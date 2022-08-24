  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【上海特寫】「素顏」的上海外灘(多圖)

24/08/2022

　　上海今夏迎來「炙烤」模式，多日高溫超過40攝氏度，創下歷史記錄，令用電需求持續攀升。為緩解電力緊張，上海日前發布通知稱，根據上海市迎峰度夏有序用電方案，於本周一、二暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明（包括媒體幕牆）。記者昨日（24日）就來到外灘，記錄了熄燈下的外灘。

 

 

在外灘對岸的陸家嘴，常年燈光璀璨的東方明珠等地標建築均未開啟景觀照明。（林雯婕攝）


外灘的萬國建築群也關閉了外墻景觀照明。（林雯婕攝）

 

外灘的外白渡橋，原本在黑夜中有絢麗的燈光照明，還會變換色彩，如今只有路燈默默地照亮道路。（林雯婕攝）

 

 

位於外灘的上海人民英雄紀念碑，在黑夜中靜靜地矗立著，不靠近點還看不到下方「上海人民英雄紀念碑」幾個大字。（林雯婕攝）

 

熄燈下的外灘依然人來人往，不少遊客在黃浦江畔眺望對岸，欣賞這個「素顏」的上海。上海的迎峰度夏有序用電方案提出，任何情況下不限居民、不拉居民，限電不拉閘。優先限制「兩高」用電，對涉及民生保障和穩增長的重點用戶只監不限。如遇電力供應缺口，首先使用電力需求響應和協議避峰，盡可能不限電、少限電。（林雯婕攝）

 

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

71.700

異動股

02020

安踏體育

95.250

異動股

03380

龍光集團

1.160

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 71.850
  • 02020 安踏體育
  • 95.150
  • 03380 龍光集團
  • 1.180
  • 01368 特步國際
  • 10.860
  • 00175 吉利汽車
  • 15.400
股份推介
  • 01286 鷹普精密
  • 2.290
  • 目標︰$3.20
  • 03331 維達國際
  • 22.400
  • 目標︰$24.00
  • 00005 滙豐控股
  • 48.450
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.860
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 3.860
  • 目標︰$4.50以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 309.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.950
  • 00388 香港交易所
  • 321.800
  • 00941 中國移動
  • 52.100
  • 01211 比亞迪股份
  • 258.600
報章貼士
  • 02020 安踏體育
  • 95.150
  • 目標︰--
  • 00780 同程旅行
  • 16.600
  • 目標︰$19.00
  • 00778 置富產業信託
  • 6.410
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

24/08/2022 11:38  《異動股》限電停工累車股，比亞迪、理想跌5%，小鵬挫13%

24/08/2022 11:17  天文台考慮晚上6時至9時改掛8號風球，一文看清港股開市安排

24/08/2022 09:24  《中概異動》京東高開近3%，第二季純利升4.5倍，京東系齊揚

24/08/2022 08:18  【大國博弈】美國將7間與航天電子相關的中國實體列出口管制清單

24/08/2022 08:16  【內房困局】首單全額擔保民營房企債券落地，龍湖發15億中期票

24/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒９３億元，買中海油沽美團

24/08/2022 08:46  【大行炒Ｄ乜】瑞信削東方海外２８％目標，績後大行看好快手京東

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】「素顏」的上海外灘(多圖)
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】平保、恒地績後大行點評價？click入嚟睇下
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：京東業績理想且受整改影響較小　惟現價未宜部署
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

再跌？
人氣文章

著數速遞

旅發局「夏日賞賞你」最終回！周四搶逾5.4萬份獎賞！迪士尼門票連美食券減$250、25折食牛角、8折掃SOGO禮券、$100食自助餐！獎賞限期去到幾時？（附優惠名單及登記教學） 4
人氣文章

娛樂情報

內地節目食豬糧掀熱議 容祖兒︰想養豬好耐
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

淺談意大利酒：釀酒歷史文化四千年，全球產酒量最多葡萄屹立之地！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

大館展覽「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」：從一個甚麼都沒有的空間而來，在一個甚麼都沒有的空間而去
人氣文章

酒意人生．梁淑意

葡萄酒樽選無色好還是有色好？可以用其他物料嗎？酒樽用料設計有學問！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
本港肺癌每年4千新症！新標靶藥有效減慢腦轉移，78%患者獲12個月無惡化存活期！
人氣文章
錄逾百宗瘧疾輸入！染上輕則肌肉痛，嚴重會休克！邊3類人士易被蚊叮？止痕方法分享！
人氣文章
咳嗽、打乞嚏時不自覺漏尿？可能是壓力性尿滲！點分輕重程度？幾時要睇醫生？教3個瑜伽動作改善和治療尿滲，3個月見效！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/08/2022 11:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/08/2022 11:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/08/2022 11:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/08/2022 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事24/08/2022
【上海特寫】「素顏」的上海外灘(多圖)
人氣文章大行報告24/08/2022
【大行炒D乜】平保、恒地績後大行點評價？click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning24/08/2022
熊麗萍：京東業績理想且受整改影響較小　惟現價未宜部署
人氣文章香港要聞23/08/2022
【新冠肺炎】廣東省將港生納人文關懷通道　優先訂機票往內地升學
人氣文章中國故事23/08/2022
《神州經脈》人行要求穩定放貸　2千億專貸支持保交樓　滬指悶跌
人氣文章財經熱話23/08/2022
《跌市買D乜》銀債今起接受認購　買中移動中海油收息更佳？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金