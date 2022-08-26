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溫鋼城：傳中美研允美赴港審查沒增達成協議機會　阿里短期阻力百元關

26/08/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　繼國常會重申支持平台經濟後，中美審計問題傳出新進展。中國據報研究允許美國監管機構到港現場審查中概股底稿，用意何在？此舉增兩國達成協議機會？中海油(00883)、中石油(00857)雙雙創上市以來最佳半年度成績，惟派息升幅與純利升幅相若，意味派息比率沒大提升，僅屬「雞蛋裏挑骨頭」？

 

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