  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【陶觀天下】日本失去的三十年

29/08/2022

　　日本在二戰後經濟飛速增長，尤其是工業和製造業技術躍居世界前茅，1980年代是日本經濟的高峰期，大有取代美國的勢頭。可是到1990年初，日本經濟泡沫爆破，資產價格急劇下跌，從此日本經濟長期低迷，被喻為「失落的30年」，甚至到今時今日，仍在低通脹的泥沼中掙扎。日本現今經濟會否走上當年的舊路？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫►https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》►https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel►https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

94.300

異動股

03690

美團－Ｗ

186.800

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

245.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 186.700
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 243.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.350
  • 01458 周黑鴨
  • 3.750
股份推介
  • 03347 泰格醫藥
  • 76.200
  • 目標︰$85.39
  • 02378 保誠
  • 85.000
  • 目標︰$110.00
  • 01596 翼辰實業
  • 4.270
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.495
  • 目標︰$0.52
  • 02003 維信金科
  • 3.380
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 00001 長和
  • 51.750
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.000
  • 00700 騰訊控股
  • 318.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 186.700
  • 01830 完美醫療
  • 3.890
報章貼士
  • 02388 中銀香港
  • 27.050
  • 目標︰$29.30
  • 02160 心通醫療－Ｂ
  • 3.010
  • 目標︰$3.80
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 71.500
  • 目標︰$84.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/08/2022 09:38  【聚焦人幣】人幣中間價兩年低，即期低開369點報6.8990

29/08/2022 09:24  《中概異動》美團高開3%，中期虧損收窄至68億人幣

29/08/2022 07:50  《華爾街內望》美股連續第二周下滑，道指上周五狂瀉千點

29/08/2022 07:56  《國企紅籌》中芯國際(981)75億美元建晶圓代工廠，訂框架

29/08/2022 08:22  《國企紅籌》中石化(386)中期純利升10%，派息16分人幣

29/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒４９億元，買比亞迪沽美團

29/08/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】美團中期虧損收窄，高盛、摩通及花旗齊升目標！

26/08/2022 18:21  《嚟緊炒Ｄ乜》龍湖上半年成功維持純利增長，憧憬政策扶持宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】鮑威爾放鷹嚇怕投資者，加密貨幣急瀉
人氣文章

新聞>財經熱話

【陶觀天下】日本失去的三十年
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》龍湖上半年成功維持純利增長　憧憬政策扶持宜部署
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

科大開拓治療新方向！如何減少阿茲海默症發病風險？
人氣文章

娛樂情報

10月紅館騷 草蜢提醒觀眾買山頂位
人氣文章

娛樂情報

廣東話有待改善 徐麟張可欣勤練習自覺有進步
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

由王菀之、陳淑儀、陳康、吳鳳鳴主演的舞台劇「求證」：在情感的世界裏，人們都只是需要著一份信任
人氣文章

Beauty

一年一度，喚醒那些年的旅遊回憶！高級小眾香氛品牌Le Labo城市限定香氛系列9月再度登場！你最愛東京還是巴黎的味道？
人氣文章

Beauty

人人都適合減齡齊瀏海？分析5大常見臉型的命定瀏海髮型！漫畫齊瀏海、八字瀏海、大旁分，哪一款適合你？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
嶄新甲狀腺手術 無疤痊癒速度快 外觀健康兩者兼得
人氣文章
立秋後仍然悶熱、不見涼感？涼浸浸開胃食譜︰紅蘿蔔絲涼拌牛蒡絲
人氣文章
避開渣男還不夠，碰上直男才倒霉？讓人大開眼界的《直男行為研究社》，帶你解剖他們的瘋狂核心
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2022 09:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2022 09:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2022 09:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2022 09:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/08/2022
【虛幣世界】鮑威爾放鷹嚇怕投資者，加密貨幣急瀉
人氣文章財經熱話29/08/2022
【陶觀天下】日本失去的三十年
人氣文章財經熱話26/08/2022
《嚟緊炒D乜》龍湖上半年成功維持純利增長　憧憬政策扶持宜部署
人氣文章中國故事26/08/2022
《神州經脈》中概審計暖風又吹　滬指低收連跌兩周　成交額三周低
人氣文章財經熱話26/08/2022
青啤業績勝預期曾飆近一成　大行唱好高盛最牛看$98
人氣文章財經熱話26/08/2022
《午市前瞻》專家指今次中概消息最有望成事　科技股宜回落再部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金