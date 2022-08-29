《午市前瞻》恒指須破20300 新東方在綫直播盈利能力須觀望

恒生指數半日收報20029，跌140點或0.7%，主板成交521.01億元。恒生中國企業指數報6876，跌44點或0.64%。恒生科技指數報4262，跌39點或0.91%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);美團收報189.3元，升7.4元或4.07%，成交64.76億元;騰訊控股收報324.4元，升0.2元或0.06%，成交20.1億元;阿里巴巴-SW收報95.55元，跌0.25元或0.26%，成交18.26億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

(新東方在綫網頁截圖)

聶振邦：歐洲第四季通脹壓力仍大



傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上周末結束，美國聯儲局主席鮑威爾一如預期維持鷹派立場，其餘國家央行立場亦偏鷹，群鷹亂舞拖累上周五道指大瀉千點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，除美國外，其他央行加息機會亦非常大，英國及歐元區通脹仍然高企，尤其歐洲天然氣價格供應緊張，預期將推高第四季通脹，英倫銀行及歐洲央行貨幣政策亦難以寬鬆。



道指挫千點，但港股今日有支持，低開200點後跌幅收窄，聶振邦解釋，因港股近期聚焦於消息面，憧憬國家穩經濟措施以至中概股問題有望迎刃而解，故支持力度轉強。但他指出，恒指未能成功突破20300點，若今次升浪仍未能突破，恒指維持橫行機會較大，要突破20300才能確立升勢。

新東方在綫趨穩但宜緊慎



新東方在綫(01797)公布截至今年5月止年度業績，全年虧損由16.58億人民幣大幅收窄至5.34億人民幣，加上旗下「東方甄選」動作頻頻，開設獨立App又邀舊員工回巢，市場憧憬東方甄選等直播間有望成為收入主力。聶振邦指，股價自6月急升後，現已趨向穩定，但對於其直播業務，比起疫情前和監管前，看法應更為緊慎，而且目前公司仍未轉虧為盈。



他提到，新東方在綫業績內分開「持續經營業務」和「已終止經營業務」，相關較大虧損都來自於後者，而前者表現的確較佳，可以說是最壞情況已過；但目前只見一次業績表現，市場能否持續受落直播業務會為公司帶來強勁現金流則仍要觀望。所以他預期，新東方在綫目前難再現6月時的強勢，25元阻力會比較大。

新東方在綫股價今天高開低走，但半日仍維持逾5%升幅。(經濟通HV2報價系統)

撰文：經濟通通訊社市場組

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