前海港澳e站通新服務 見證前海方案一周年

港企要走進大灣區，毗鄰的深圳前海是最佳捷徑；不僅位置方便，前海亦為港企提供一連串的優惠政策及周全配套。早前，前海國際聯絡服務有限公司、香港中小型企業聯合會及香港管理專業協會合辦「進軍大灣區致勝錦囊—前海篇」研討會，便介紹各種相關政策、服務及基金申請等詳情。



港人在港可取前海營業執照



前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民教授於研討會上表示，《前海方案》公布一周年內，前海不斷推出惠港新政策，包括「前海港澳e站通政務服務」，港人可以在金鐘海富中心辦事處領取深圳前海的營業執照，不用親身到前海，這個首創服務，全港獨有，歡迎企業查詢。。「為慶祝香港回歸祖國25周年，前海於7月1日推出『惠港九件實事』，最近亦有《支持科技創新實施辦法（試行）》，以及成立港企合規發展服務中心。」



香港管理專業協會總裁胡志君女士則指，前海作為推動香港與深圳合作的主要示範區，無論是惠港政策抑或是優越的地理位置，都令前海成為許多企業拓展內地市場的首選地。因此除了是次研討會，協會也有舉辦其他活動，向港人推廣前海。「我們曾舉辦『粵港澳大灣區時代的企業發展新機遇論壇』、『健康大灣區 發展新機遇論壇』及『大灣區國際知識產權與技術轉移峰會』等活動，並組織企業親赴大灣區考察。」



助中小企尋找可持續發展機遇



香港中小型企業聯合會會長郭志華先生認為，香港營商競爭劇烈，同時大灣區建設不斷取得新進展，對於有志發展文化創意、創新科技等範疇的本地年青人以及中小企而言，大灣區可幫助他們尋找可持續發展的營商環境。「聯合會希望藉著這次的研討會，幫助港人港企了解在大灣區發展的最新動向，把握合適的營商機遇。」



前海國際聯絡服務有限公司總經理黃麗芳為研討會講者之一，她指年輕人可考慮進駐前海深港青年夢工場，實踐創業大計。「夢工場原本已有中區，現時北區亦已開園，面積拓展至13.9萬平方米，將成為產業集聚、創業加速、成果轉化及文化體驗中心，加上港味活力街，成為四中心一街區。」黃麗芳說。夢工場位於前海合作區前灣片區，知名企業雲集，加上政府提供各種創業支援，為年輕人帶來齊全的配套及設施，有助發揮所長。



前海與深圳政策可疊加享受



前海管理局商務發展處主任陳縣城則指，跟內地其他城市比較，前海在多個範疇也更為開放，有利港企經商。陳縣城表示最核心的開放部分是金融和法治，例如有跨境人民幣貸款，以及港企可選擇香港法律作為合同適用的法律等。「同時前海政策可與深圳市政策疊加享受，加上前海對港企扶持標準提高1.2倍，帶來十分有利的發展條件。」



前海國際人才中心人才活動部經理李舒婷表示，來前海學習、就業的青年可使用中心的一站式服務包，除了政務服務，亦有職位推介。「我們與順豐、京東等多家大型企業合作，每月有多達200個就業機會，並且為了幫助香港青年更快適應內地生活，亦有多種活動提供，例如是職業訓練營及深港青年文化交流平台等。」



申請BUD基金發展北上業務



既然前海有完善配套，自然需要資金幫助企業發展；香港生產力促進局科技資助計劃部BUD主管葉沃建指出，已持有香港商業登記，有實質業務而並非上市的企業，可申請「BUD專項基金」，為企業籌募資金。「每家企業累計資助上限為600萬港元，按對等原則提供，亦即成本200萬的話，便要由企業投入100萬，基金可配對同等金額100萬。葉沃建補充，每個項目最高資助金額為100萬，項目最長推行時間為24個月。



助國際客戶打入內地市場



近年不少港企於前海成功彈出，港順（深圳）國際貿易有限公司便是一例。其總經理尤金港於研討會表示，不僅因為政策對港企的扶持，亦因為這幾年內地經濟一日千里，以及在前海的企業可幫助香港的國際客戶打入內地市場，故此業務發展迅速。但尤金港提醒，內地市場文化及制度與香港相當不同，因此港人必須結合中西思維，思考如何走進內地。「企業家也要留意大灣區不同區域的孵化器及商會，例如中山為工業創新，廣州是工商服務，企業要在合適的地方發展。」



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