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【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，分析料市場寒冬仍持續一年半

25/08/2022

　　加密貨幣市場靠穩，市場關注聯儲局主席鮑威爾即將發表的講話，預計將會重申鷹派立場，隔晚美股靠穩且輕微高收，加密貨幣則維持持平水平，未見有太大成交，比特幣仍於21000美元水平，以太幣則在1700美元之下，投資者對以太坊區塊鏈合併的熱切期待中，這將使協議從耗能的工作量證明轉變為更快、更環保的權益證明，預計將改變市場生態。


　　另外，據外地媒體報道，Coinbase Global首席執行官Brian Armstrong表示，他預計加密貨幣寒冬將持續約12至18個月，但也在為可能會持續更久做準備。在比特幣價格今年來累計下跌近55%之際，Coinbase第二財季淨虧損10.9億美元，而上年同期的淨利潤為16.1億美元。


　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報21472.35元(美元．下同)，升0.48%(24小時比較．下同)；以太幣現報1669.20元，升0.76%；艾達幣報0.4590元，升0.26%；瑞波幣報0.3449元，跌0.20%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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