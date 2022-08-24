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熊麗萍：京東業績理想且受整改影響較小　惟現價未宜部署

24/08/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　京東(09618)第二季按年多賺4.5倍，按季轉虧為盈，業績跑贏同樣有經營電商業務的阿里巴巴(09988)，原因是甚麼？小鵬(09868)第二季虧損擴大至27億人民幣遜預期，理想汽車(02015)業績早有啟示？綜合小鵬優勢，造車新勢力之中，是否具備跑出條件？

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