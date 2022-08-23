  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《跌市買D乜》銀債今起接受認購　買中移動中海油收息更佳？

23/08/2022

　　新一批銀色債券今日(23日)開始接受認購，保證息率升至4厘，在現時投資氣氛低迷下料有一定吸引力，但要60歲或以上才合資格認購。如果你未足60歲，又有甚麼高息又較為穩健的選擇？

 

　　事實上，港股已跌穿2萬點，有很多高息股股息達7至10厘，息率比銀債更高，但當然要同時考慮是否能維持穩定派息，且業務穩定股價下跌空間有限。中移動(00941)派息比率將達70%，中海油(00883)則承諾未來3年派息不低於0.7元，或許是銀債以外的佳選，其中中海油受油組稱或隨時減產刺激，今日升逾3%。

 

(資料圖片)

 

銀債今起至下周五可認購　保證息率升至4厘

 

　　是次第七批銀債今日開始接受認購，認購期至9月2日(下周五)下午2時，於9月14日發行，目標發行額350億元，可因應市況提高至最多450億元。債券年期為3年，每手1萬元，每人最高配發金額為100萬元，每半年派一次息，保證息率由第六批銀債的3.5厘上調至4厘，浮息以最近6個月平均通脹率計算，並以較高者為準。

 

　　合資格認購年齡為60歲或以上，可透過20間零售銀行和27間指定證券經紀行申請。銀債不設二手市場，投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。

中移動全年派息比率逾60%明年達70%　瑞銀升目標價至84元

 

　　中移動早前公布中期業績，除純利按年升近19%勝預期外，雲計算等新興業務增長強勁，且派息大增35%至2.2元，管理層又指全年派息比率將高於60%並於明年達70%，績後獲大行一致唱好，其中瑞銀指，中移動重申到2023年派息率達70%或以上，而隨著自由現金流改善，相信下半年將持續回購H股股份，維持「買入」評級，目標價由80元上調5%至84元。富瑞指，中移動派息比率為58%，單計中期息的股息收益率為4.5%，今年全年估計達9%，而明年派息比率料提高至70%，高於該行預期的66%，加上每股盈利增長，估計明年股息收益率達10.7%，維持「買入」評級，目標價由64.67元升至67.72元。

 

　　另瑞銀最近發表報告，維持對電訊行業樂觀展望，考慮到工業數字化業務的快速增長及股東回報的潛在上行空間，首選中移動，予「買入」評級。


中海油承諾未來3年派息不低於0.7元　適時回購撐股價

 

　　至於早前已發盈喜，快將公布業績的中海油，管理層於年初已承諾「長期派高息」，根據其當時所發通告，為確保股東回報，除保持一年兩次派息外，無論公司的經營表現如何，2022至2024年全年派息不低於0.7元，另鑑於去年為公司上市20周年，公司亦將在2021年末期普通股息的基礎上加派上市20周年特別股息，以感謝及回饋股東。中海油首席執行官徐可強更強調，會採用回購方式支撐股價。

 

　　花旗當時發表報告指，中海油承諾2022至24年全年派息比率不低於40%或每股0.7元令人驚喜，此外集團2021年將派發特別息，以及於2022年適時進行回購，以上計劃反映管理層支持股價的強烈意向，維持「買入」評級，目標價11.9元。 摩通指由於公司公布派息比率超過40%，每股派息至少0.7元，2021年度派特別股息，2022年將繼續回購，維持「增持」評級，目標價11元。

 

熊麗萍：銀債跑贏通脹有吸引力　中海油中移動享高息

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍在其個人頻道《股動萍台》上指，銀債值不值得認購首看通脹，以香港上半年通脹1.5%，銀債4厘息跑贏；料往後即使通脹上升，4厘亦會稍高於通脹，由於可賣予政府，處理資金可有彈性，故有其吸引力可考慮認購。認購策略方面，參考去年分配比例，料申購15或20手已可分配逾10手。

 

（facebook網頁截圖）

 

　　至於股市跌了那麼多，有些股份已有7至10厘息，是否買高息股好過認購銀債呢？熊麗萍指，股票市場投資風險一定高，而銀債基本上沒風險；但如未有條件認購兼可承受風險，可買高息股，惟如要不比銀債輸蝕，宜選可確保未來3年都有同樣股息的股份，如中海油已確保未來3年每年最少派0.7元息(現價計約7厘)；當然亦要同時考慮油價升跌會影響股價走勢，未必一定賺息兼賺價。中移動派息比率將達七成，以業務計未來3年維持派7厘息機會十分大；但須留意同時亦有政策風險存在。

 

黃瑋傑：中移動回至51元可買入　曾永堅：中海油有增派息能力

 

　　然而，中移動近期股價已升至高位，輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，中移動已由49元低位升近一成，如升至54元以上等同已有溢價，比賺其8厘幾息更多，如非一定要長揸收息，宜先沽出獲利，待回至51元可考慮買入。

