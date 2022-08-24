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《神州經脈》再有7間中國實體入黑名單　A場急跌成交創三周高

24/08/2022

　　滬深股市周三（24日）早上窄幅高開，半導體、軍工、汽車、軟件等板塊集體急跌，即使金融股穩盤亦於事無補，滬綜指半日急跌1.38%，午後稍稍回穩後跌幅快速放大，尾盤更愈踩愈深，軍工、半導體、汽車、化纖等板塊均錄得超過4%跌幅，全日滬綜指大跌1.86%，是過去16個交易日以來最大的單日跌幅，收報3215.2點，創8月4日以來收市新低。

 

（資料圖片）


　　受科技股拖累的深市震盪更強烈，深成指全日挫2.88%，創業板指因寧德時代(深:300750)績後翻車，指數收插3.6%，報2679.05點穿兩千七。


　　市場急跌刺激交投上升，兩市全日成交11261億元（人民幣．下同），按日大增12.3%，創三周以來成交新高，外資淨流出超過66億元。


今日新聞精選


1. 美國商務部以國家安全和外交政策為由，再將7間中國實體列入出口管制清單，7間實體大多數與航空、航天、電子領域有關。美國商務部表示，列入清單的實體違反美國國家安全或外交政策利益，獲取或試圖獲取美國產品，以支持中國的軍事現代化。在7間實體中，除珠海歐比特控制工程公司外，其餘6間是研究所，分別隸屬中國航天科技集團、中國空間技術研究所，以及中國電子科技集團。美國供應商若要對這些公司提供材料或服務，都要先獲得許可。美國商務部至今將合共約600個中國實體列入出口管制清單，當中110間是拜登政府上任後添加。其中，美國商務部將一家名為「Zhuhai Orbita Control Systems」的公司列入出口管制清單，公司直譯名稱應為珠海歐比特控制工程公司，是A股上市公司珠海歐比特宇航科技股份有限公司(深:300053)的曾用名。有內媒向歐比特投資者熱線核實情況，對方回應稱被制裁的實體和該公司的英文名稱對不上，公司是否被列入實體清單仍有待核實。


2. 龍湖集團(00960)旗下重慶龍湖企業拓展有限公司23日公告發行2022年第一期中期票據，本次發行規模為15億元，募集資金用於項目建設、購回或償還境外美元債等。該期中期票據由中債信用增進公司提供全額擔保增信支持。這是中債信用增進公司按照市場化、法治化原則通過直接擔保方式增信的首單民營房企債券。內媒引述接近交易商協會的人士稱，多家民營房企正在與中債信用增進公司溝通，擬通過增信支持的方式發債融資。不過，再有國企地產高層遭當局調查，更是一日內4名「大佬」同被查，包括央企華潤集團旗下的華潤置地(01109)、廈門最大國企廈門建發集團，以及深圳最大公共住房企業深圳市人才安居集團有限公司。此外，在人行下調最新一期貸款市場報價利率（LPR）後，全國多地銀行及時跟進下調房貸利率，北京、上海、廣州和深圳首套房的房貸利率均降至5%以下，多地房貸利率最低下調至4.1%。據《上海證券報》報道，蘇州、南京、重慶、長沙、福州、南昌、天津等地的商業銀行已及時依據相關政策，將首套房貸利率降至4.1%。


3. 國家能源局表示，繼續應對好川渝地區極端高溫和乾旱災害，充分發揮大電網的平台優勢，加大力度組織跨區跨省餘缺互濟，確保大電網安全運行，提升電力供應保障能力。全力緩解川渝地區電力供應緊張局面。堅決有力落實有序用電方案，守住川渝地區民生用電和電網安全底線。指導督促相關發電企業加強機組運行管理，優化機組檢修安排，加快故障機組消缺。強化生產運行和設備運維管理，堅決服從調度指令，確保發電機組頂得上、發得出、穩得住，杜絕各類事故事件發生，防止機組非停。能源局稱，目前，全國電煤庫存總體充足，達1.7億噸以上的歷史高位水平、可用約23天。能源局又指，當前，煤電出力受阻（由於設備原因不能滿發）和非停規模（設備故障導致非計劃停機）已降至約7000萬千瓦，非停佔比和出力受阻佔比分別為1.3%和4.7%，處於同期較好水平。


4. 內地新冠疫情稍回落，周二（23日）新增1641宗本土感染。浙江義烏市疫情防控指揮部發布通告稱，8月24日0時起，解除全市疫點的管控，全面恢復常態化疫情防控。全面恢複生產經營場所。各專業市場、農貿（農批）市場、菜市場、商超、旅遊景點、餐飲場所及養老服務機構、兒童福利院、宗教場所、居家養老照料中心等有序恢復常態化運營。值得關注的是，中國時隔兩年之後，首次允許外國留學生入境，放寬入境限制。中國駐美國、日本和印度大使館周二在網站發布公告稱，自周三0時起，持有效學習類居留許可的外國留學生及持有效APEC商務旅行卡人員可入境中國。官媒《環球時報》引述深圳第三人民醫院院長盧洪洲報道，歡迎留學生赴華並不意味著中國放鬆疫情防控措施，也不意味著放棄了「動態清零」總方針；短期內不太可能縮短入境人員的隔離檢疫時間。中國在疫情爆發後於2020年3月28日起宣布暫時停止外國人持當前有效來華簽證和居留許可入境、暫停外國人持APEC商務旅行卡入境。2020年9月28日起允許持有效中國工作類、私人事務類和團聚類居留許可的外國人入境。


