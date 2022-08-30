油價升勢延續創一個月高 三桶油績後哪隻最值博？

產油國可能減產，加上利比亞爆發衝突，抵銷美元強勢及美國經濟增長前景黯淡的負面因素，國際油價昨(29日)延續上周漲勢升逾4%，創一個月來最高，中海油(00883)及中石油(00857)今日(30日)都曾逆市升逾1%。而最近「三桶油」先後公布中期業績，看來中海油及中石油不止盈利能力比中石化(00386)強，派息也更有保證，大行亦較看好，更值得中長線吸納。

(中海油2021年年報截圖)

利比亞爆武裝衝突或中斷供應 沙特指OPEC+或考慮減產

產油國利比亞爆發武裝衝突，造成至今最少23死140傷，市場擔心當地局勢維持緊張，將影響石油供應，有分析認為若然衝突持續將提升利比亞中斷供應可能性。加上大西洋未來可能出現熱帶風暴，或打斷墨西哥灣生產，紐約期油收市升3.95美元或4.2%，報每桶97.01美元，為一個月來最高；布蘭特期油收市升4.1美元或4%，報每桶105.09美元。

另外，沙特能源部長上周提到，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)在9月5日例會上討論油價時，可能探討因應市場失衡而減產的可能性。而美國能源部的數據則顯示，截至8月26日當周，美國緊急儲備中的原油庫存減少了310萬桶，為4月底以來最小釋儲規模，數據還顯示戰略石油儲備(SPR)庫存降至4.5億桶，為1984年12月以來的最低水平。不過，國際能源署(IEA)署長比羅爾周一表示，IEA成員國仍有大量庫存可供支配，如果認為有必要，可在目前的釋儲計劃11月到期時從戰略石油儲備中釋放更多石油。



高盛：料油價今秋反彈看125美元 石油巨頭：新油田投資受限供應吃緊



高盛商品研究部門主管庫瑞(Jeff Currie)指，早前油價跌勢與投資人非理性行為有關，隨著市場日趨緊俏，油價應會在今秋反彈，惟高盛最近將第四季布蘭特原油價格預測從每桶130美元降至125美元。雪佛龍(Chevron)、殼牌(Shell)等石油巨頭主管則指，疫情及宏觀環境壓力限制新油田投資，導致供應吃緊，意味油價會走高。而據FactSet訪問22位分析師得出的預估中值，9月底布蘭特期油將漲到115美元。



不過，Pictet Asset Management多重資產基金經理人拉吉(Shaniel Ramjee)表示，減少大宗商品投資配置是基於對全球成長放緩的預期。另全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)指，與大宗商品連結的ETF產品，7月被投資人撤走112億美元資金，創史上最大淨流出紀錄。

中海油中期息升逾倍派0.7元 摩通：中國能源業首選目標價15元

受惠油價高企，中海油(00883)及中石油(00857)雙雙交出上市以來最佳半年度成績，其中中海油中期盈利按年升1.16倍至718.9億元人民幣，收入升84%至2023億元人民幣，派中期息0.7港元，比上年同期派0.3港元升逾倍創新高。董事長汪東進表示，《彭博》綜合市場對今年全年布蘭特油價預測為每桶105美元，由於俄烏衝突造成油氣供給緊張，預期油價下半年仍相對處於高位，而公司的成本水平與國內外同業相比都具有競爭力，有能力應對油價變動影響。另就公司早前提出H股股份回購，汪東進指會視乎市場情況適時進行回購。

摩通發表報告指，中海油第二季純利、派息及產量符預期，綜合成本略高於預期，資本支出略低於預期，仍是該行在中國能源業首選，維持「增持」評級，目標價15元。瑞信則指，中海油第二季業績表現強勁，展示出期內油價上升而產生的強大經營槓桿，而中海油成功將總成本控制在每桶油當量30.3美元，令公司雖面對成本上漲及稅收增加，期內仍表現強勁，維持「跑贏大市」評級，目標價由13.3元升至13.5元，續為三桶油中首選。

中石油中期息增55%至約20分人幣 摩通予目標價5.5元

中石油中期純利按年升55.35%至823.91億元人民幣，營業收入升34.94%至16146.21億元人民幣，派中期息20.258分人民幣。財務總監王華表示，集團中期息按年增55%，派息比率達45%，總派息額370.76億元人民幣，為歷史同期最好水平，A、H股的股息收益率分別達7.6%和12.7%，為同業中較高水平，而下半年公司將繼續努力保持生產經營的良好勢頭，充分考慮投資者投資回報，合理確定派息金額。

摩通指，中石油中期息多於市場預期的13分人民幣，業績中最令人驚喜是期內天然氣經營利潤達47億元人民幣，較該行預估高23%，維持「增持」評級和目標價5.5元，繼續依次偏好中海油、中石油及中石化。瑞信則指，中石油2022年第二季淨利潤達430億元人民幣，按年升71%，是上市以來最佳季績，而年化股息率達12%，目標價由5.3元上調至5.4元，評級「跑贏大市」。

花旗：中石化派息率難保持 予沽售評級目標價3.2元

至於中石化，其中期純利為435.3億元人民幣，同比升10.4%，營業收入1.61萬億元，升27.9%，派中期息16分人民幣。花旗指，中石化經營現金流創2008年以來最低，僅50億元人民幣，令人擔心能否保持全年派息率80%，疫情下封城令需求減弱，油品庫存上升，而高油價也帶來不利影響。雖然中石化的派息率指引為65至80%，但考慮到現金流情況，相信65%派息率比較實際，目標價由3.1元微升至3.2元，評級維持「沽售」。瑞信則指，集團盈利表現好於預期及公布股份回購，短期將觸發股價正面反應，不過上半年現金流情況惡化可能會對今年全年派息比率帶來負面影響，目標價由3.8元升至4元，評級維持「中性」。

中海油半日升0.18%收報10.88元，最多升1.47%至11.02元，成交6.18億元；中石油無升跌報3.79元，最多曾升1.58%至3.85元，成交2.06億元；中石化則跌0.26%報3.75元，成交1.54億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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