　麥格理最熊睇$6.4

23/08/2022

 

 

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

11.680

異動股

01024

快手－Ｗ

75.450

異動股

02269

藥明生物

65.900

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 11.680
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.450
  • 02269 藥明生物
  • 65.900
  • 00493 國美零售
  • 0.246
  • 00175 吉利汽車
  • 16.440
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 49.550
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.160
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 3.920
  • 目標︰$4.50以上
  • 01880 中國中免
  • --
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 21.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 310.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.850
  • 00388 香港交易所
  • 328.000
  • 02333 長城汽車
  • 11.680
  • 03690 美團－Ｗ
  • 170.400
報章貼士
  • 01308 海豐國際
  • 23.450
  • 目標︰$27.40
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 217.000
  • 目標︰$225.00
  • 03918 金界控股
  • 6.500
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/08/2022 09:51  【外圍經濟】美國國債全線下挫，對沖基金押注聯儲局堅持鷹派立場

23/08/2022 09:18  【聚焦人幣】人幣中間價貶325點子穿6.85，三連跌刷兩年低

23/08/2022 08:46  【國際要聞】美韓恢復大規模聯合軍演，平壤警告或釀全面戰爭

23/08/2022 08:44  《駐京專電》人行要求五大行貸款總量穩定增長，保障地產融資需求

23/08/2022 07:50  《華爾街內望》美債孳息率上升加劇恐慌，美股下挫道指瀉643點

23/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２９億元，買恒指國企沽美團

23/08/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】三行降郵儲行目標；富瑞、中銀國際升康師傅至買入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【收息股】中移動前景看俏　料難重返50元之下！
人氣文章

新聞>專訪

【陶冬專訪】極端氣候或致不可逆轉生態衝擊（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指基本面差中免掛牌難向好 央行偏鷹影響市況
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

「賣豬仔」案累計36人求助 22港人仍被禁錮 警拘5人包括2骨幹
人氣文章

時事要聞

一周48院舍爆疫 「福苑護老中心」 6成院友確診 多涉員工播毒
人氣文章

玩樂 What’s On

周末好去處｜天文台嚴選10大靚景打卡好地方！港版瑞士、旺角懸日，邊度睇星星和雲海？排第1位竟是這裏？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

性價比高Pet-Friendly酒店歐陸餐廳！$550吃盡西班牙烤八爪魚、澳洲和牛里脊、香草檸檬批7道菜！提供毛孩餐單，池畔山景Hea足大半天！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

鑑定鑽石GIA證書將進入全數碼化！只要APP和人工智能就能準確查閱？
人氣文章

Beauty

《FRIENDS》Jennifer Aniston為連戲10年間食同一款Salad Bowl！低卡、高營養、滿滿飽足感！「世上最完美沙律」食譜公開！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長期姿勢不良脊椎受壓！3組腰部動展伸展運動，KO腰痠背痛！
人氣文章
錄逾百宗瘧疾輸入！染上輕則肌肉痛，嚴重會休克！邊3類人士易被蚊叮？止痕方法分享！
人氣文章
復元／復原的過程（下）：「在那裏跌到，在那裏站起」談何容易？分階段克服恐懼，勇敢接近「事發現場」！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 12:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 12:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 12:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/08/2022 12:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/08/2022
【收息股】中移動前景看俏　料難重返50元之下！
人氣文章專訪23/08/2022
【陶冬專訪】極端氣候或致不可逆轉生態衝擊（有片）
人氣文章財經熱話23/08/2022
《午市前瞻》專家指基本面差中免掛牌難向好 央行偏鷹影響市況
人氣文章大行報告23/08/2022
【大行炒D乜】小米績後券行齊降目標價　麥格理最熊睇$6.4
人氣文章開市Good Morning23/08/2022
黃瑋傑：騰訊區間上移惟未確認見底　提防京東績差向下突破
人氣文章財經熱話23/08/2022
【虛幣世界】聯儲局料繼續派鷹，加密貨幣遭拋售
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金