 

　　中海油股價走勢則很受油價影響，椽盛資本投資總監曾永堅於《hot talk 1點鐘》節目指，雖然油組不願增產對油價有支持，但歐美經濟衰退憂慮與日俱增，限制油價再上衝，料紐約期油於85至95美元上落，油價若維持80至90美元對三桶油特別中海油最有利，以上半年油價走勢來看中海油有增加派息能力，現價10.1元預期股息率達12至13厘。

 

　　中移動今日跌0.85%收報52.45元，成交8.36億元；中海油則升3.36%報10.16元，成交14.16億元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 



另外，椽盛資本投資總監曾永堅，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評郵儲行及港股大市，立即重溫

 

 


其他高息股相關新聞：
中移動（００９４１）：７月移動業務客戶淨增１２８﹒３萬戶
《盤後部署》俄羅斯月尾關閉北溪一號，潛在斷氣斷油利好石油股？
【銀色債券】耀才：銀債錄超購機會高，建議每人認購７至１０手

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

11.660

異動股

01024

快手－Ｗ

75.100

異動股

02269

藥明生物

66.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 11.660
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.100
  • 02269 藥明生物
  • 66.250
  • 00493 國美零售
  • 0.241
  • 00175 吉利汽車
  • 16.160
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 49.050
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.180
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 3.900
  • 目標︰$4.50以上
  • 01880 中國中免
  • --
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 21.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 312.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.400
  • 00388 香港交易所
  • 327.400
  • 02333 長城汽車
  • 11.660
  • 03690 美團－Ｗ
  • 168.700
報章貼士
  • 01308 海豐國際
  • 23.400
  • 目標︰$27.40
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 215.600
  • 目標︰$225.00
  • 03918 金界控股
  • 6.500
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/08/2022 15:03  【新冠肺炎】廣東省將港生納人文關懷通道，優先訂機票往內地升學

23/08/2022 14:29  《異動股》吉利(175)擴大至跌逾7%，未知四川會否延長停產

23/08/2022 12:29  安踏體育(2020)中期少賺6.6%，中期息增至62港仙

23/08/2022 09:51  【外圍經濟】美國國債全線下挫，對沖基金押注聯儲局堅持鷹派立場

23/08/2022 09:18  【聚焦人幣】人幣中間價貶325點子穿6.85，三連跌刷兩年低

23/08/2022 17:49  【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒９３億元，買中海油沽美團

23/08/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】三行降郵儲行目標；富瑞、中銀國際升康師傅至買入

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》人行要求穩定放貸　2千億專貸支持保交樓　滬指悶跌
人氣文章

新聞>財經熱話

《跌市買D乜》銀債今起接受認購　買中移動中海油收息更佳？
人氣文章

新聞>市場動向

高息股逆市見抗跌力強　中長線投資入門攻略
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

夥拍餐廳推外賣片皮鴨！坐開篷巴士觀光打卡！旅遊平台緊貼網上熱話sell「貼地」：靈活改變部署！
人氣文章

威少看世界．張少威

北歐的和諧社會建基於政府公信力
人氣文章

時事要聞

「賣豬仔」案累計36人求助 22港人仍被禁錮 警拘5人包括2骨幹
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

淺談意大利酒：釀酒歷史文化四千年，全球產酒量最多葡萄屹立之地！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

有「專家鑑定」、「藏家釋出」就夠？拍賣行推出來頭不小的拍品，真能深信不疑的舉牌？
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

辦公室戀情：一起共事是方便還是危險？自己被變「前夫」，同事是姦夫，要核爆了！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
是日處暑 | 處暑後易疲累、秋燥開始！中醫：「培土生金法」有助減少呼吸道、皮膚秋燥不適！推介健脾湯水、舒肝潤肺焗茶
人氣文章
復元／復原的過程（下）：「在那裏跌到，在那裏站起」談何容易？分階段克服恐懼，勇敢接近「事發現場」！
人氣文章
一個方法即知水果是寒涼定燥熱！榴槤殼煲水真係可清熱？西瓜皮點有益？中醫教煲時令水果湯，寒熱底對號入座！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 19:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事23/08/2022
《神州經脈》人行要求穩定放貸　2千億專貸支持保交樓　滬指悶跌
人氣文章財經熱話23/08/2022
《跌市買D乜》銀債今起接受認購　買中移動中海油收息更佳？
人氣文章市場動向23/08/2022
高息股逆市見抗跌力強　中長線投資入門攻略
人氣文章中國故事23/08/2022
《京城近觀》「機器人+應用場景」　製造 農業 醫療機器人登場
人氣文章財經熱話23/08/2022
【美元強勢】美匯指數突破109　東亞黃燕娥：兩大因素支持中長期升勢！
人氣文章FOCUS23/08/2022
【FOCUS】普京再舞能源大棒　歐洲同盟凜冬破裂？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金