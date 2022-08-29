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【虛幣世界】鮑威爾放鷹嚇怕投資者，加密貨幣急瀉

29/08/2022

　　美國聯儲局主席鮑威爾上周五(29日)在全球央行年會上發表鷹派演說，預告下月仍會激進加息，道指隨即急瀉逾千點，納指亦跌近500點，加密貨幣一同回吐，比特幣跌穿20000美元關口，目前於19000美元水平上落；以太幣亦跌穿5%，失守1500美元關口。


　　另外，據內地傳媒報道，阿富汗中央銀行本月在全國范圍內禁止加密貨幣，塔利班臨時政府已經逮捕數名違抗命令的交易員。據報導，阿富汗赫拉特警察總部刑事調查負責人Sayed Shah Saadaat於電話中表示，中央銀行下了一道命令，阻止所有貨幣兌換商、個人和商人交易欺詐性的數字貨幣，其中包括比特幣。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19655.95元，升0.51%(24小時比較．下同)；以太幣現報1434.05元，升0.51%；艾達幣報0.4280元，跌0.30%；瑞波幣報0.3220元，跌0.09%。
　
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