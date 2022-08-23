《神州經脈》人行要求穩定放貸 2千億專貸支持保交樓 滬指悶跌

美聯儲持續釋放偏鷹訊號，美股隔晚急跌，人行寬鬆貨幣政策未能持續提振滬深股市，周二（23日）早上先低開後升跌爭持，多個權重板塊偏軟，但在能源及券商股拉漲下，滬綜指全日悶跌0.05%收場，報3276.22點，深成指跌0.4%，創業板指升0.05%。兩市全日成交10024億元（人民幣．下同），為連續6個交易日破萬億，按日跌2.3%，留意資金從陸股通淨流出超過92億元。

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人行上周意外下調中期借貸便利（MLF）及逆回購利率10個基點後，周一（22日）8月貸款市場報價利率（LPR）亦非對稱下調。官媒《證券時報》發表頭版評論文章表示，鑑於9-12月MLF到期量較大，不排除接下來人行通過降準的方式釋放長期低成本流動性予以一定規模的置換。降準的同時甚至還可能在MLF等政策性利率不動的情況下，引導LPR繼續下行。



今日新聞精選



1. 人民銀行22日召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，國家開發銀行、農業發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行主要負責人出席。會議強調，主要金融機構特別是國有大型銀行要保持貸款總量增長的穩定性，增加對實體經濟貸款投放，保障房地產合理融資需求。政策性開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，加大對網絡型基礎設施建設等重點領域的支持力度，盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。人民銀行行長易綱主持座談會，他指出，中國經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。當前正處於經濟回穩最吃勁的節點，必須以時不我待的緊逼感，鞏固經濟恢復發展基礎。會議強調，主要金融機構特別是國有大型銀行要強化宏觀思維，充分發揮帶頭和支柱作用，保持貸款總量增長的穩定性。要增加對實體經濟貸款投放，進一步做好對小微企業、綠色發展、科技創新等領域的信貸支持工作。要保障房地產合理融資需求。要依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持等。



2. 據《彭博》引述消息人士報道，人民銀行和財政部計劃通過兩間政策性銀行提供約2000億元的專項借款，支持推進「保交樓」，化解大量房地產項目難以按時交付的風險。此外，據報多地銀行首套房貸款利率隨5年期以上LPR進行下調，目前北上廣深四大一線城市首套房貸款利率均降至5%以下，蘇州、呼和浩特等地首套房貸款利率最低可申請到4.1%。不過有媒體引述深圳銀行人士指，最近一段時間申請房貸的人不算很多。另據外電報道，中國的銀行業正在採用不同尋常的做法以誇大貸款數量，因為銀行難以滿足政府的要求，向受新冠疫情封控、房地產市場困境困擾的經濟體注入更多信貸。據報有6家銀行的管理層表示，由於經濟增長放緩導致借款人不願借貸，一些國有銀行正在向企業展延貸款，然後允許這些企業以相同的利率存入資金；亦有銀行通過短期融資安排相互借款，這些安排可以被粉飾為新貸款，從而增加貸款數字。目前尚不清楚此類操作有多廣泛。



3. 內地多地高溫天氣持續，四川能源結構中佔據絕對主力的水電遭遇汛期反枯、出力銳減的緊急時刻，火電機組正全力頂峰。與此同時，連日來，跨省跨區電力互濟持續支援四川保供。目前，東北、華北、西北地區富余電力全部輸送至華東、華中、西南等地，對四川已按最大輸電通道能力實施了跨省跨區支援，所有電力入川支援通道滿載運行。同時，增大水電留川規模，大幅削減四川低谷年度外送計劃電力。高盛發表報告預計，中國的極端天氣和限電措施，對大米供應構成的風險最大，其次是鋁和電池材料，但相信四川省及周邊地區因天氣原因造成的中斷，大部分都是短暫的。高盛又預計，一旦夏季供電緊張情況緩解，電動車相關行業將獲得電力配置的優先考慮。中國電煤採購價格指數（CECI）編制辦公室發布的最新數據顯示，全國大範圍繼續高溫，電廠日耗延續高位運行。發電量、日耗煤量繼續增加，連續創兩年同期最高量水平，煤炭入廠量繼續增加並創下年度最高量，使得高庫存水平繼續保持，電煤庫存高於同期3414萬噸，庫存可用天數15.1天。



