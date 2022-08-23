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《京城近觀》「機器人+應用場景」　製造 農業 醫療機器人登場

23/08/2022

　　2022世界機器人大會在北京圓滿閉幕。本屆博覽會以應用需求為導向，推出「機器人+應用場景」展示模式，首次打造建築、農業等典型應用場景。百餘家機器人領軍企業，共500多件展品，向觀眾展示各行業場景的最新應用。除了上周記者已介紹過的新款核酸检测机器人、美團的無人機配送等，「魔性」的機器狗舞蹈，還有一些製造、農業、醫療領域的新款機器人產品登場，也備受注目。


　　「一方面，機器人技術不斷迭代，催生很多新產品；另一方面，機器人應用場景愈加廣泛，每個場景都催生一個新的市場，促進相關產品研發。」中國電子學會副秘書長梁靚對媒體說。

手術「機器人」醫生登場亮相

　　今年大會特別規劃了「機器人+智慧醫療」專題展區，集中展示機器人在醫療領域的應用和發展。有些機器人「醫生」能進行腹腔微創手術，有些可以協助醫生完成血管介入手術。據悉，場館裏的很多「醫生」已經進入臨床試驗階段。

 

上海微創醫療帶來了腹腔手術醫器人，3D腔鏡系統提供立體真實的手術視野。（黃燕明攝）


　　上海微創醫療展示的圖邁腔鏡手術機器人是一款完全由中國自主研發的醫療機器人，據工作人員介紹，其腕式手術器械靈活，3D腔鏡系統提供立體真實的手術視野，操作靈敏易上手，能夠替代護士成為醫生的助手，協助醫生進行腹腔手術，具有較高的臨床優勢。

 

天璣Ⅱ骨科手術機器人能夠廣泛應用於脊柱和創傷骨科手術。（黃燕明攝）


　　此外，天智航的天璣Ⅱ骨科手術機器人能夠廣泛應用於脊柱和創傷骨科手術，適應更多複雜的手術應用場景，臨床精度可達1mm以內，可顯著減少術中輻射、改善手術操作體驗。

「機器人+農業」 機械臂實現採摘和分揀水果

　　在「機器人+農業」方面，杭州橋戈里科技公司展示了智能採摘機器人，在大田溫室，或果園等應用場景下，利用多種傳感器對農作物及周圍環境進行分析，實現高速實時傳輸數據，驅動機械臂可以廣泛應用於多種蔬果採摘需求，機器人採摘能夠應用在蘋果、雪梨、西紅柿採摘，都算是柔軟的草莓和奇異果也沒有問題，不會對水果表面造成損傷。

 

機械臂能夠採摘各種柔軟的水果。（黃燕明攝）


　　在北京軟體機器人科技有限公司的展櫃前，可以轉動的果蔬分選抓手分別將荔枝、葡萄、雪梨和牙簽、紙巾抓取出來，再準確放入一次性餐盒中，由此完成一次取材過程，並能按大小進行分類，分成小果、中果、大果。圍觀觀眾都對機器人的抓手好奇不已:「是如何做到如此輕柔地拾取東西並且不傷物體的呢？」據了解，這款機器人最獨特的地方就是末端的抓手。抓手的夾具表麵包覆著聚四氟乙烯塗層，使夾具具有抗腐蝕能力、良好的疏水性、不粘性和耐磨性。「末端部位是用硅膠做的，可以抓一些軟的、易碎的、形狀不規則的物品。」工作人員介紹，「針對不同種類的水果，它可以通過變換抓手實現抓取。大小也可以根據型號進行改變。機器人內部還有一個固定的支架，它也可以調節間距。氣壓的話，內部有個小的控制器可以進行調節。現在可以水果按大小進行分類，爭取以後能夠實現按水果甜度智能分類。」

 

機械臂能夠結果大小進行分類。（黃燕明攝）


船舶除鏽機器人:替代人力作業 更加安全環保

 

船舶除鏽機器人能替代人力作業更安全。（黃燕明攝）


　　在世界機器人大會的B館，一種吸附在牆面、垂直攀爬和下降的機器人吸引參觀者駐足。據北京史河科技公司工作人員介紹，這是水射流清理機器人。這種機器人能替代人力對船舶內外表面開展清洗、除鏽等作業。工作人員告訴記者，船舶需要清理表面的鏽蝕和油漆，傳統清理方式主要是人工搭配高架車和其他清理設備，這樣耗費的成本較高，且人在清理時會受到反作用力，容易出現傷亡，使用機器人替代人力作業，更加安全環保。

 

彩虹-4無人機曾在多國、多地區立下赫赫戰功。（黃燕明攝）

 


　　無人機在機器人大會有一個專門的展區，在這裏，觀眾能夠近距離觀看彩虹-4無人機。據了解，彩虹-4中空長航時察打一體無人機，具有偵察監視、情報蒐集、目標定位、電子作戰等功能，可掛載4到6枚精確制導武器。彩虹-4中空長航時察打一體無人機系統掛載能力強、航時長，自動化程度高，部署快速靈活，在多國、多地區立下赫赫戰功，主要裝備於空軍作戰部隊或情報部門偵察部隊。說到無人機，可能大家會先想起無人機軍事功能，但其實無人機現在也可用於森林防火、海洋監測、應急測繪等領域。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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