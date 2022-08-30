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黃瑋傑：比亞迪業績符預期　料短期274元有阻力

30/08/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　隔晚（29日）美股未止跌，惟夜期及ADR港股比例指數均未有跟隨，微升數十點，港股短期有望繼續跑贏美股？比亞迪(01211)中期多賺2倍，接近早前盈喜的上限，無驚喜？不過，毛利率在成本上漲之下，按年仍有增長，算是亮點嗎？

 

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