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溫傑：維持聯儲局年底前再加息最多1.5厘　港股續窄幅上落

29/08/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　聯儲局主席鮑威爾上周五（26日）於全球央行聯會上放鷹，拖累美股急瀉，惟中美就中概股審計問題達成協議，港股何去何從？美團(03690)壓軸公布季度業績，第二季虧損收窄至逾11億元人民幣，並錄經調整淨利潤，扭虧在望？ATMXJ已悉數放榜，科技股要大執位嗎？吉利(00175)旗下極氪成為寧德時代(深:300750)新一代麒麟電池的合作對象，如何解讀？

 

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