4. 滴滴出行、T3出行、高德、曹操出行、首汽約車、美團打車、萬順叫車、嘀嗒出行等11家平台公司，22日遭中國交通部提醒式約談。由交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室主持的約談指出，發現部分平台存在企業主體責任落實不到位、非法營運突出、潛藏安全穩定風險隱患、侵害從業人員及乘客合法權益等問題，對應這些問題，監管機構提除4項要求：第一，深入排查整治各平台公司存在的穩定風險隱患，及時做好防範化解，確保行業穩定；第二是落實交通運輸新業態平台企業「陽光行動」要求，即提高經營策略的公開透明度，健全客服體系，維護從業人員和消費者合法權益；第三，平台依法合規開展經營，嚴把准入關，清退不合規車輛和人員；第四，強運營安全管理，提升安全生產能力，完善安全事故應急處置機制，加強司機管理和教育培訓。相關平台表示，將對企業經營行為作全面系統審視，認真履行企業主體責任、紮實做好整改工作、依法合規開展經營、切實保障消費者和從業人員合法權益及維護行業安全穩定。



5. 內地新冠疫情稍回落，周一新增1748宗本土感染。根據疫情防控需要，河北涿州市於8月23日0時起，全域開展靜默管理，實行臨時管控，並組織所有人員核酸檢測。河南省三門峽市通告，為盡快實現社會面清零目標，自8月23日10時起，繼續在主城區實行靜態管理，解除時間另行通知。受疫情影響，重慶軌道交通12個車站今起暫停服務運營。23日6時起，單軌2號線大江、魚洞站；單軌3號線魚洞、金竹、魚胡路、學堂灣、大山村、花溪、岔路口、九公里、麒龍、八公里站暫停運營服務（除已暫停運營服務的車站和重慶西站地鐵站「只出不進」外，全線網其餘車站運營服務正常）。上海周一新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者3例，均在隔離管控中發現。



6. 內地多地酷熱高溫天氣持續，農業農村部、水利部、應急管理部、中國氣象局四部門日聯合印發緊急通知，要求有關地區深刻認識抗高溫熱害乾旱奪取秋糧豐收對經濟社會發展全局的重要意義，堅決扛起保障國家糧食安全的政治責任，毫不放鬆抓好防災減災各項工作，全力以赴打贏抗高溫熱害乾旱奪秋糧豐收保衛戰。通知強調，各級農業農村、水利、應急、氣象等部門要加強應急值守，強化溝通會商，精細精準調度災情、研判影響；持續開展災害性天氣特別是高溫乾旱預測預報，及時發布預警信息，加密災情調度；要千方百計廣辟抗旱水源，水利部門要加強對江、河、湖、庫等水源的科學調度管理，努力保障農業灌溉用水需求，動態調整水工程調度方案；要分區域分條件落實抗高溫熱害乾旱措施，分作物分環節落細穩產增產措施。



7. 聯儲局官員鷹派言論推動美元周一續走高，紐約盤中突破至109.10，尾盤報108.96，或0.73%，接近上月中創下的20年高位。人民幣中間價三連貶，續刷近兩年低；即期匯率（CNY）周二早上低開87點子，全日跌126點，收報6.8510，錄四連跌，收盤價刷2020年8月31日以來兩年最低。交易員稱，歐洲天然氣危機推升避險情緒，另外美聯儲延續鷹派也助力美元多頭，人民幣繼續承壓；另外中美利差倒掛加深預期不減，長端掉期再度刷新逾11年新低，短期或仍有一定調整空間。三菱日聯銀行最新觀點認為，人民幣近期疲軟部分受中國疲弱的經濟數據和中美貨幣政策分化影響，而美元強勢升值也對人民幣造成了很大壓力。美指持續走強可能施壓人民幣匯率下探到6.85甚至接近6.90一線；但得益於各種刺激政策，經濟將逐步回升。該行仍預計人民幣年底將升至6.7。另據俄羅斯財經媒體引述知情人士報道稱，俄羅斯財政部正在研究發行人民幣債券的計劃，為企業發債人設定基準。

撰文：經濟通中國組

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