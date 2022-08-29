  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】中概大規模退市暫停倒數　未來兩三月方關鍵

29/08/2022

　　阿里、百度、京東、拼多多、蔚來……一眾中概股，最早2023年被逼摘牌的靴子落地倒數聲，終於隨中美在臨近懸崖前一步簽署審計監管合作協議，按下暫停鍵，惟接下來兩三個月才是關鍵。



159預摘牌公司最早明年臨大限



　　從特朗普2020年12月簽署《外國公司問責法(HFCAA)》，到美國證監會(SEC)今年3月首次揭盅5家預摘牌名單，引發中概股「黑色星期四」；迄今至少159家在美上市中概股，頭頂強制退市的達摩克利斯之劍。

 


　　據HFCAA，若PCAOB連續三年無法審查中概股審計底稿，將對其祭出證券交易禁令，原本有2021年、2022年、2023年三個財報緩衝期的中概股，因參眾兩院相繼通過「加速法案」，將連續3年縮短至連續2年，意味上述159家中概公司，隨時在明年公布2022年財報後遭禁止交易。

 

 

 

 


　　中概大規模退市警報四起，但柳暗花明又一村，中證監、中國財政部、PCAOB周五(26日)晚突宣布達成審計監管合作協議。



審計底稿講究多，雙方口徑有別



　　中證監表示，美方須「通過中方監管部門獲取」審計底稿等文件，在中方「參與和協助下」對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。PCAOB則指，有權「自行選擇」其檢查和調查的公司、審計業務和潛在違規行為，而「無需諮詢」中國當局，也無需中國當局提供意見。

 


　　有別坊間誤解PCAOB審查中概公司的「帳本」，協議指定的「審計底稿」到底為何？據PCAOB的說法，其通常包括：上市公司總賬目及摘要、公司帳戶及交易明細、公司組織結構及投資者所有權信息、支持審計人對公司交易及管理層對相關交易決策的評估的證據、公司對財務報告內部控制有效性的信息等。

 


　　值得一提的是，由於HFCAA並非針對單一中概公司，而是司法管轄區，PCAOB就強調，其必須能夠進行「全面的」審查和調查，換言之不是「部分」審計底稿。



香港成另類贏家，中美未到攤牌



　　鑑於PCAOB已於去年裁定，中國當局採取的立場「完全阻止其在中國大陸和香港兩個司法管轄區進行審查和調查」，並將於今年底再次做出評估決定；按PCAOB預計9月中旬前往香港啟動中概股審計底稿審查，理論上或必須在兩個多月內完成，隨後用幾周時間起草決定並讓董事會投票批准。

 

 

 

 


　　換言之，中概股的退市風險能否完全消除，有無條件迎來真正的反彈行情，接下來兩三個月才是關鍵。可以預期，未來仍將有中概股到港二次上市或雙重主要上市，加上香港今次獲選定為審計底稿的集中地和審查現場，再顯獨特地位，可謂另類贏家。而審計合作協議的簽署亦證實，中美遠未到攤牌時。

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

188.000

異動股

01797

新東方在綫

22.800

異動股

00175

吉利汽車

16.540

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 187.900
  • 01797 新東方在綫
  • 22.700
  • 00175 吉利汽車
  • 16.480
  • 00388 香港交易所
  • 320.600
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 193.000
股份推介
  • 00168 青島啤酒股份
  • 76.350
  • 目標︰$85.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 75.250
  • 目標︰$85.39
  • 02378 保誠
  • 83.150
  • 目標︰$110.00
  • 01596 翼辰實業
  • 4.190
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.510
  • 目標︰$0.52
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.850
  • 00700 騰訊控股
  • 324.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 187.900
  • 00388 香港交易所
  • 320.600
  • 00001 長和
  • 51.050
報章貼士
  • 02388 中銀香港
  • 27.300
  • 目標︰$29.30
  • 02160 心通醫療－Ｂ
  • 2.930
  • 目標︰$3.80
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 72.650
  • 目標︰$84.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/08/2022 12:55  【香港政情】李家超哀悼鄭海泉逝世，稱讚貢獻良多

29/08/2022 12:09  石四藥(02005)中期純利按年升1.07倍，派息增至6仙

29/08/2022 12:06  建滔積層板(1888)中期少賺46%至18億元，中期息15仙

29/08/2022 11:44  【外圍經濟】鮑威爾鷹派講話令日韓貨幣受壓，日圓韓圜雙雙重貶

29/08/2022 10:20  《本港樓市》差估署:7月樓價按月跌1.65%，創近兩年半新低

29/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒４９億元，買比亞迪沽美團

29/08/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】美團中期虧損收窄，高盛、摩通及花旗齊升目標！

26/08/2022 18:21  《嚟緊炒Ｄ乜》龍湖上半年成功維持純利增長，憧憬政策扶持宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】中概大規模退市暫停倒數　未來兩三月方關鍵
人氣文章

新聞>財經熱話

【科技股業績】小米績後急挫　溫傑：未來業績難寄予厚望
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指須破20300 新東方在綫直播盈利能力須觀望
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

Jackson Hole之後
人氣文章

Foodie What’s On

周末好去處｜放假就是要耍廢！3間最好Hea Cafe推介︰南丫島隱世小店歎香草茶／藍帶師傅Bagel／精緻透心涼水果窩夫、刨冰！
人氣文章

Foodie What’s On

平絕全行？壽司店推限定優惠Omakase！最平$290歎16道菜？指定時段全單85折！必試罕有「吞拿魚腦天」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fifty Shades of Love

真人Show「戀愛Staycation」：有種好男人叫Stan？典型直男抱不到美人歸，卻贏盡網民欣賞、愛戴！
人氣文章

港女講男．妮洛

不求認真的親密關係，卻一不小心認真了！從炮友升格為情人，你有信心嗎？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Shiseido 150 週年：向元宇宙出發？參觀精彩Life and Beauty Museum
健康好人生 Health Channel
人氣文章
英國男子患罕見病！見字產生味道或畫面！Ian是一隻油膩耳？Donald Trump似壓扁橡皮鴨？咩名有尿／臭襪味？即睇30個男女 + 9個名人名稱有咩「意味」！
人氣文章
飲汽水會令鈣質流失易骨折？元兇係呢款添加劑！在5款常見加工食品搵到，睇清楚營養標籤！
人氣文章
錄逾百宗瘧疾輸入！染上輕則肌肉痛，嚴重會休克！邊3類人士易被蚊叮？止痕方法分享！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2022 14:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2022 14:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2022 14:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2022 13:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS29/08/2022
【FOCUS】中概大規模退市暫停倒數　未來兩三月方關鍵
人氣文章財經熱話29/08/2022
【科技股業績】小米績後急挫　溫傑：未來業績難寄予厚望
人氣文章財經熱話29/08/2022
《午市前瞻》恒指須破20300 新東方在綫直播盈利能力須觀望
人氣文章大行報告29/08/2022
【大行炒D乜】美團虧損收窄變美麗　大行升目標最牛高盛
人氣文章開市Good Morning29/08/2022
溫傑：維持聯儲局年底前再加息最多1.5厘　港股續窄幅上落
人氣文章財經熱話29/08/2022
【虛幣世界】鮑威爾放鷹嚇怕投資者，加密貨幣急瀉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金