友邦受累疫情中期盈轉虧 惟獲大行唱好兼增派息股價造好 最牛大摩睇$111

友邦保險(01299)今早(25日)公布中期業績，上半年盈轉虧5.71億美元，新業務價值跌13%，除本港及馬來西亞外，其餘市場均現跌幅，其中內地新業務價值更大跌24%，但集團指隨著疫情減退，次季銷售勢頭改善，新業務價值於6月取得增長，內地也於7月回復增長。其實市場早料友邦業績疲軟，績前已連跌8日累跌近半成，績後大行指其業績符預期，且看好往後業務復甦，再加上增派息，今日午後輕微高開後升幅迅速擴大，最多升3%。

(資料圖片)

盈轉虧5.71億美元派息增6% 新業務價值跌13%

友邦保險截至2022年6月30日止六個月股東應佔虧損5.71億元(美元．下同)，相比上年同期股東應佔盈利32.45億元；中期息40.28港仙，增加6%。半年淨保費及收費收入173.93億元，增長0.8%；投資虧損144.64億元，上年同期投資回報67.8億元；總收益30.82億元，跌87.3%。半年稅後營運溢利按固定匯率計升約4%至32.23億元，期內產生的基本自由盈餘為34.34億元，按年上升5%；每股營運盈利26.76仙，升約4%。

半年新業務價值按固定匯率計減少約13%至15.36億元，年化新保費降低7%至27.78億元。友邦旗下中國內地業務上半年新業務價值5.63億元，按固定匯率計按年跌24%，新業務價值利潤率減14.7個百分點至67.4%；香港業務新業務價值3.23億元，按固定匯率計按年升3%，新業務價值利潤率升11.8個百分點至69.3%；泰國業務新業務價值2.6億元，按固定匯率計按年跌9%，新業務價值利潤率跌9.7個百分點至83.8%。友邦指隨著中國內地的疫情遏制措施放寬，友邦的新業務價值動力得到大幅改善，於7月份回復增長，而隨著泰國Omicron首輪疫情減退，當地新業務動力有改善，新業務價值6月重拾增長。

友邦：疫情減退次季銷售改善 新業務價值6月取得增長



友邦集團首席執行官兼總裁李源祥表示，隨著Omicron變異株疫情爆發初期帶來的暫時性干擾減退，第二季銷售勢頭改善，新業務價值於6月份取得增長。在2022年上半年，友邦保險香港業務在代理及夥伴分銷渠道的增長支持下，新業務價值取得3%增長。隨著每日感染宗數減少，本地客戶群的銷售動力自5月起反彈回升。儘管香港跨境旅遊仍然受限，公司透過澳門分公司向中國內地旅客進行銷售，帶來強勁的新業務價值增長。

大摩：香港業務強勁內地已復甦 目標價111元

摩根士丹利發表研究報告指，友邦上半年業績表現具彈性，稅後經營溢利及股息分別增長4%及6%，大致符合預期。新業務價值跌13%，略為勝過預期，當中第二季跌10%，跌幅有所放緩。中國市場業務上半年跌24%，主要由於疫情封城措施影響及產品組合改變所致，但管理層表示，整體業務增長已在6月起出現復甦，新業務價值在7月已經實現正增長，而香港業務上半年表現強勁，同時在澳門的利潤率擴張和MCV銷售推動下，實現3%的增長，予目標價111元，評級為「增持」。

高盛：業績符預期新業務價值恢復增長 予買入評級目標價93元

高盛則指，友邦保險中期業績表現大致符合預期，因為今年初新冠變種病毒疫情和內地嚴格的封鎖措施顯著導致集團新業務價值按固定匯率按年下降13%，然而，隨著面對面銷售活動逐漸恢復，6月份集團新業務價值在大部分市場恢復正增長，而內地業務的7月份新業務價值也出現正增長，維持目標價93元，予「買入」評級，列入「確信買入」名單。



高盛又表示，友邦新業務價值利潤率在多個市場均超出該行預期，這表明保障型產品的銷售優於預期，顯示出集團代理團隊的質量和日益多元化的分銷策略，相信集團能夠在今年下半年在大多數市場恢復新業務價值正增長。而集團香港業務的新業務價值按年增3%，利潤率遠高於該行預期，主要受本地業務具韌性的銷售和澳門對內地旅客的強勁銷售推動。另集團截至今年上半年內含價值為700億美元，符合該行預期。

摩通：中期息及償付能力資本勝預期 目標價102元

另摩通表示，友邦保險今年上半年實質匯率新業務價值按年跌15%至15.36億元，該行原預期跌17%，而中期每股派息按年升6%，高於預期，中期股息及償付能力資本優於預期。摩通對友邦及旗下中國內地業務於6月及7月新業務價值增長正面，相信集團近期的業務復甦預示著下半年更高預期的業務復甦前景，重申「增持」評級及目標價102元。



摩通又指，友邦截至今年6月底止自由盈餘按年增21%至206億美元，強大的過剩資本可能意味著旗下印度業務有更多空間來確保額外的分銷渠道和快速增長。



友邦今日扭轉之前多日頹勢，最多升3.3%至76.6元，現(1:30pm)升2.83%報76.25元，成交5.66億元。







(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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