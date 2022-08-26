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【FOCUS】鮑公今晚料放鷹　市場續押虛張聲勢

26/08/2022

　　「高通脹或是暫時(likely to prove temporary)」，去年8月Jackson Hole年會上的金句，以及一系列後知後覺操作，將鮑威爾為首的美聯儲，釘上「分析失敗、預測失敗、溝通失敗」的恥辱柱。面對會址所在的懷俄明州落磯山腳小鎮，房價中位數7月突破300萬美元，另一邊廂卻是食物銀行需求高漲－－周五(26日)稍後將就經濟前景發表演講的鮑公，抗通脹決心幾何？



忌憚通脹根深蒂固更甚衰退



　　美國高通脹的困境，在小鎮Jackson Hole顯露無疑。當地掛牌房屋中位數7月企上300萬美元，5年翻了兩倍；在鎮上工作的酒店廚師、店舖經理，因為找不到低於百萬美元的單位，而不得不選擇車程45分鐘以外的地區居住。位於聯排別墅對面的食物銀行，每日分發超過千份免費餐點。

 


　　一邊是通脹高燒不退，考驗聯儲政策信用度；另一邊是衰退警告大作，走得太遠恐撞硬著陸冰川－－激進加息何時轉向？市場屏息以待的鮑威爾今年Jackson Hole年會演講，將於本港時間今晚登場。

 

 

 

 


　　從聯儲6月提交國會的半年度貨幣政策報告「決心採取必要措施恢復物價穩定」，以及鮑公出席歐洲央行年度經濟研討會「必須迅速加息，即使這麼做會增加衰退風險」等言論看，對通脹根深蒂固的忌憚，似乎更甚經濟衰退。



歐央同驚脫錨，拜登或添亂



　　此跟大洋另端的同行不謀而合。歐洲央行周四(25日)公布的7月議息會議記錄就提及，「持續高通脹構成的長期通脹預期脫錨的風險愈來愈大」；所謂脫錨，是指人們喪失對央行令通脹重回目標的信任，後果恐是工資-價格上漲的惡性循環。

 


　　簡而言之，為了自身公信力，即使美歐經濟正雙雙滑向衰退邊緣，但兩大央行都不惜擺出繼續前置式加息姿態。在鮑公正式發言前，年會東道主、今年有投票權的堪薩斯城聯儲行長Esther George昨日就稱，高通脹仍基礎廣泛，利率可能會超過4%，甚至不排除超過5%。

 


　　令通脹前景更加撲朔迷離的，是拜登宣布將為年收入低於12.5萬美元的借款人免除最多2萬美元的學生貸款債務，有測算就指，此舉未來10年將耗費至少2300億美元，恐抵消通脹法案削減赤字的努力，並推高PCE通脹。此外，油價有掉頭再升之象，布油期貨最新收復100美元大關，天然氣、銅、大豆、玉米同拾漲勢。

 


　　面對市場仍樂觀押注聯儲虛張聲勢，利率期貨市場維持明年3月加息至3.793%到頭預期，美股三大指數齊較6月低點反彈一兩成，鮑公今晚發言會否重設市場預期，拭目以待。

 

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