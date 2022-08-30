  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃金是否會強勢回歸？

30/08/2022

基於上周四美國聯邦公開市場委員會會議紀要可顯示，美聯儲認為通脹會維持高位，並聲稱會持續的加息直到通脹開始明確的大幅的下跌，才會開始放緩加息的幅度，而便間接的導致美元的需求逐漸提高，而風險資產便大幅的受壓（股指，加密貨幣，澳元，紐元）此外，我們也可從美債收益率也顯示逐漸的上漲，並證明市場也認為美聯儲短期內也會持續的加息，也導致黃金進行大幅的下跌趨勢。而近期的各大企業的季度報告也顯示好轉，並對股指進行小幅的上漲，也對黃金不利。因此，短期內受到股指與美元的上漲都對黃金受壓，但從各國的經濟走勢可顯示， 未來黃金的上漲空間會相當的大。

 

在2020年各國都受到疫情的影響，並開始啟動一波大幅的降息與貨幣寬鬆來對抗疫情對經濟的影響，並大幅的增加美國的財政赤字，導致不確定性因素逐漸的上漲，而在2022年各國面臨了高通脹率，而加上俄烏之間的戰爭加深供應鏈問題，並讓各國央行進加息與收緊貨幣政策來降溫市場的需求。近期，美國總統拜登也將《通脹抑制法》簽署為法律，設定 15% 的最低企業稅率，也來降低市場的通脹。目前美國想利用貨幣與財政政策來降低市場的需求，來間接降低通脹率，但從歷史數據來看，美國想把通脹降低必須會放緩經濟，而逐漸會陷入衰退。因此，長期內我們看好黃金會進行大幅的上漲。

 

目前我們需要等待美聯儲在持續的加息75基點，並逐漸從美國的失業率開始逐漸的上漲，而消費情緒也大幅的下跌，才會讓美國的通脹率持續的受壓，而間接的帶動黃金的走勢。因此，下周我們持續留意美國的非農數據，如果開始逐漸的下跌，並證明衰退情緒會上漲，便會讓黃金進行上漲走勢。  

 

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

Vantage Market, 王健興, 黃金

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回市場先機

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

186.700

異動股

01797

新東方在綫

22.850

異動股

00175

吉利汽車

16.440

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,098.99
    -184.41 (-0.571%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,030.61
    -27.05 (-0.667%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,017.67
    -124.04 (-1.022%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌21.016
變動率︰-1.616%
較港股︰-0.16%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.540
變動率︰-1.889%
較港股︰-0.90%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰跌3.740
變動率︰-1.954%
較港股︰-0.53%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌316.659
變動率︰-2.771%
較港股︰-0.34%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升66.040
變動率︰+14.713%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升6.570
變動率︰+9.683%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌34.380
變動率︰-7.006%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌167.300
變動率︰-7.615%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升9.470
變動率︰+3.272%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升36.270
變動率︰+3.040%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌88.490
變動率︰-2.950%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰跌160.210
變動率︰-3.038%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/08/2022 20:38 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/08/2022 08:20
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/08/2022 20:38 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 186.700
  • 01797 新東方在綫
  • 22.850
  • 00175 吉利汽車
  • 16.440
  • 00388 香港交易所
  • 321.200
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 193.000
股份推介
  • 00168 青島啤酒股份
  • 77.000
  • 目標︰$85.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 75.200
  • 目標︰$85.39
  • 02378 保誠
  • 83.850
  • 目標︰$110.00
  • 01596 翼辰實業
  • 4.310
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.510
  • 目標︰$0.52
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.150
  • 00700 騰訊控股
  • 323.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 186.700
  • 00388 香港交易所
  • 321.200
  • 00001 長和
  • 51.000
報章貼士
  • 02388 中銀香港
  • 27.400
  • 目標︰$29.30
  • 02160 心通醫療－Ｂ
  • 2.880
  • 目標︰$3.80
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 72.600
  • 目標︰$84.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/08/2022 07:58  《匯市走勢》聯儲局鷹派路線提振美元，美匯指數盤中創20年新高

30/08/2022 07:50  《華爾街內望》鮑威爾鷹派言論餘波未散，美股跌勢未止

30/08/2022 08:05  《神州民企》比亞迪(1211)中期溢利36億人幣升2倍不派息

30/08/2022 08:21  《國企紅籌》東風集團(00489)中期純利跌36%，不派息

30/08/2022 07:50  《油金掠影》利比亞局勢持續動盪，油價漲至一個月高；期金微跌

30/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒６億元，買恒生國企沽美團

29/08/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】美團中期虧損收窄，高盛、摩通及花旗齊升目標！

26/08/2022 18:21  《嚟緊炒Ｄ乜》龍湖上半年成功維持純利增長，憧憬政策扶持宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>市場先機

黃金是否會強勢回歸？
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中概股審計協議達成　滬指曾穿三千二　人幣跌跌不休
人氣文章

新聞>專訪

【陶冬專訪】三任聯儲主席抗滯脹的故事(有片)
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

撞衫風波 造型師失言犯眾憎 許廷鏗代向C AllStar道歉
人氣文章

財識兼收．止凡

Howard Marks最近訪問談風險
人氣文章

辦公室政治．潘少權

揭穿職場偽好人！開會時一臉感同身受、照單接受，事後卻翻臉不認帳？
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

他說會辦理離婚，把關係處理好？愛上人夫，一切真的如此簡單嗎？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

5年時光！上環壽司店周年廚師發辦：由三重縣榮螺、海中紅寶石喜知次、北海道鮑魚再到壽司，嘗盡時令海洋滋味
人氣文章

寫設計．陳丞軒

回家就像度假！結合香港工藝、日本美學的家，每個角落都隱藏心思、充滿療癒心靈的感覺！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疫情升溫！14間普通科門診暫停或減少診症時段！長期病患者可如常覆診？點拎藥？（附門診及藥物補充診所名單）
人氣文章
疫下發病率倍增！10個港童3個近視！深近視「幼齡化」！有甚麼方法可控制近視？
人氣文章
疫下小朋友少外出，維他命D攝取不足難長高？醫生：宜隔日曬太陽5至15分鐘！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2022 08:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2022 08:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2022 08:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章市場先機30/08/2022
黃金是否會強勢回歸？
人氣文章中國故事29/08/2022
《神州經脈》中概股審計協議達成　滬指曾穿三千二　人幣跌跌不休
人氣文章專訪29/08/2022
【陶冬專訪】三任聯儲主席抗滯脹的故事(有片)
人氣文章市場動向29/08/2022
手機軟件管理強積金邊玩邊賺 亞洲基金保障豐盛晚年
人氣文章FOCUS29/08/2022
【FOCUS】中概大規模退市暫停倒數　未來兩三月方關鍵
人氣文章財經熱話29/08/2022
【科技股業績】ATMXJ之中美團具優勢　待股價回落更具值博率
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金