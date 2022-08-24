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《午市前瞻》專家指恒指萬九點未見底 快手呢個位不容有失

24/08/2022

　　恒生指數半日收報19243，跌260點或1.33%，主板成交551.15億元。恒生中國企業指數報6556，跌92點或1.39%。恒生科技指數報4036，跌104點或2.53%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及比亞迪股份(01211);騰訊控股收報309.6元，跌3.2元或1.02%，成交21.77億元;美團收報164.9元，跌3.8元或2.25%，成交17.74億元;比亞迪股份收報259.6元，跌13.4元或4.91%，成交15.97億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、快手(01024)及美團;快手收報69.9元，跌5.2元或6.92%，成交19.65億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、快手及美團。

 

(快手網頁截圖)

 

溫鋼城：資金開始部署能源市場


　　恒指高開38點，報19542，惟開市不久走勢轉差，曾跌超過250點。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，目前歐洲經濟問題尚未改善，美元及美國債息仍在上升，目前港股又缺乏資金流入，加上未有利好消息刺激，港股弱勢在所難免，相信19000關尚未見底，跌勢可能會持續。


　　另外，他指出投資者宜留意能源價格走勢，事關歐洲天然氣價格持續強勢，多地天氣開始轉涼，疊加OPEC+可能減產的因素，原油供應預料減少，資金已開始部署能源市場，估計油價短期會上升。


快手宜待回至63元吸納

 

　　快手(01024)上日收市後公布業績，中期虧損收窄至94.3億人民幣，去年同期虧損647.86億人民幣。即使中期虧損收窄，惟快手股價仍下跌，早段曾跌逾7%。


　　溫鋼城表示，快手在線上營銷服務及直播收入按年增長均超過10%，反映網上直播仍能維持競爭力，部分業務表現正在改善，中央又暫未加強對直播平台監管。然而，快手中期只是收窄虧損，尚未扭虧為盈，沒有派息更降低投資者買入的吸引力，相信是股價下跌的主要原因。


　　部署方面，溫鋼城強調目前市場氣氛未見好轉，快手短期內不能收低於70元，萬一失守此防線，建議投資者待股價回至63元吸納。 

 

快手中期虧損收窄，惟股價走勢偏軟。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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