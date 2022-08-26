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《午市前瞻》專家指今次中概消息最有望成事　科技股宜回落再部署

26/08/2022

　　恒生指數半日收報20108，升140點或0.7%，主板成交583.18億元。恒生中國企業指數報6893，升44點或0.66%。恒生科技指數報4292，升24點或0.57%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報324.2元，跌0.8元或0.25%，成交32.73億元;阿里巴巴-SW收報95.7元，升1.9元或2.03%，成交29.11億元;美團收報180.3元，升3元或1.69%，成交23.61億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。


（istock圖片）


黃偉康：大市似轉勢或試20600

　　恒指昨日(25日)因颱風關係只有午市，但受國務院加碼撐經濟，以及偷步炒中概股消息帶動，大升近700點，但今日(26日)重上20000點後升勢乏力。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，昨日大升同時成交量增加，恒指似有轉勢跡象，認為後市有望繼續上升。早市成交已達500億元，全日有望重上千億元。近期中央救市意欲愈見積極，加碼扶持經濟措施，又對內房大施援手，雖然恒指日前曾穿19500重要支持位，但隨後已成功修復，昨日更大彈近700點，故轉勢可期。


　　但恒指之前經歷多次「狼來了」，好消息炒過一兩日後又會回吐，故昨日偷步炒中概後，今日會較不積極，加上臨近期指結算，黃偉康預期短期20200會有較大阻力。但他相信期結後有望挑戰50或100天線的20600水平，因4月停牌的內房股如龍光(03380)已復牌，相對內房能與債權人商討續期，而早前鎖死的市場資金亦有望隨內房逐步復牌而鬆綁，故對後市較會有利。

中央仍望中概股美國上市

　　中概股問題取得突破性進展，《彭博》報道，北京和華盛頓正計劃允許美國檢查人員前往香港審查中概股審計底稿，昨日科技股先行大升，今日亦普遍造好。黃偉康認為，因市場消息亦真亦假，故投資者熱炒過後會待消息進一步落實才再追，故今日熱度已較昨日減退。但他認為今次為成事機會最大一次，因早前國企退市已做好鋪排，將中方不想讓美國審查的涉及國資會計底稿撤離，餘下較不敏資料或民企資金資料亦非中央敏感資料，變相現時會容許美國來港審查底稿，始終中央都希望中概股能維持美國上市，對於紓緩資金壓力有莫大幫助。


　　部署方面，投資中概股或科技股的風險的確減輕不少，但昨日不少股份升勢較急，黃偉康建議現時想入手不妨待股價回落3至5%才再吼入，畢竟不少科技股次季業績並未太差，而且押注中概股問題能成功解決，回落後部署並無不可。

 

阿里巴巴走勢偏好，最高曾見97.65元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

京東今早曾高見254.6元(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文: 經濟通通訊社市場組

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