5. 國家工信部、市場監管總局、能源局綜合司發布關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知。《通知》強調，為促進削峰填谷和產業鏈穩定，鼓勵有關企業及公共交易機構等合理開展多晶硅及電池等物料儲備，嚴禁囤積居奇。各地市場監管部門要加強監督管理，強化跨部門聯合執法，嚴厲打擊光伏行業領域哄抬價格、壟斷、製售假冒偽劣產品等違法違規行為。根據產業鏈各環節發展特點合理引導上下游建設擴張節奏，優化產業區域布局，避免產業趨同、惡性競爭和市場壟斷。優化營商環境，規範市場秩序，支持各類市場主體平等參與市場競爭，引導各類資本根據雙碳目標合理參與光伏產業。在光伏發電項目開發建設中，不得囤積倒賣電站開發等資源、強制要求配套產業投資、採購本地產品。《通知》又提到，鼓勵企業結合市場需求，加快技術研發和智能創新升級。支持企業創新應用新一代信息技術，構建硅料、硅片、電池、組件、系統集成、終端應用及重點配套材料、設備等供應鏈大數據平台，推廣應用公平化、透明化在線採購、車貨匹配、雲倉儲等新服務，提高供應鏈整體應變及協同能力。


6. 銀行業理財登記托管中心日前發布的《中國銀行業理財市場半年報告（2022年上）》披露，今年上半年，銀行業理財產品新發行1.52萬隻，累計募集資金47.92萬億元。截至6月底，理財產品理財產品存續3.56萬隻，存續規模達29.15萬億元，同比增長12.98%，上半年累計為投資者創造收益4172億元，較去年同期增加34億元。招聯金融首席研究員董希淼表示，從半年報看，銀行理財發展更加穩健。一季度銀行理財經歷少數產品「破淨」等影響，理財產品存續規模一度比年初有所下降；但二季度迅速企穩回升，重回29萬億元之上，達到29.15萬億元，預計全年理財市場規模將突破30萬億元。此外，內地出現有公司以河南省小貸公司名義開展互聯網小額貸款業務。河南省金融監管部門發布緊急提示澄清未批准過相關業務。河南省地方金融監督管理局23日發布《關於冒用小額貸款公司名義開展互聯網小額貸款業務的風險提示》稱，近日在日常監管中發現，一些組織和個人冒用河南省小額貸款公司名義通過第三方應用程序（APP）開展互聯網小額貸款業務，以及外省市小額貸款公司通過第三方公司在河南省開展線下小額貸款業務。


7. 中國國務院總理李克強周二與荷蘭首相舉行視像會晤。據《央視》新聞聯播引述李克強表示，中方願同荷方增進政治互信，發揮互補優勢，深挖合作潛力，加強對話溝通，在相互尊重、平等相待基礎上，持續深化經貿、交通、創新、應對氣候變化等領域的務實開放合作，妥善處理分歧。中國歡迎荷蘭更多優質農產品進入中國市場，願在做好防疫工作的同時，增加雙方直航航班，促進兩國人員往來和交流合作。李克強指，今年適逢中荷建交50周年，中方高度重視發展中荷關係，兩國元首互致了賀電，中方願同荷方一道推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係取得更多成果。「中荷都是開放型經濟體，也是重要合作夥伴。」


8. 美國商業活動連續第2個月萎縮，投資者等待聯儲局主席鮑威爾於周五（26日）在全球央行年會上的講話，美元周二停止連日升勢。美匯指數紐約尾盤回落0.46%，報108.54，盤中曾觸及109.27。人民幣中間價止步三連貶，即期匯率（CNY）周三早上跟隨高開80點子，惟全日再跌144點，錄五連貶，刷2020年8月27日以來兩年新低。交易員稱，近期人民幣匯率彈性上升，CFETS指數則相對偏穩，如果美指延續強勢，人民幣仍有調整空間，不過幅度和速度會有所控制，不會讓走勢失控；關注監管層會否針對當前匯率走勢發出新的指引。《證券時報》發表頭版評論稱，多數研究人士提醒，國內外利差擴大，對於人民幣影響有限，不宜過度關注中美利差倒掛對人民幣的貶值壓力。實際上，當7月中國外貿順差數據出台後，交易型資金出現明顯回補。而8月降息之後，中美利差倒掛加劇，並沒有引發明顯的外資流出。

 

撰文：經濟通中國組

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