【新冠肺炎】廣東省將港生納人文關懷通道 優先訂機票往內地升學

教育局局長蔡若蓮表示，關於本地學生前往內地升學，尋求內地配額的情況，教育局已即時與內地有關部門連繫，尋求便利本地學生入境內地的方案，國務院港澳辦設專責小組，專責處理本次便利安排，她感謝中央積極協調。

（政府新聞處）



蔡若蓮表示，廣東省當局會為本地學生設粵港澳陸路口岸「人文關懷」通道，除增加隔離酒店配額，航班亦會增加讓學生優先預訂，本地學生亦可經澳門隔離，前往內地升學。



1.8萬本地學生前往內地升學



教育局副秘書長李忠善表示，有1.8萬本地學生於2022至2023學年前往內地升學，約3000名本科生首學年報到，部分學生沒有返港或已自行前往內地。他表示，少數學生若未能及時報到，內地院校會保留入學資格，並安排網課。當局會推出表格予學生填寫，呼籲學生本周五（26日）前填妥，收到格後會整理，核實身份並作出安排，接獲內地通知後會再通知學生，又指今次是「急事急辦」。



目前要由香港經深圳灣口岸入境深圳的人士，須經「健康驛站」，抽中檢疫酒店才可入境，每日名額2000個，內地當局亦設「人文關懷」名額供8類人士申請，惟未包括往內地升學學生。

蔡若蓮：港生到內地升學地點零散 不宜安排包機接載

蔡若蓮表示，本地學生到內地升學地點零散，不宜安排包機接載，又指學生檢疫要求與一般旅客相符，非特別豁免，只是提供額外過關名額及優先訂機票，方便本地學生前往內地升學。



蔡若蓮指，若前往珠海隔離，相關酒店配套與車票掛勾，航班到埗亦有安排酒店，相信能便利本地學生。至於學生親友前往內地是否有額外配額，她則指不會安排。



蔡若蓮強調，今次是經各方努力的特殊安排，會不時檢視配額人數，希望盡快疏導有需要北上的同學，但要考慮實際抗疫和容量負荷，萬一同學不能在開學前前往內地，平台會繼續開放一段時間，直到所有本地學生前往內地上學。她又指，雖然估算有過萬學生需前往內地，但新學年入學只有3000多人，而且有部分學生已提早前往內地或未有返港，實際數目並未那麼大，惟現時未能透露配額人數。

撰文：經濟通採訪組

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